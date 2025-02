Confuso episodio de Juan Grabois en el hospital Gemelli de Roma, donde está internado el Papa Francisco

ROMA.- En medio de la preocupación por la salud del Papa, el dirigente político Juan Grabois, miembro del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano e Integral y viejo conocido de Jorge Bergoglio, fue este lunes noticia en Roma. La agencia ANSA informó que el referente del partido Patria Grande y de los movimientos sociales intentó acercarse hasta la suite del décimo piso del hospital Gemelli, donde Francisco se encuentra internado , con el deseo de saludarlo. Pero fue inmediatamente rechazado.

La suite del décimo piso o departamento “blanco” del hospital Gemelli, destinado a los papas, se encuentra más que blindada y suele ser totalmente inaccesible. Y aunque Grabois haya esgrimido su amistad con el Pontífice o el hecho de ser consultor del “ministerio” social del Vaticano, no le permitieron el acceso, según la agencia de noticias italiana .

Consultado por LA NACION, Grabois se sorprendió por la noticia y calificó la versión como “una estupidez y una mentira”. “Es ridículo, no es verdad, no sé de dónde lo sacaron. Entré por la puerta del hospital, como cualquier persona, fui hasta el sector F de la planta baja, donde ya hay algunos gendarmes, uno de ellos hasta me reconoció, nos saludamos y le dejé una carta manuscrita para que le diera al Papa”, relató.

Es más, precisó que fue el arzobispo argentino Marcelo Sánchez Sorondo, canciller emérito de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales, que le explicó que debía ir hasta ese lugar para poder dejarle algo al Papa. “Todo lo demás es mentira” , aseguró el dirigente social, que subrayó que nunca se le ocurrió subir hasta el décimo piso, donde se encuentra la suite papal.

Grabois, que llegó este lunes a Roma, dijo que se quedará aquí “tres o cuatro días, en los que pienso ir todos los días a rezar al hospital” .

El ingreso al hospital Gemelli de Roma, donde se encuentra internado el Papa Francisco Gregorio Borgia - AP

Como explicó el cirujano Sergio Alfieri, uno de los integrantes del equipo médico del Gemelli que atienden al Papa, su paciente ilustre no está recibiendo visitas -la de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, el miércoles pasado, fue una excepción-, porque aún sigue en condiciones clínicas muy delicadas y con complejos problemas respiratorios, a raíz de una neumonía bilateral. “No está fuera de peligro” , explicó Alfieri, que dijo que no ingresa nadie a su suite, salvo sus más estrechos colaboradores. Esto es, dos secretarios privados, así como enfermeros, gendarmes vaticanos y personal médico.

Grabois había estado en Roma a fin de septiembre pasado en un evento para conmemorar los diez años del primer encuentro de los Movimientos Populares en el Vaticano en la sede del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano e Integral, en el Palazzo San Calixto, en el barrio de Trastevere.

En esa ocasión, el Papa deploró la actuación de las fuerzas de seguridad durante la protesta que hubo frente al Congreso por el debate de las jubilaciones, cuando fue utilizado gas pimienta y, como en otras oportunidades les pidió a los movimientos sociales que sigan luchando, en paz, por “tierra, techo y trabajo” y reivindicó la justicia social .

Elisabetta Piqué Por