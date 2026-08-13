Interna caliente en Mendoza. Un delfín de Cornejo lanzó su candidatura a gobernador para enfrentar a Luis Petri

MENDOZA.- Empiezan a probarse el traje, y son cada vez más. Así, aunque falta un año para los comicios provinciales, en las últimas horas se produjo un nuevo lanzamiento oficial de un hombre del riñón del gobernador Alfredo Cornejo: Tadeo García Zalazar, actual ministro de Educación de la provincia cuyana.

El funcionario, de 50 años, exintendente de Godoy Cruz, entró formalmente en la carrera, para disputar las PASO, dentro del oficialismo provincial, que hoy sigue en alianza con LLA, por lo que enfrente, si no cambia el escenario, tendrá a dos candidatos de peso: Luis Petri, diputado nacional mileista, exradical, quien pica en punta, y Ulpiano Suárez, intendente de la Ciudad de Mendoza y uno de los principales referentes del radicalismo local, aunque no sea de la mesa chica del mandatario.

En las últimas horas, más allá de declaraciones anteriores donde anticipaba su voluntad, García Zalazar salió con todo en las redes sociales para dar oficialmente la batalla. “Quiero ser el próximo gobernador de Mendoza para representar y defender a quienes hacen las cosas bien y quieren salir adelante”, expresó en un largo hilo en X.

Quiero ser el próximo gobernador de Mendoza para representar y defender a quienes hacen las cosas bien y quieren salir adelante.

Sé de lo que hablo porque fui intendente y, luego, cuando tuve la posibilidad de decidir desde dónde servir a Mendoza como ministro, elegí trabajar… — Tadeo Garcia Zalazar (@TadeoGZ) August 13, 2026

Vale decir que todavía no se definen de fondo las alianzas e incluso se desconoce si Cornejo mantendrá el frente con los violetas, teniendo del otro lado a Petri, uno de sus rivales políticos y con quien tuvo que sortear las PASO para la gobernación en 2023, con un resultado que lo terminó inquietando: Petri obtuvo 4 de cada 10 votos, lo que permitió posicionarse luego en el escenario nacional y en la carrera por sucederlo en 2027.

El intendente de Mendoza, Ulpiano Suárez

Después hay otros nombres que buscan subirse a la contienda, delfines de Cornejo: el ministro de Gobierno, Natalio Mema, el ministro de Salud, Rodolfo Montero, y el presidente de la Cámara de Diputados y de la UCR de Mendoza, Andrés Lombardi. Lo mismo sucede en el peronismo que empezó, en los últimos días, a mostrar algunos nombres que podrían ir por el premio mayor: la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, quien ya manifestó sus intenciones, y el cacique comunal de Maipú, Matías Stevanato, quien aún no hizo el anuncio formal.

En su posteo, García Zalazar, licenciado en Ciencia Política y Administración Pública, fue explícito en su deseo y apostó por la continuidad de gestión, con una nueva impronta, de corte social. “La próxima etapa de Mendoza tiene que volver a poner el esfuerzo de las personas en el centro de la agenda pública”, acotó.

Asimismo, a diferencia de otras oportunidades, tuvo un mensaje con ciertas críticas al gobierno nacional, equiparado en parte de su discurso con el que viene teniendo el jefe comunal de la capital provincial, uno de los más críticos de la gestión de Javier Milei.

Luis Petri en la Cámara de Diputados Hernán Zenteno

“La política aprendió a medir la macro, pero parece que todavía no aprendió a medir la marcha de la vida de la gente. Por eso se equivoca. Es necesario enfocarse en mejorar la vida cotidiana. Porque cuando las personas no consiguen tranquilidad aun haciendo un gran esfuerzo, el problema ya no es individual. Es colectivo”, apuntó el ministro en su lanzamiento.

Así las cosas, todo está por verse en tierra cuyana, pero empiezan a decantar los principales nombres en la alianza oficialista que se sumarán a la pelea por el Sillón de San Martín, en las primarias de junio y las generales de septiembre del año próximo. Por lo pronto, según pudo saber LA NACIÓN, el escenario central, al que se sube García Zalazar, lo siguen ocupando Petri y Suárez, que no desisten en sus aspiraciones, a pesar de algunas trascendidos que indican que podrían bajarse, tras un acuedo de Cornejo con Karina Milei, para liberarle el territorio.

De hecho, desde ambos sectores confirmaron a este diario que jugarán en la contienda, sea dentro o fuera del oficialismo provincial que lidera Cornejo, quien, por mandato constitucional no puede ir por la reelección, y con quien evidencian diferencias.