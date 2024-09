Amalia Granata protagonizó un escándalo en la Legislatura de Santa Fe en medio del debate por la reforma previsional

Escuchar

En medio de los disturbios que se produjeron este jueves al mediodía dentro de la Legislatura de Santa Fe en el debate por la reforma previsional en la provincia, la diputada Amalia Granata protagonizó un escándalo al levantarse en el medio del recinto y mostrarle la Constitución a la presidenta de la Cámara baja, Clara García. Desde la tribuna, manifestantes que se oponían a la reforma, arrojaron agua.

“El Bloque Somos Vida no se abstuvo en la votación de la reforma jubilatoria”, escribió después Granata a través de su cuenta de X para clarificar la situación. En la misma línea, agregó: “Exigimos la anulación de la votación por la reforma previsional. Decidieron cerrar el debate y alterar el orden de la sesión rompiendo el reglamento. La votación es nula. Están tomando nuestro voto como abstención y nunca lo solicitamos. Se llevan puesto el reglamento y las instituciones. No quieren el debate ni que la gente se entere del desastre de esta ley”, cerró.

Este jueves, la Cámara de Diputados provincial debatía la reforma previsional, impulsada por el gobernado Maximiliano Pullaro, que ya tenía media sanción del Senado. Algunos manifestantes se enfrentaron con la policía y rompieron la puerta de entrada al reciento.

En el debate por la reforma previsional, Amalia Granata, en soledad, le muestra la Constitución a la presidenta de la cámara baja, Clara García. De fondo está el debate de una reforma constitucional



— LETRA P (@Letra_P) September 12, 2024

El proyecto se aprobó este mediodía en general; con 23 votos positivos, nueve negativos y 11 abstenciones. Además, hubo seis ausentes. “Quieren escuchar la postura de cada uno de los legisladores elegidos por el pueblo”, reclamó la diputada de Somos Vida.

Luego de que García le diera la palabra al diputado Pablo Farías, Granata se acercó a la presidenta de la Cámara baja y le mostró la Constitución provincial. “Diputada, presidenta, perdón. No tengo inconveniente en pasar a un cuarto intermedio, ver esta cuestión y seguir con el debate. Pero el articulo es claro, lo trabajamos, la moción de cerrar el debate se votó con la mayoría necesaria. Insisto, artículo 109, inciso 4, moción de cerrar el debate que fue la que yo presenté y se votó con la mayoría necesaria, que es la nuestra porque no necesita una mayoría agravada. Léanlo, está en el artículo. A partir de allí, procedemos a la votación en general y particular, es la situación en la que estamos”, sostuvo. Acto seguido, se escuchó un estruendo, producto de los incidentes que ocurrían en las afueras de la Legislatura.

Luego, tomó la palabra la titular del recinto y planteó: “Ustedes saben que los manifestantes han tirado la puerta abajo”, y Farías insistió: “Pasemos a un cuarto intermedio”. Al mismo tiempo, los manifestantes comenzaron a tirar agua.

