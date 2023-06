Diego Bossio posicionó a Schiaretti y pidió avanzar en un frente opositor amplio para las elecciones

escuchar

Diego Bossio, parte del equipo de Juan Schiaretti, cuestionó este viernes la afirmación de Cristina Kirchner de que los hijos de la “generación diezmada” deben tomar “la posta”, afirmó que la salida a la crisis de los problemas del país debe pasar otros fuerzas y ahondó en la necesidad de trabajar en una coalición amplia opositora. Sus declaraciones llegan en coincidencia a la decisión de Juntos por el Cambio de analizar la incorporación del gobernador cordobés a un frente opositor.

Bossio, quien fundó el think thank Equilibra, cuestionó “la posta” de la que habló Cristina Kirchner y puso el foco en los problemas del país. “No creemos que la solución a esta crisis en la Argentina sea la ‘Generación diezmada’. Acá los únicos diezmados son el 40% de pobres y los trabajadores que no llegan a fin de mes; lo qué hay que diezmar acá es el 130% de inflación ”, enfatizó el ex diputado Nacional.

En declaraciones radiales, Bossio habló sobre su trabajo como parte del equipo que acompaña a Juan Schiaretti en su precandidatura a presidente. “Juan es tres veces gobernador de Córdoba. Una provincia ordenada y con equilibrio fiscal. Tanto yo como otros compañeros entendemos que Argentina tiene que tener alguien que pueda sacar a Argentina de esta decadencia”, señaló. Y remarcó: “ Estamos convencidos que tiene que ser a través de una coalición muy amplia ”.

De esa manera, sostuvo que debe haber un camino común entre aquellos sectores que no aporten a “la grieta”. “Nosotros estamos convencidos que el camino es dialogando con todos los actores políticos que no aportamos a la grieta sino al diálogo. La Argentina necesita un cambio profundo en sus reglas de juego y necesitamos que esta vez sea en serio”, consignó.

Mientras la incertidumbre envuelve a las principales fuerzas políticas, Bossio llamó la atención sobre las propuestas del líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, como la dolarización y el cierre del Banco Central. “ Es inaplicable, viene a dinamitar la democracia”, sostuvo. Y añadió: “Entendemos el enojo de esa gente, pero frente a eso debe haber una alternativa”.

Bossio, extitular de la Anses durante el gobierno de Cristina Kirchner, se alineó en el último tiempo con el peronismo no kirchnerista. Días atrás presentó su libro “Una diagonal al crecimiento. Políticas económicas para reconstruir la Argentina”. Allí, sostiene que el actual contexto de inflación “requiere de un plan de estabilización y un ordenamiento fiscal, como eje de las reformas de cara al futuro”.

En el acto de presentación, el dirigente alineado con Schiaretti sostuvo que el incremento de los precios es el principal problema a abordar. “Hay que tomar medidas para que Argentina se ordene políticamente, pero la madre de todas las batallas es la inflación, y para eso hay que hacer un plan de estabilización, que requiere ordenar lo fiscal, un Banco Central independiente que tenga objetivos de estabilizar los precios y que acumule reservas, y ordenar los precios relativos”, señaló.

El análisis de Juntos por el Cambio

La mesa nacional de Juntos por el Cambio (JXC) convocó a un encuentro para el próximo lunes de los jefes partidarios para debatir y definir la integración de alianzas de cara a las próximas elecciones, específicamente los posibles ingresos de las fuerzas de José Luis Espert, Juan Schiaretti y Margarita Stolbizer.

La decisión se adoptó en un encuentro que compartieron Gerardo Morales (UCR), Miguel Ángel Pichetto (PJ Republicano), Maximiliano Ferraro (CC) y por zoom Federico Angelini (Pro), informaron fuentes de la coalición opositora a LA NACION.

Gerardo Morales y Juan Schiaretti (Archivo - Prensa CBA) Prensa Cba

La reunión cumbre prevista para el lunes fue citada para las 15 en el comité nacional de la UCR, y la idea de los dirigentes de JxC es que cada fuerza llegue a esa instancia con una decisión tomada, ya que desde entonces restarán nueve días para el cierre de alianzas.

Como publicó LA NACION, la iniciativa para incorporar al cordobés Schiaretti a una gran PASO opositora es impulsada por el jujeño Gerardo Morales y el porteño Horacio Rodríguez Larreta, ambos precandidatos presidenciales, aunque no cuenta con el apoyo del ala dura de Pro cercana a Mauricio Macri.

