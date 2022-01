Aníbal Fernández, irónico sobre Luana Volnovich: “Mirá dónde estoy yo. Yo también estoy en el Caribe”

Mientras el gobierno de Alberto Fernández luce incómodo por la difusión del caso, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, afirmó que no es “celador de nadie”, pero tomó distancia de Luana Volnovich, la titular de PAMI y militante camporista que junto a su segundo, Martín Rodríguez, pasa sus vacaciones en Holbox, una paradisíaca isla cercana a Cancún.

“No soy celador de nadie, es una cuestión que deberá resolverlo otro, no yo”, dijo el ministro de Seguridad en la Casa Rosada, luego de reunirse con el jefe de gabinete, Juan Manzur. Ante la insistencia de los periodistas, Fernández se mostró desafiante. “No sé, no soy celador de nadie. Mirá donde estoy yo. Yo también estoy en el Caribe. Los demás tienen que explicar lo otro”, dijo el ministro de Seguridad, quien con acuerdo del presidente Alberto Fernández pasa fines de semana largos del verano en Cariló.

Desde el Gobierno intentan cerrar el episodio, indicando que el Presidente no prohibió que los ministros viajen al Exterior. “La posición es que todos tienen derecho a tomarse vacaciones”, dijo luego de conocerse las imágenes la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, en un contacto con LA NACION en la Casa Rosada. “No entiendo el problema, se fue con su plata de vacaciones y el Presidente no dijo nada en contrario”, la defendieron desde otro ministerio con mayoría camporista.

Luana Volnovich, en un bar de Holbox, la paradisíaca isla mexicana

De todos modos, en distintos funcionarios no cayó bien “desde el punto de vista ético” que la titular de PAMI y su número dos hayan elegido un destino exclusivo, en momentos de escasez de dólares y crisis energética. Otros sugieren que el Presidente debió dar la orden de no salir del país, una orden que no llegó. “Es un papelón enorme”, afirmó a este diario un ministro albertista.

El caso del iraní

En otro tramo del diálogo, Fernández calificó de “espanto” el episodio que involucró al embajador argentino en Nicaragua, Daniel Capitanich, quien asistió a la ceremonia de asunción de Daniel Ortega a un nuevo período como presidente de ese país, acto al que también asistió Mohsen Rezai, funcionario iraní buscado por la Interpol como autor intelectual del atentado a la AMIA.

“Si hubiera sido embajador, hubiese hecho otra cosa, no hubiera estado presente”, se despachó el ministro de Seguridad, y exministro del Interior de Néstor Kirchner. “Lo de Rezai me parece un espanto (…). Ahora Nicaragua que haga lo que quiera, hoy Estados Unidos tiene relaciones con Irán”, sostuvo, y afirmó que durante el gobierno de Néstor Kirchner “se recuperaron las alertas rojas [contra los iraníes], que se habían caído porque había caído la causa”. “Esas alertas las conquistamos nosotros”, dijo.