Mientras que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ratifica para mañana la aplicación de su protocolo contra los piquetes, en la víspera de la masiva movilización que hará la izquierda en el centro porteño, desde la gestión de Axel Kicillof adelantaron que no se plegarán a las medidas que dispuso la funcionaria para rutas y puentes de jurisdicción nacional. “Pasa un límite”, justificó este martes el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, sobre la serie de iniciativas que pretende aplicar la ministra para evitar que los manifestantes corten las calles.

En la ciudad de Buenos Aires -epicentro de las protestas- parece haber mayor sintonía con la idea de Bullrich de desalojar las vías que ocupen los piqueteros, pese a que todavía no detallaron cuál será su línea de acción. No es la misma postura la que hay del otro lado de la Avenida General Paz. En territorio bonaerense, desde donde se trasladan buena parte de los manifestantes, ya dijeron hoy que no se plegarán a las intenciones de la ministra nacional, que les había pedido colaboración a través del Ministerio de Seguridad, ahora a cargo de Javier Alonso, que llegó para reemplazar a Sergio Berni.

Pese a que Bianco confirmó que hay contactos “de carácter operativo” entre la cartera nacional y la provincial, indicó en Radio La Red: “No nos han solicitado que apliquemos el protocolo, [pero] no vamos a aplicar ese protocolo porque no estamos de acuerdo con las disposiciones . Ese protocolo, entre otras cosas, criminaliza en cierto sentido la protesta”.

“Las cosas tienen que ser con cierto orden, pero lo que se ha hecho pasa un límite que hemos tenido durante todos estos años de democracia”, entendió también Bianco, que marcó: “Cuestiones de reconocimiento facial, que hay que ver si están validadas en el marco de la normativa legal. Son cosas que habrá que analizar”.

Con esto último el ministro de la Provincia se refirió a los planteos que hizo Bullrich anoche, cuando detalló que para identificar a los piqueteros que corten las calles utilizará “cámaras y drones”, y que una vez que los reconozca se les cortará el plan social, una premisa ratificada por el presidente Javier Milei el día de su asunción.

Axel Kicillof y Carlos Bianco Instagram Carlos Bianco

Convencido de que el orden en las movilizaciones tiene que ver con que no se produzcan desmanes, Bianco analizó: “Ninguno hace una protesta si no tiene una necesidad, después hay muchas cuestiones para discutir, obviamente”. También planteó que desde el gobierno de Kicillof creen que todos aquellos que realizan las actividades laborales que les exige el programa deben cobrar el aporte estatal. Y acerca del protocolo que fue avalado ayer por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, insistió: “Esto me parece una cuestión persecutoria”.

Entonces deseó que no haya violencia en el desalojo de la marcha de mañana, cuando la izquierda despliegue sus columnas para rememorar la crisis de 2001, fecha en la que en medio de protestas sociales murieron 39 personas y renunció el presidente Fernando de la Rúa. “Nadie quiere una situación de violencia, caos y desmanes. Vamos a trabajar en la Provincia para que en el territorio no se produzcan ninguna de estas situaciones”, afirmó Bianco.

Gobernadores y Milei

En tanto, en la previa del encuentro entre los gobernadores y Milei, consideró que esa reunión será muy importante sobre todo para ver de qué manera logran compensar los recursos que ya no llegan a las arcas provinciales desde que se elevó el piso de Ganancias, como así también para activar la obra pública -que Milei ya anticipó recortará-.

“Ningún gobernador está solicitando la vuelta del impuesto a las Ganancias, sino una compensación a la caída en la coparticipación que implicó la salida de ese impuesto. Estaba acordado con [el exministro de Economía, Sergio] Massa que iba a haber una compensación. Con el cambio de gobierno no está apareciendo”, señaló Bianco en cuanto al acuerdo que habían hecho en su momento con quien era candidato de Unión por la Patria, de su mismo signo político, y perdió las elecciones ante Milei.

Por otra parte contó que tras el temporal que azotó a la Provincia y que dejó 14 víctimas fatales -13 en Bahía Blanca y una en Moreno- solicitaron un monto equivalente a 10 mil millones de pesos a la Nación para chapas y otros elementos que permitan reparar daños ocasionados por los vientos y las lluvias. “No ha habido una respuesta fehaciente, se está hablando”, indicó.

