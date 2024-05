Inédito: tres delegaciones de La Cámpora manifestaron públicamente su descontento a Máximo Kirchner y pidieron apoyar a Kicillof

Escuchar

La Cámpora comenzó a mostrar grietas esta semana, con al menos tres mensajes públicos contra su líder, Máximo Kirchner, y la dirigencia de la agrupación. Desde el camporismo de San Isidro, San Fernando y Florencio Varela , se preguntaron cuáles fueron los motivos por los que las autoridades de la organización faltaron al plenario que el último sábado cerró el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, con quien el hijo de la expresidenta Cristina Kirchner mantiene una relación tirante.

El tono de los tres mensajes es similar, alineado con la prédica a favor del gobernador que adoptó el exsecretario general de La Cámpora, Andrés Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense. Comienzan con un párrafo en el que subrayan que apoyan a Kicillof, y luego desgranan los argumentos, con énfasis en el plenario que cerró el mandatario el sábado, en Florencio Varela.

“ Nos resulta inentendible por qué la dirigencia de nuestra organización (nacionales, provinciales, seccionales, ministros, intendentes, legisladores y demás compañeros) no solo no asistieron ni convocaron al plenario de la militancia ‘La Patria no se vende’, sino que también generaron una actividad unificada en toda la provincia, impidiendo que se acercaran miles de compañeros y compañeras que querían participar” , reprochó La Cámpora de Florencio Varela en su comunicado.

“Es muy difícil imaginar la organización y crecimiento de nuestra militancia cuando solo recibimos órdenes vía WhatsApp” , reclamaron los camporistas de Florencio Varela, donde se hizo el plenario que finalizó con un discurso de Kicillof contra el presidente Javier Milei. Y concluyeron: “¿Por qué el maltrato, destrato y persecución y disciplinamiento hacia la militancia de la organización? ¿A quién beneficia esto? ¿Cuál es el problema con el gobernador Axel Kicillof?”.

La alusión al WhatsApp remite ineludiblemente a la crítica que Larroque pronunció en la quinta que fue propiedad de Juan y Eva Perón, en San Vicente, en un acto junto a Kicillof. “¿Qué es la conducción de Cristina, que tres ñatos te manden un WhatsApp?”, fue la declaración del ministro bonaerense que generó polémica. La reacción contra Larroque no se hizo esperar y llegó de manos de Mayra Mendoza, la intendenta de Quilmes, y el senador Mariano Recalde, referente de La Cámpora en la ciudad de Buenos Aires.

En San Isidro, el mensaje camporista fue en la misma línea. “En momentos en los que no debe haber espacio para la especulación, nos llama mucho la atención que tanto dirigentes nacionales como provinciales, compañeros y compañeras de La Cámpora que tienen altas responsabilidades institucionales, no hayan concurrido al plenario de la militancia que se realizó el pasado sábado en Florencio Varela”, destacó La Cámpora de San Isidro. “A su vez, resulta inentendible cómo se puede sostener un crecimiento cuantitativo y cualitativo de la organización, cuando desde hace tiempo no existen los ámbitos de discusión política más allá de lo que resuelva cada distrito ”, sostuvieron.

En la seguidilla de reproches a la conducción camporista, el mensaje de la militancia de San Fernando destacó los mismos puntos. “El pasado sábado nos encontramos junto a más de 30.000 compañeros y compañeras en Florencio Varela para discutir un programa de gobierno desde la militancia de base, convocados por nuestro gobernador. Nos sigue llamando la atención que nadie de la cúpula de La Cámpora participó de este encuentro . ¿Cuál es el mensaje que le quieren dar a la militancia? No hay lugar para conjeturas, no apoyar a Axel Kicillof es un salto al vacío”, se subrayó desde ese distrito de la zona norte del conurbano.

