Javier Milei atacó otra vez a los periodistas: “Corruptos son ustedes”

Javier Milei ingresó al Congreso a paso raudo, acompañado por su hermana y con el gabinete a pleno detrás. Cuando entró, los periodistas acreditados en el Palacio Legislativo le preguntaron por la situación de Manuel Adorni. “Presidente, ¿por qué sostiene Adorni?“, repitió una y otra vez un cronista. Se escuchó que alguien le gritó ”corrupto". Fastidioso, Milei respondió sin frenar con un agravio: ”Corruptos son ustedes".

"Corruptos son ustedes": nuevo ataque de Milei a la prensa

Incómodo y desafiante, Milei evitó responder a las consultas de los periodistas. Los ministros que iban detrás suyo tampoco hablaron con la prensa, aunque al menos tres funcionarios saludaron y se excusaron. Las excepciones fueron Diego Santilli, ministro del Interior; la senadora nacional Patricia Bullrich, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

A la salida del Congreso, tras la exposición de Adorni, Milei tampoco accedió a las consultas de la prensa. Es más, subió la apuesta al gritarles al paso a los periodistas “chorros”.

Nuevo ataque de Milei a la prensa

La escalada de Milei contra la prensa no se detiene. El jueves de la semana pasada ordenó a la Casa Militar a prohibir el ingreso de la prensa acreditada a la Casa Rosada.

El retiro de las acreditaciones a los más de 60 periodistas que cumplen diariamente funciones en la sala de prensa de la Casa Rosada no es, por cierto, un hecho aislado. Se le sumó a la denuncia penalpor presunto espionaje ilegal contra dos periodistas de TN por haber grabado un video en los pasillos de la sede de gobierno. Estas medidas se combinan con los insultos que, día a día, salen de las redes sociales del Presidente y son replicadas por funcionarios y simpatizantes libertarios.

Los insultos del Presidente a la prensa se convirtieron en una constante y se potenciaron en las últimas semanas al compás de los vaivenes del plan económico y las novedades judiciales sobre el presunto enriquecimiento ilícito de Adorni; los avances en lacausa $LIBRA, en la que se investiga una presunta mega estafa, y la acusación de corrupción del fiscal que impulsa la causa por irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Tal como publicóLA NACION, la cuenta de Milei en X se viene convirtiendo en una ametralladora de mensajescontra el periodismo en general, los medios de comunicación y distintos profesionales a los que insultó y acusó de conspirar contra su gobierno. La novedad no fue la línea argumental sino la magnitud: en los cuatro días del fin de semana de Pascua, por caso, escribió 86 tuits contra la prensa y republicó otros 874 emitidos originalmente por militantes libertarios, funcionarios o usuarios desconocidos.