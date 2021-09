Reencuentros en Mendoza: emoción, alivio y bronca contenida en el regreso de los vuelos internacionales

MENDOZA.- Fueron momentos de gran emoción y alivio, pero también de bronca contenida, por haber tenido que esperar tanto para estar nuevamente con la familia. Así se vivió en la tierra cuyana el regreso de los vuelos internacionales en el aeropuerto provincial, el primer “corredor seguro” del país que dispuso la Casa Rosada después de incesantes reclamos de los varados y sus allegados.

De esta manera, con la habilitación del Gobierno nacional, ya pueden retornar a tierra cuyana argentinos y personas nacionalizadas en el país. El primer vuelo salió este sábado a las 13.30 con destino a Santiago de Chile y a las 16.25 se produjo el primer arribo de otro avión de Aerolíneas Argentinas, proveniente de la capital del país trasandino.

En las salas de espera hubo sensaciones encontradas por todo lo vivido durante la pandemia en el país. Cuando aparecieron los pasajeros, tras recibir los resultados de los test de coronavirus realizados en la aeroestación, todo fue abrazos, sonrisas, aplausos y lágrimas, pero sobre todo descargos.

Carlos llegó desde Chile para reencontrarse con sus familiares. No pudo contener la emoción pero se despachó contra el Gobierno nacional. Foto: Marcelo Aguilar

“Finalmente estoy en Mendoza, es una alegría enorme. Toda la atención ha sido excelente aquí. Eso sí, prefiero no hacer comentarios de Aerolíneas Argentinas y su monopolio del mercado”, dijo a LA NACIÓN Carlos España, quien tiene una empresa de distribución de prensa en Chile, aunque ya se encuentra retirado del negocio. El hombre, tras abrazarse con su hermana Susana, insistió en destacar el trabajo del personal de Sanidad, Migraciones y Aduana de la provincia. “Viva Mendoza y buen fin de semana para todos. Eso sí, a ponerse el barbijo, porque parece que quieren que nos volvamos a enfermar todos para después no votar”, agregó el hombre.

Mariana volvió a verse con su familia, en especial con su hermana Emilia, quien la esperaba para ser la madrina de su hijo. Bronca y dolor por tantos meses de incertidumbre Marcelo Aguilar

Fueron varias las historias que emocionaron a todos los presentes durante los recibimientos. “Muy felices de encontrarnos, una alegría enorme. Mi hermana Mariana vive en Chile y hace meses que esperaba desesperadamente venir a Mendoza. Gracias a Dios se abrió la posibilidad de que venga. Era ridículo que tuviera que irse a Buenos Aires y pagar doble avión y hacer horas de espera o combinaciones de Ezeiza a Aeroparque y luego Mendoza, cuando estamos a 40 minutos en avión directo Santiago-Mendoza”, contó a LA NACION Emilia, quien aprovechó la ocasión para cuestionar el manejo que hizo el Gobierno nacional de la pandemia. “Es muy triste estar privados de libertades de ver a nuestra familia. El no saber qué va a pasar mañana y qué ley nueva saldrá es desesperante y estresa enormemente”, sumó la mujer, que no dudó en agradecer a todo el personal del aeropuerto y a la Gobernación mendocina ya que Mariana le aseguró que fue “excelente la organización y atención; todo muy ordenado”. Emilia contó además la satisfacción especial que siente por el reencuentro con su hermana: “Por fin podrá ser la madrina de mi hijo ya que hace meses que no puede venir y solo lo veía por cámara en cada llamada diaria que teníamos”.

De esta manera, tras las gestiones realizadas por el Ejecutivo local en conjunto con organismos nacionales y Aeropuertos Argentina 2000, se restablecieron este sábado los vuelos internacionales.

“Tenemos mucha emoción. Con el gobernador Rodolfo Suarez y su equipo venimos trabajando mucho en el equilibrio entre la salud y la economía y, por lo tanto, ser el primer aeropuerto del país que retoma sus operaciones de vuelos internacionales nos tiene que llenar a todos los mendocinos y mendocinas de orgullo”, expresó Mariana Juri, ministra de Cultura y Turismo de Mendoza. “Detrás de cada uno de estos vuelos sabemos todo el empleo que esto significa. Si bien por ahora no es para turismo, es un gran paso para lo que viene, que es el pedido de habilitación para recibir turismo internacional. También estamos permitiendo que muchos argentinos vuelvan a sus casas, tras muchos meses de angustia”, agregó la funcionaria provincial.

“Nos ha llevado muchísimo trabajo. Queremos agradecer a la gente del aeropuerto, que se ha puesto a disposición para tener todo esto acondicionado, para que lo hagamos de manera segura, y a la Fuesmen, que se suma a este gran equipo que formamos, con la habilitación de un laboratorio, que era una de las condiciones que nos había puesto el Gobierno nacional”, concluyó Juri.

¿Quiénes tienen permitido el acceso?

De acuerdo con las disposiciones del gobierno nacional, por este “corredor seguro”, en la aeroestación mendocina Franciso Gabrielli, conocida también como aeropuerto El Plumerillo, ya pueden ingresar:

-Argentinos

-Extranjeros con algún tipo de residencia otorgada en Argentina: Residencias Precarias, Residencias Temporarias, Residencias Transitorias, Residencias Permanentes.

-Extranjeros expresamente autorizados por la Dirección Nacional de Migraciones vía Consulado argentino en el exterior

-Reunificación familiar: para personas que desean ingresar al territorio nacional de forma transitoria. Los familiares directos de argentinos/as y/o residentes/as: progenitores, hijos/as, hermanos/as, cónyuges.

-Para acreditar el vínculo directo con el/la argentino/a y/o residentes/as, deberán presentar ante la autoridad migratoria el certificado de nacimiento, matrimonio o de convivencia (debidamente apostillada y/o legalizada) y una copia del DNI argentino del familiar por el cual solicitan el ingreso al país.

En el caso de las parejas sin vínculo legal hay ciertos requisitos para poder ingresar:

-Presentar una declaración jurada tramitada ante escribano público del territorio nacional con dos testigos donde den fe de su relación. Debe estar legalizada ante el Colegio de Escribanos y apostillada.

-Presentar una declaración jurada por cada uno de los integrantes de la pareja tramitada ante escribano público del país en el que se encuentren con dos testigos cada uno donde den fe de su relación. Debe estar legalizada ante el Colegio de Escribanos y apostillada y, en caso de idioma extranjero, con traducción oficial (parejas distanciadas por el cierre de frontera).

-Presentar una declaración jurada tramitada ante escribano público del país en el que se encuentren con dos testigos donde den fe de su relación. Debe estar legalizada ante el Colegio de Escribanos y apostillada, y en caso de idioma extranjero, con traducción oficial (parejas residiendo en el exterior).

-En todos los casos, el dador del criterio deberá ser argentino/a y/o contar con residencia otorgada y vigente.