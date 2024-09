Increparon a Juan Grabois en Ezeiza a su regreso del encuentro con el papa Francisco

Escuchar

Un episodio violento protagonizó el dirigente social opositor Juan Grabois al llegar esta mañana al aeropuerto de Ezeiza desde Roma, donde participó de un encuentro encabezado por el papa Francisco. Pasajeros que estaban en la terminal lo increparon con insultos y él reaccionó enfurecido, al punto que tuvo que intervenir la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para evitar que los incidentes pasaran a mayores.

Diversos videos de la situación se viralizaron en redes sociales pasado el amanecer. En uno de ellos se ve a Grabois forcejeando con cuatro agentes de seguridad y un militante de su agrupación que intentaban contenerlo, mientras le gritan: “¡Andá con el Papa, hijo de puta!”, “ladrón”.

Indignado, el dirigente les responde una y otra vez: “¡Alguien de acá me diga a quién le robé! ¡Señora, dígame a quién le robé! Que alguien me diga a quién le robé”. Desde el coro de los que lo increpaban seguían lloviendo insultos: “A los pobres les robaste”, “te robaste todo”, “a todos los argentinos les robaste, a todos”. Los policías seguían haciendo fuerza para separar a Grabois del resto de los pasajeros y llevarlo hacia la salida.

La violencia siguió en la vereda del aeropuerto, mientras Grabois esperaba el vehículo para retirarse del lugar. Un grupo de gente seguía insultándolo a lo lejos, detrás de un improvisado cordón policial.

“Yo le robé a nadie”, gritaba el dirigente que fue precandidato presidencial de Unión por la Patria en las últimas elecciones. “No te votó nadie, infeliz”, le enrostró un hombre vestido con camiseta blanca. “Le fuiste a mentir al Papa, sinvergüenza. No le contaste la verdad”, insistió.

“Ignorante y cobarde”, les respondía Grabois. “Yo no me canso nunca. No me canso nunca de pelear”. La policía lo amarraba de un brazo para evitar que hubiera un choque con sus detractores, que poco a poco fueron despejando la vereda. “¿Qué pasó, se fueron?”, dijo él.

Pasadas las 9, Grabois emitió un mensaje en sus cuentas de redes sociales para reivindicar su posición: “Sigan intentando. Nunca me van a correr de ningún aeropuerto”.

Sigan intentando. Nunca me van a correr de ningún aeropuerto. Nunca me van a callar. Nosotros no nos rendimos nunca. — Juan Grabois (@JuanGrabois) September 23, 2024

Cita en Roma

El viaje de Grabois a Roma tuvo alto impacto político por lo que pasó el viernes dentro de la sala donde el Papa recibió a él y a otros líderes de movimientos sociales, convocado bajo el lema “Plantando bandera frente a la deshumanización”.

Allí el papa Francisco emitió un fuerte discurso, en el que hizo una férrea defensa de la protesta social y criticó al gobierno de Javier Milei -sobre todo en relación con el protocolo antipiquetes y su falta de atención a los jubilados-. Entre otras expresiones del pontífice, con Grabois ubicado a su lado, se destacaron las siguientes:

“Me hicieron ver una represión, hace una semana o un poco menos, quizás. Obreros, gente que pedía por sus derechos en la calle. Y la Policía la rechazaba con una cosa que es lo más caro que hay, ese gas pimienta de primera calidad . Y no tenían derecho a reclamar lo suyo, porque eran revoltosos, comunistas. No, no. El Gobierno se puso firme y en vez de pagar la justicia social pagó el gas pimienta, le convenía. Ténganlo en cuenta a eso, eh”

. Y no tenían derecho a reclamar lo suyo, porque eran No, no. Ténganlo en cuenta a eso, eh” “Tierra, techo y trabajo son derechos sagrados. Si el pueblo pobre no se resigna, se organiza, persevera en la construcción comunitaria cotidiana y a la vez lucha contra las estructuras de injusticia social, más tarde o más temprano, las cosas van a cambiar para bien. Como ven, nada de ideología aquí, el pueblo ”

” “[A los movimientos sociales:] Ustedes no se achican, van al frente; tampoco trazan planes en el aire. Una de las cosas que me gusta de ustedes es que no escriben documentos ideológicos, no se la pasan de conferencia en conferencia, jarabe de pico. Van paso a paso sobre la tierra firme de lo concreto, trabajan cuerpo a cuerpo, persona a persona. No solo protestan -que está muy bien protestar, eh- sino que realizan innumerables obras, incluso desde la más absoluta precariedad de los medios, a veces sin ninguna ayuda del Estado y otras, perseguidos.”

LA NACION

Temas Juan Grabois