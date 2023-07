“Indigno es sabotear a tu propio gobierno”: Bossio le contestó a Mayra Mendoza luego de cuestionar a Máximo Kirchner

escuchar

Diego Bossio y Mayra Mendoza se cruzaron el fin de semana en el marco de la interna del Gobierno del Frente de Todos, luego de que el exdiputado cuestionara al líder de La Cámpora, Máximo Kirchner al afirmar que no conoce su proyecto político. En este contexto, la intendenta de Quilmes le dijo, entre otras cosas que lo “julepearon”, que es “indigno”, y el extitular de Anses retrucó: “Indigno es sabotear a tu propio gobierno”.

Bossio, quien en 2016 abandonó el Frente de Todos luego de acceder al Congreso como diputado nacional por esa boleta en las elecciones de 2015 para sumarse al bloque justicialista, volvió a cruzarse hoy con Mendoza cuando desde su cuenta de Twitter. En un video que difundió, el exfuncionario hizo referencia al líder camporista, Máximo Kirchner, y dijo: “No comparto la idea política que tiene y tampoco la conozco. Nadie sabe cuál es el proyecto de Máximo”.

El extitular de la Anses en el último gobierno de Cristina Kirchner, se postula esta vez como precandidato a diputado nacional en el espacio del PJ de Juan Schiaretti y Florencio Randazzo. Los dichos, en los que también cuestiona al gobernador Axel Kicillof, los expresó en “El loco y el cuerdo”, un programa de streaming.

Al ser consultado por uno de los conductores sobre si no está a favor de que los que tienen menos tengan más, contestó: “Está bien el distribucionismo, pero desde 2011 a la fecha no crecemos. Entonces, entre crecer y distribuir, cuando no crecés, ¿qué tenés para distribuir?”.

Asimismo, aseguró: “Axel Kicillof dice que prefiere distribuir y no crecer. ¿Sabés qué? Yo quiero crecer y distribuir. Esa es la gran diferencia ”.

Tras la difusión del video, Mendoza cargó contra el exfuncionario. “Diego, sos indigno hasta para subirte el precio [que tenés] en Twitter. CFK te dio todo. Fuiste funcionario años. En enero de 2016 te borraste. Te julepearon. Decís que no sabes qué país queremos. ¿No recordás? ¿Seguís pensando que la pelota pica porque tiene un sapo adentro?”, apuntó.

Frente a las palabras de la intendente de Quilmes, Bossio señaló: “Indigno es sabotear a tu propio gobierno, tener 115% de inflación y más del 60% de los chicos pobres. Mejor andá a militar a tu candidato, no sea cosa que te acuerdes tarde, como en 2015. Decile a tu jefe MK [por Máximo Kirchner] que devuelva la pelota que me regaló Néstor. A él le queda muy grande”.

El primer cruce, en 2016

En su descargo, Mendoza hizo referencia a enero de 2016, cuando Bossio se apartó del FPV-PJ, aunque en total fueron unos 13 legisladores nacionales los que se abrieron de ese espacio luego de la victoria de Juntos por el Cambio en las elecciones presidenciales de 2015.

En noviembre de 2016, Bossio calificó como “hipócritas” y “padres de la derrota electoral” a los integrantes de La Cámpora, luego de que la -por esa época- diputada de ese espacio, Mendoza, lo acusara de “traidor” por haber abandonado el FPV-PJ, en medio de una sesión en el Congreso.

“Ustedes son los que hicieron perder al peronismo y se tienen que hacer cargo. Hay que terminar con la hipocresía de la peor metodología de la política argentina, que la representa ‘La Cámpora’”, le había contestado el ex titular de la Anses.

Además, había señalado: “Formé y formo parte del PJ; y siempre me he relacionado con mis compañeros con respeto y no con destrato. Siempre en el marco de la metodología de construcción política. Son hipócritas quienes ponían palos en la rueda al candidato del PJ [en referencia a la supuesta falta de apoyo de ‘La Cámpora’ a Daniel Scioli]. Hipócritas son quienes decían que la pobreza era del 4% cuando en realidad el 30% no tenía trabajo o estaba en la pobreza”.

