Invitaron al cómico Alfredo Casero a la Comisión de Libertad de Expresión de Diputados y despotricó contra el periodismo

Este jueves se celebró un debate en la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, donde trabajadores de prensa expusieron respecto de ataques que recibieron por parte del presidente Javier Milei. En ese marco, fue invitado el cómico Alfredo Casero, quien brindó un encendido discurso y puso en tela de juicio el rol del periodismo.

En el uso de la palabra, el creador de Cha cha cha acusó a la prensa de “haber dejado sola a la gente”. Tildó a los periodistas de “berretas”, y los instó a dejar de decir mentiras y terminó con un desesperado pedido: “Muchachos, ya no les creemos. La ciudadanía no les cree. Tiene la obligación de cambiar”.

En una insólita intervención en la Comisión de Libertad de Expresión, presidida por la libertaria Emilia Orozco, Casero encendió su micrófono y empezó: “Soy un expositor. Vengo desde afuera del espectro político. Represento a la gente que piensa igual que yo en este momento”.

Y, con su verborragia habitual, opinó: “Hoy en día, me da mucha pena ver cómo la fuerza esté puesta en criticar las formas y no en hacer algo todos juntos. Yo les pregunto a los periodistas que están acá... No me hago el idiota... Acá hay gente de FOPEA... Les digo que el problema no son las formas. El problema, en todo caso, es que nadie tiene interés alguno en la gente que está afuera”.

“Estuve leyendo que una de las cosas que tiene que hacer el periodismo es dar luz. Y a nosotros no nos dieron luz. No nos dieron una solución. Nos dejaron solos y permitieron que nos mintieran, nos cagaran, nos metieran en la casa. Y cuando se dan cuenta de que la gente se les va en contra, buscan un chivo expiatorio, como lo pueden ser las mujeres con las que se acostó el [ex]presidente [Alberto Fernández] ¿Hace cuánto están dando nombre y apellido de cada una de esas personas? Se los ve muy berretas. Sabemos qué hacen y a quiénes responden cada vez que se ponen delante una cámara”, denunció.

Más adelante, Casero puntualizó en que la libertad de expresión no es exclusiva del periodismo. “Cuando un presidente [en alusión a Javier Milei] te responde por Twitter, cosa que es muy rara, ¿no les parece que es una gran cosa en el periodismo que no tenga que pasar por toda una cantidad de gente para llegar? Ahí tiene una herramienta perfecta para hacer periodismo”, destacó.

Y volvió en sus críticas a la prensa: “Pero no. El periodismo ahora lo que hace es mostrar la fotos de mujeres y generar una caza de brujas que importa un pedo. Acostarse con alguien es una acción personal y no es un delito el vicio”.

El actor Alfredo Casero durante su participación en la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados Captura de Pantalla

El creador de Cha cha cha instó luego al periodismo a que, “si le cabe el sayo, que se lo ponga”, e hizo un “desesperado pedido”.

“En un país donde uno puede juntarse y hacer las cosas bien, me encuentro con periodistas que no saben las tablas. Yo acuso a ustedes, a todos, de haber sabido cosas y trabajar para gente que los mantenía con los pantalones chupines y zapatos de canje. Le han destruido la cabeza a la gente mayor. Les vengo a decir que tenemos una gran posibilidad de hacer las cosas claras. Destruir a la persona que piensa diferente no es algo que haya hecho el Presidente [Javier Milei]. Lo hizo la micro militancia”, ahondó.

Y completó: “La libertad es un límite. Romper la libertad y no hablar de la libertad es lo mismo que decir que respirar es importante. El periodismo nos tiene que dar la luz. Defender la libertad es defender todas las libertades que no nos gustan, que hable el que quiera de la manera que quiera . Es algo profundo que viene con vos. Los enfermos generan enfermos y es una sociedad enferma. Esto no lo arregla nadie. Si nosotros no nos ponemos a pensar en la realidad, no podemos llegar a afianzarnos entre nosotros. En consecuencia, el mundo nos va a llevar puestos. Todos trabajaron para algo y contra algo. Ahora les pido que dejen de mentir y nos ayuden. Muchachos, ya no les creemos. La gente no les cree. Y es por eso que están en la obligación de cambiar”.

