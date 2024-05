Ramiro Marra y Damián Arabia discutieron con Carolina Gaillard y Sergio Palazzo: “Se violenta acá y en la Cámara”, “en qué país vivís” y “vos estabas en Venecia”

Escuchar

Las discusiones sobre la media sanción de la Ley Bases continuaron fuera de la Cámara de Diputados, tanto en redes sociales como en televisión. El miércoles por la noche, el legislador porteño Ramiro Marra (LLA) y el diputado nacional Damián Arabia (Pro) discutieron con sus pares de Unión por la Patria Carolina Gaillard y Sergio Palazzo, por los aumentos de las prepagas, diferentes artículos de la ley, y la herencia económica. Hubo gritos, chicanas y descalificaciones.

Invitados al programa A dos voces del canal TN, Gaillard centró la discusión en torno a los aumentos en la medicina prepaga: “El DNU/70 que dictaron es lo que provocó el aumento de las prepagas, por sacar la desregulación. Antes se le tenía que pedir autorización a la Superintendencia de Salud para que aumenten. No había libre mercado”.

En ese sentido, recordó los cruces entre el Gobierno con los empresarios de las empresas de medicina y apuntó: “Tuvieron que presentar un amparo en la Justicia para que bajen el aumento. Hay sectores donde tiene que estar presente el Estado. Caputo dijo ‘guerra contra las medicinas prepagas’, pero yo no estoy en contra de los empresarios, sí de un gobierno que toma malas medidas”.

Si bien, hubo algunos intentos de interrupción por parte de Marra, la diputada siguió con su descargo hasta que le cedió la palabra al legislador porteño. “El problema de los precios es por la emisión monetaria”, aseguró Marra, pero Gaillard lo cortó: “¿Qué tiene que ver? Estas hablando cualquier cosa”. “Por eso gobernaron mal, porque no escuchan y no entienden conceptos básicos de economía”, replicó Marra y le contestaron: “La gente está pagando una fortuna”.

Acto seguido, quien tomó la palabra en medio del intercambio fue Arabia, quien le achacó a su par en Diputados que “grita acá, en la Cámara... ¿hay algún momento que no interrumpa?”. “Hace 20 años que la Argentina no crece y no genera empleo genuino. Los responsables son los mismos que vienen a decirnos qué hacer a cuatro meses de un nuevo gobierno elegido con el 56% de los votos”, recordó el diputado de Pro.

En ese sentido, le sugirió a la oposición: “Nos llevaron al fracaso, con informalidad, desempleo, y la inflación galopante. Les pedimos un baño de humildad. Yo no lo vote en primera vuelta -a Milei- pero tienen que entender cuándo acompañar”.

Gaillard no se quedó callada: “Están despidiendo gente. En qué país vivís”, le dijo, y Arabia replicó: “Se violenta en la Cámara y acá”. La diputada, por su parte, respondió bajando el tono: “No me violento. Me da bronca lo alejados a la realidad que están”.

Por último intercedió Sergio Palazzo, quien hizo mención a las sospechas que circularon en la oposición respecto a posibles modificaciones no autorizadas en el proyecto que se aprobó en dictamen, y se retrotrajo a la polémica del primer intento de aprobación, cuando se acusó al oficialismo de llevarse la ley a último minuto para hacer cambios.

“Hubo un manto de sospecha por el capitulo que se lo llevaron a Recoleta a modificarlo. Quisieron cambiar lo que se acababa de votar en la comisión. Una vez ya se lo robaron para cambiarlo”, enfatizó y fue interrumpido tanto por Marra y Arabia que minimizaron los dichos y los negaron. Sin embargo, Gaillard le recordó a Arabia las fotos filtradas en el verano de este año: “Usted estaba en Venecia cuando se discutía la ley, no debe saber lo que pasaba... Estaba en Venecia festejando el ajuste”.

