Inquietud en el kirchnerismo duro y en los gobernadores por los recortes del gasto comprometidos con el FMI

Revertir las pérdidas de la sequía y aumentar las reservas. Bajar la inflación, dar marcha atrás con (al menos parte de) la moratoria previsional e implementar la suba de tarifas, todo para bajar de manera drástica el déficit según lo previsto.

Son estas algunas de las metas de difícil cumplimiento en las que trabaja a contrarreloj el ministro de Economía, Sergio Massa, mientras crece de modo incipiente la incomodidad de los gobernadores y el kirchnerismo de paladar negro, que en voz baja se quejan de un ministro al que apuestan casi todas sus fichas, pero que, por otro lado, les “pisó” los gastos en el primer trimestre del año, justo en la previa de las decisivas citas electorales que se vienen.

“Hay muchos gobernadores que están inquietos. No es que no tengan caja, pero se les vienen las elecciones en las que quieren renovar el poder y tienen los gastos frenados”, afirma a LA NACION uno de los funcionarios nacionales de diálogo permanente con los mandatarios provinciales. En San Juan, Tucumán, La Rioja, Tierra del Fuego, La Pampa y Misiones, que celebrarán sus elecciones entre el 7 y el 14 de mayo, el Frente de Todos espera triunfos del peronismo en sus distintas versiones que desmientan la idea de un “fin de ciclo”, alimentado por una oposición que da por descontado un triunfo en Jujuy también en esos días.

“De cuatro proyectos de obra pública que tenemos, hay uno solo en marcha. En algunos casos que son obras con fondos nacionales tenemos que poner la plata nosotros para que lis trabajos no se paren”, afirmaron a este diario muy cerca de un gobernador no kirchnerista, inquieto-como sus pares-por las promesas incumplidas de fondos.

Los gobernadores peronistas durante la Asamblea Legislativa. Algunos se quejan por el freno de las partidas Aníbal Greco - La Nación

Sabedor de los reclamos, que le llegan a su propio Whatsapp, Massa confía en poder hacer equilibrio entre los pedidos del FMI-explicitados en el reciente informe del organismo-y las demandas locales, aunque en el Frente de Todos hay un consenso que se mantiene, al menos en la mayoría de sus integrantes. “Si (Sergio) Massa logra enderezar el barco, Cristina lo va a apoyar, y la relación con Alberto Fernández, más allá de algunos roces, tampoco es mala”, afirmaron desde un importante ministerio nacional, que también hace equilibrio entre las distintas tribus frentetodistas.

Cerca de la vicepresidenta mantienen el apoyo, aunque sostienen que no hay “necesidad” de mayores recortes. “El país está asfixiado, pero en dólares, no en pesos. Lo que tiene que lograr Massa es que entren dólares, recortar demasiado los gastos en pesos no sería tan necesario”, explicitó una de las espadas legislativas de Cristina Kirchner en la Cámara de Diputados, que también aplaudió la decisión de Massa de no dar marcha atrás con la reforma previsional, más allá del expreso pedido del FMI.

“Ahora se necesita un paquete de políticas más sólido para abordar los desafíos de la sequía, revertir las pérdidas de reservas y el aumento de la inflación, y fortalecer el papel de anclaje del programa. Los ya altos riesgos a la baja han aumentado aún más, incluso dado el ciclo político”, afirmó el FMI en el último informe de su staff, conocido horas atrás.

Cerca del ministro minimizan los pedidos del Fondo. Luego de aclarar que no habrá cambios en la moratoria previsional y que en el decreto que reglamentó la ley aparece el informe socio-económico necesario para definir el universo de los beneficiarios, desde el Ministerio de Economía afirman que “no hay pedidos nuevos”. Recalcan que el FMI “tardó tres semanas más” en tratar el caso argentino en el directorio, en un renovado guiño hacia el tigrense. Y que el “dólar soja”, que comenzará a implementarse mañana, sería la única medida adicional a las que se vienen tomando, todas orientadas a frenar el déficit y, a la vez, conseguir reservas, mientras intenta acallar voces internas preocupadas por el destino electoral del Frente de Todos.