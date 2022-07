Javier Milei calificó de “disparatadas” las críticas de Alberto Fernández al campo y defendió a los productores

En medio de las tensiones que cruzan a la cotización del dólar, el diputado nacional de La Libertad Avanza, Javier Milei, calificó de “totalmente disparatado” el discurso del presidente Alberto Fernández contra los productores agropecuarios, a quienes acusó ayer de “guardarse” US$20.000 millones “cuando el país los necesita”. “ La liquidación de exportaciones que ha tenido este gobierno es récord histórico , aún cuando los sojeros terminan cobrando un dólar de $90”, sostuvo el economista en diálogo con Radio Rivadavia.

“Aparte, de última, si yo quiero ahorrar en silobolsas y llenarlos de soja, ¿cuál es el problema, si es mía? ¿O acaso no puedo disponer de mi propiedad?”, señaló el referente libertario, al tiempo defendió la decisión de algunos sectores del campo al mencionar el contexto de incertidumbre general que vive la economía. “¿Para qué liquidar? ¿Para que me roben con las retenciones? ¿Para que me entreguen pesos, que se derriten como una barra de hielo en el desierto del Sahara en plena luz del día?”, lanzó.

Es que, para Milei, el país atraviesa una situación “extremadamente delicada” que puede derivar en una “crisis monumental”. En ese sentido, sostuvo que los indicadores económicos de la actualidad son “mucho peores” de lo que existían en la crisis de 2001 o incluso antes de que se desatara el Rodrigazo, en 1975. “En lo que tiene que ver con el plano monetario, el desequilibrio es el doble que teníamos en ese momento”, precisó, para después rematar: “Es un milagro que no estemos ya en una hiper” .

El diputado Javier Milei participó del exclusivo foro Llao Llao

“El dólar no tiene techo porque el peso no tiene piso”, continuó el diputado nacional. Y consultado por el que para él sería el camino correcto para solucionar los problemas inmediatos que aquejan al país, Milei respondió que lo fundamental es llevar adelante “un programa de estabilización duro”.

“La única forma de hacer algo así, y que no sea un desastre social, es que haya credibilidad. Pero para eso necesitás tener reputación. ¿Cuál es la reputación de Alberto Fernández? ¿Cuál es la reputación del kirchnerismo? ¿Cuál es la reputación de los horcos de La Cámpora?”, agregó.

En ese sentido, Milei indicó que “el problema fundamental” es que “nada de lo que haga este gobierno va a salir bien”. Sin embargo, mostró un leve optimismo al plantear la posibilidad de que el oficialismo “adopte una situación responsable frente a la historia”, “haga todos los ajustes para dejar en caja la situación macroeconómica” y así “evite un desastre mayor”. “Igual dudo mucho de que esto suceda, porque ellos creen que todo se arregla tirando más nafta al fuego”, concluyó.