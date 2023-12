escuchar

Tras el efecto que causó la crecida del Río de La Plata producto de la sudestada, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, protagonizó un momento de tensión en vivo por televisión cuando estableció una comunicación telefónica con un conductor de Crónica TV que informaba sobre el estado de situación en el municipio que gobierna.

El episodio ocurrió cuando dos móviles del canal se encontraban en ese distrito del sur del conurbano bonaerense para informar las consecuencias del fenómeno meteorológico, donde se veía a vecinos que circulaban con botes para poder avanzar en las calles repletas de agua y poder llegar a sus casas.

En medio del testimonio de las personas afectadas, el periodista y conductor Diego Moranzoni hizo algunos comentarios y mencionó en particular a la mandataria municipal. “La gestión de Mendoza fue aprobada hace muy poco con una abrumadora mayoría, yo respeto a la elección popular. Pero hay familias que corren riesgo de morir. Te pido a vos Mayra y a tu gente que entiendan estos casos. Se que están desbordados”, expresó el periodista.

Minutos más tarde, la intendenta se comunicó directamente con Moranzoni y la llamada se emitió al aire. “Me estabas hablando un poquito en vivo”, dijo ella y luego explicó las tareas que la comuna está llevando adelante desde su gestión ante este escenario. “Te quiero contar lo que estamos haciendo, porque no te das una idea de lo que estamos trabajando. Hay cuatro centros de evacuados funcionando, hay uno a cuatro cuadras de donde está su móvil, que es el Club Argentino de Quilmes, donde ya hay familias”, detalló.

“Lo que ahora están haciendo está fuera de protocolo. Lo que ustedes hacen con la camioneta... hace unas olitas”, le reprochó Mendoza en principio, sobre el trabajo que realizaban los cronistas en el territorio. Y siguió: “No sabés el trabajo que hacemos. Es enorme. Hace 48 horas fue el temporal y gracias a Dios no tengo víctimas”.

En ese momento, la conversación que se emitió en vivo comenzó a agudizarse. “Lo que hacen es desinformar por completo. Si a vos te importa la gente, decí los centros de evacuados. No sabés lo que significa tratar de cuidar a 700 mil personas en medio de un temporal”. “Canal de mierda”, dijo después, indignada, la funcionaria. Entonces, elevó el tono y cuestionó: “Es una enorme responsabilidad, por forros que no les importa la gente y no saben cómo trabajamos. ¿Yo tengo la culpa de que haya una sudestada de 3 metros? Lo que ustedes están haciendo es completamente inmoral”.

Por último, agregó: “Hay mucho trabajo que se está haciendo, lo hago a conciencia, hay ayuda desde Provincia tratando de cuidar al resto de los distritos. Digan lo que quieran. Libertad, respecto a los medios, es completamente condicional. Hagan lo que quieran, hasta luego”. Y luego, dio dar por finalizada la comunicación.

Sudestada en Quilmes

Las imágenes de la ribera de Quilmes comenzaron a conocerse ayer por la noche, donde la situación es grave. Pasadas las 22, ya circulaban algunos videos en redes sociales del desbordamiento de hasta un km tierra adentro y hay decenas de familias evacuadas.

Desde Edesur informaron que fue interrumpido el suministro eléctrico en esa zona por cuestiones de seguridad. “Se reestablecerá cuando la seguridad esté garantizada”, precisaron.

Pasada la medianoche, la crecida del curso de agua superó los 2,5 metros en la ribera quilmeña, según precisó el portal local Perspectiva Sur, en una publicación que acompañó con un video donde se ven las consecuencias del fenómeno.

