Javier Faroni vendió el club italiano Peruggia tras el escándalo de la AFA

La incursión de Javier Faroni en el fútbol italiano llegó a su fin. El club Peruggia, que milita en la serie C, informó hoy a través de un comunicado que el empresario argentino vendió el 100 por ciento de las acciones, que pasaron a manos de un grupo inversor local.

Javier Faroni está en el centro de la tormenta que desataron las revelaciones de millonarios desvíos de fondos del fútbol argentino a través de su empresas.

Faroni había comprado el club en 2024. LA NACION reveló en enero que el empresario transfirió US$5,7 millones desde una cuenta de TourProdEnter a una firma suya llamada Sports Next Gen Ltd, que integró el grupo empresario que adquirió el club. Fueron 25 transferencias, entre enero y septiembre de 2025. La operación se completó con dos transferencias de US$250.000 a Beagle Capital Management LLC, otra de las firmas involucradas en la operación.

Perugia Faroni gentileza

La operación quedó en la mira de la Justicia de Estados Unidos. Los fiscales a cargo de la pesquisa sobre TourProdEnter contactaron a esa sociedad, propiedad del empresario Juan Martín Molinari, para que aporte información ante un gran jurado (“grand jury”) en Miami. El abogado de Molinari, Daniel Fridman, aseguró que se trata de “un requerimiento de documentación dirigido a una sociedad estadounidense de su propiedad”. “Pide registros vinculados a terceros, incluidas transferencias que esa sociedad recibió de uno de ellos. No está dirigido al Sr. Molinari ni lo menciona”, agregó.

La compra del Perugia comenzó a gestarse en marzo de 2024, en las oficinas de Molinari. “Tengo el comprador”, soltó el empresario delante de dos intermediarios. Y al cabo de dos semanas, en el mismo lugar, apareció Faroni. “Hasta ese momento nosotros no sabíamos quién era Faroni. Molinari nos decía que era un hombre de Tapia, y que por eso había ganado el contrato con (la ticketeadora) Deportick”, reveló a LA NACION el empresario italiano Simone Chiarella, uno de los protagonistas de la trama.

La operación se concretó el 7 de septiembre de 2024, en la escribanía Biavati, en el centro de la ciudad de Perugia. Luego, Faroni recorrió las instalaciones del club, posó con la camiseta que llevaba su nombre y se encargó de darle la noticia al presidente de la AFA. “Lo llamó a Tapia ahí mismo para avisarle que había terminado todo bien”, rememoró Chiarella.

Perugia Faroni gentileza

Pero no fue todo. Al día siguiente, Faroni planteó que quería reunirse con el entonces presidente de la Federación Italiana de Fútbol, Gabriele Gravina. Las gestiones estuvieron a cargo de un agente FIFA, Pierpaolo Triulzi, y el vendedor del Perugia, Massimiliano Santopadre.

Fundado en 1905, el Perugia conoció mejores épocas. Durante 13 temporadas jugó en la “Serie A” del fútbol italiano, llegó a salir subcampeón en la temporada 1978–1979, y campeón de la Copa Intertoto de la UEFA en 2003, para luego padecer un ocaso paulatino que lo llevó hasta la tercera categoría.

El Perugia afrontó, incluso, su disolución institucional en 2005 y 2010. Pero la llegada de Faroni y los demás inversores alimentó la ilusión de sus “tifosi”, que sueñan con volver a ver al equipo de camiseta roja y pantalón blanco en la primera división, enfrentando a la Juventus, al Inter o a la Roma.

El comunicado oficial del Peruggia anunciando la venta.

Tras el escándalo con los fondos de la AFA, Faroni comenzó a negociar su salida del club y viajó varias veces a Italia. Finalmente arregló la venta a Arenacuri, un grupo empresario local que ya había pugnado en 2024. “Los nuevos propietarios del Perugia Calcio desean expresar su sincero agradecimiento a Javier por su compromiso durante los últimos dos años al frente del club, y le desean lo mejor en sus futuros proyectos profesionales y personales”, dice el comunicado oficial.