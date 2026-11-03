El principal ejecutivo de la droguería Suizo Argentino fue indagado en la causa Andis: presentó un escrito y no contestó preguntas

Sebastián Nuner Uner, ejecutivo clave de la droguería Suizo Argentina, fue indagado este martes en la tercera ronda de citaciones a acusados en la causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

El empresario presentó un escrito de descargo y no contestó preguntas, según indicaron fuentes al tanto de la declaración.

Director de asuntos corporativos de la compañía, Nuner Uner está señalado por la fiscalía como uno de los presuntos jefes de la asociación ilícita investigada. Según la hipótesis fiscal Franco Picardi, fue un nexo clave; con sus gestiones, la Suizo habría podido implementar la supuesta “cooptación” de la agencia estatal para manipular precios y dirigir compras. Chats recabados en la investigación señalan que habría tenido injerencia, por ejemplo, en la contratación y en el despido de personal del organismo estatal.

Esta tercera ronda de indagatorias pone el foco sobre la Suizo y sus principales ejecutivos. Según el fiscal, la compañía no se habría limitado a beneficiarse de las irregularidades, sino que habría tenido un papel central en la organización de las maniobras. Estaba previsto que esta tanda de declaraciones comenzara la semana pasada, con la indagatoria de los dueños de la empresa, Jonathan y Emmanuel Kovalivker, presidente y vicepresidente de droguería, pero la cita finalmente fue reprogramada para esta semana y tendrá lugar mañana.

El fiscal Franco Picardi Ricardo Pristupluk

Otros dos ejecutivos de la empresa, Gonzalo Damián Zarbo y Fernando Daniel Domínguez, estaban citados para hoy, pero fuentes judiciales indicaron que sus declaraciones también fueron postergadas.

La maniobra

El fiscal Picardi lleva las riendas de la investigación que busca echar luz sobre una presunta trama de corrupción en la agencia de Discapacidad.

La causa, que cuenta ya con una treintena de procesados, nació tras la difusión de audios de origen desconocido atribuidos a Diego Spagnuolo, el exdirector del organismo, en los que se hablaba de corrupción y se mencionaba a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del primer mandatario.

Un peritaje sobre esas grabaciones transita su fase final. Más allá del resultado, el lugar que ocupan los audios en el desarrollo del caso es todavía objeto de tironeos. Para el fiscal Picardi, la causa tiene un sustento propio e independiente de ese material (que la fiscalía no usó como prueba); algunas de las defensas, en cambio, sostienen que esa es la piedra angular del caso y pujan por removerla para hacer caer toda la causa.

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