“Irrazonable demora”. Mendoza exige la inmediata habilitación de todas las aerolíneas

MENDOZA.- La provincia del oeste argentino se cansó de esperar. Por eso, el gobernador Rodolfo Suarez salió con los tapones de punta para exigir la “inmediata” habilitación de todas las aerolíneas para operar en Mendoza.

El mandatario efectuó un pedido formal a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para que se autoricen a la brevedad los vuelos previstos por las diferentes compañías, ya que considera que existe una “irrazonable demora” por parte de la Casa Rosada.

Así lo manifestó en las últimas horas el mandatario provincial, quien utilizó la redes sociales para despacharse contra la Nación, atento a los frenos que tienen las demás firmas aéreas para volver a operar en tierra cuyana, a diferencia de lo que ocurre con Aerolíneas Argentinas.

En un hilo en la red social Twitter, Suarez le reclamó a la ANAC “que proceda en lo inmediato a reestablecer la operación regular y permanente del tránsito aerocomercial de Mendoza, autorizando a todas las empresas habilitadas para ello”.

De esta manera, el jefe del Ejecutivo mendocino exige respuestas a las solicitudes de las compañías Copa, Sky y Latam, que esperan desde hace tiempo avanzar en la “explotación de rutas comerciales con conexión a Mendoza” aunque “al día de la fecha no han sido autorizadas, sin razón que fundamente la irrazonable demora”.

En este punto, el Gobierno local pone el foco en el impacto que estas demoras están teniendo en toda la industria turística, tanto en la hotelera como en la gastronómica.

“Esta demora ocasiona a Mendoza un gran daño ya que perjudica a la población y al sector turístico, afectando la prestación y el desarrollo de una actividad económica que resulta fundamental para las y los mendocinos”, indicó Suarez, quien puso sobre la mesa la diferencia que existe con la aerolínea de bandera. “Sin embargo, sí se autorizó, sin demora alguna, las solicitudes de vuelos presentadas por la empresa Aerolíneas Argentinas (lo que celebramos)”, señaló el mandatario, al tiempo que recordó que el Paso Fronterizo Internacional Los Libertadores - Cristo Redentor y el Aeropuerto Internacional Gobernador Francisco Gabrielli ya “han sido autorizados como corredores seguros” por parte del Ejecutivo nacional.

En diálogo con LA NACIÓN, la ministra de Turismo y Cultura de Mendoza evidenció su malestar por los atrasos en las aprobaciones de los vuelos del resto de las empresas, ya que sólo está operando en el mercado internacional un trayecto de Aerolíneas Argentinas, que hace escala en Mendoza, en vinculación con Ezeiza y Santiago de Chile.

“Estamos muy preocupados, porque una provincia del interior, de un destino lejando como es Argentina, no tiene posibilidad de desarrollo sin conectividad. Las aerolíneas han manifestado que no pueden seguir esperando las definiciones”, expresó la funcionaria, y agregó: “Se necesita planificar para atraer mercados. Si no se recupera la conectividad inmediata con Brasil, por ejemplo, estaremos con dificultades porque es un mercado difícil de tener presente. Necesitamos de forma inmediata para que se autoricen los vuelos solicitados, con una previsión mínima de tres meses”.