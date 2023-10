escuchar

A medida que pasan las horas desde la provincia de Buenos Aires develan más detalles sobre cómo escaló en el Ejecutivo el polémico viaje del ahora exjefe de Gabinete Martín Insaurralde a Marbella con la modelo Sofía Clerici. Luego del comunicado que emitió ayer el gobernador Axel Kicillof, su mano derecha, Carlos Bianco, actual jefe de Asesores desplazado en 2021 por el intendente de Lomas de Zamora en licencia, confirmó que el mandatario provincial se enteró por los medios de la travesía de su ministro coordinador.

En medio además del escándalo por el patrimonio de Insaurralde, algo en lo que la oposición puso el foco incluso con denuncias que ya ingresaron a los tribunales, Bianco buscó bajarle el tono a ese aspecto. “Nos parece una falta ética más que un delito”, sintetizó en cuanto al accionar del funcionario que renunció el sábado, después de que la misma Clerici mostrara que pasearon en un yate, tomaron un ostentoso champagne y revelara supuestos regalos que el jefe comunal le habría hecho, como una cartera Louis Vuitton y un reloj Rolex. Dijo también Bianco que en La Plata lo consideran un “caso cerrado”.

“Nos enteramos por los medios. De hecho estábamos con el gobernador en un acto en San Vicente, en los 80 años de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Nos llegaron las imágenes”, contó el dirigente en Radio Perfil.

Y pese a que no desglosó a quién llamó Kicillof -Massa, uno de ellos, y mientras que también habría contactado a Cristina y Máximo Kirchner-, Bianco siguió: “El gobernador tomó contacto con distintos referentes de nuestro frente político para analizar la situación porque aquí en la Provincia, sabiendo que somos un gobierno de coalición, que forma parte de un frente político, la modificación de los ministerios y de los ministros en su momento, como en este momento, también ameritaba una consulta generalizada con las distintas partes de nuestro gobierno”. Cuando el oficialismo perdió las elecciones legislativas en 2021, madre e hijo Kirchner habían presionado a Kicillof para que Insaurralde asumiera en la Jefatura de Gabinete en lugar del propio Bianco, que fue corrido y quedó como cabeza de los asesores.

“Se conocieron las imágenes a primera hora de la tarde y a última hora de la tarde, ya en conjunto y en consulta con los referentes de nuestro frente político, se tomó la decisión de aceptarle la renuncia. Me animo a decir que en tiempo récord, cuando uno revisa la historia de estas situaciones y además máxime siendo un día no laborable”, marcó Bianco y acotó: “Hubo que hacer las consultas, se tomó esta decisión que es la que corresponde. El gobernador sacó un comunicado ayer, muy escueto pero muy claro, explicando al situación. Y nosotros tenemos que seguir trabajando, gestionando. Estamos en una campaña electoral, no nos podemos dar el lujo de perder el tiempo. Para nosotros, desde el gobierno de la Provincia, se trata de un caso cerrado”.

Así se mostró en la misma línea que su jefe político. En ese mensaje al que hizo referencia, y que se publicó ayer a la tarde, Kicillof también había marcado “la celeridad con que se resolvieron las cosas”.

“No nos consta que haya ningún tipo de delito”

Ante las denuncias judiciales que ahora acechan al lomense, no obstante, Bianco indicó esta mañana: “A nosotros no nos consta que haya ningún tipo de delito. Si es que lo hay, la Justicia deberá investigarlo. Nos parece una falta ética más que un delito, por eso tomó la decisión que tomó el gobernador”.

Por otra parte evitó aventurar qué lo llevó a Insaurralde a accionar de esa manera, y deseó que la filtración de las fotos y los videos -publicados por Clerici- hayan tenido que ver con una “cuestión privada” de la pareja y no con una intencionalidad política subyacente.

“Tampoco sé en qué momento sucedió”, sostuvo sobre el viaje a España el jefe de Asesores, quien incluso manifestó: “No me corresponde opinar en términos personales, quiero opinar en términos políticos. Hay cuestiones que son de la vida privada. Veía un recorte de [Antonio] Cafiero, que hablaba sobre la vida privada de los funcionarios públicos y decía que nosotros no nos podemos dar el lujo de tener una vida privada que no podamos explicar. Así que es eso. No correspondía esta situación para un funcionario público y por eso se tomó la decisión que se tomó”.

Acotó asimismo que Kicillof enviará el proyecto para disolver la Jefatura de Gabinete, tal como lo anunció ayer, y que así habrá “achicamiento” de subsecretarías y departamentos, mientras que hay tareas que absorberán otras áreas.

Las expresiones de Bianco llegaron minutos antes de que Insaurralde bajara su candidatura como concejal en Lomas de Zamora, pero al igual que lo hizo el presidenciable de Unión por la Patria, Sergio Massa, anoche después del debate, el funcionario bonaerense entendió que esa era una medida “razonable”.

