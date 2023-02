Javier Milei, con Viviana Canosa: “Está todo dado para que tengamos la peor crisis económica de la Argentina”

escuchar

El diputado nacional por La Libertad Avanza, Javier Milei, participó del primer programa de Viviana Canosa en la pantalla de LN+, +Viviana, y se refirió a la realidad socioeconómica que atraviesa el País. “Está todo dado para que tengamos la peor crisis económica de la Argentina”, dijo y opinó que “está claro que está todo para reventar”. Además, consideró que el oficialismo no ganará la próxima elección y apuntó contra Juntos por el Cambio por acusarlo de ser “funcional al kirchnerismo”.

El economista, consideró que la “Argentina tiene peores indicadores sociales que en el 2001, al igual que en la previa del ‘Rodrigazo’ donde la inflación se multiplicó por seis y los pobres por cinco”.

Asimismo, apuntó contra la administración de Alberto Fernández al explicar que “un ítem importante que condiciona el futuro son los pasivos remunerados del Banco Central están en niveles peores que los del inicio del 89″, y que por eso “está todo dado para que tengamos la peor crisis económica de la Argentina”.

Javier Milei: "El Kirchnerismo está muerto electoralmente"

En ese sentido, indicó que bajo su mirada y por razón de los indicadores sociales y económicos “todo lo que viene para adelante va a ser peor”. En este contexto, afirmó que “el kirchnerismo no puede ganar de ninguna manera” y que “Cristina [Kirchner] no se presenta porque no tiene posibilidad de ganar”.

También cargó contra Juntos por el Cambio tras el comunicado la coalición opositora compartió el lunes por la tarde y señaló: “La elección la gana ‘Juntos por el Cargo’ o el liberalismo. En vez de pelearse con el kirchnerismo, que son el verdadero enemigo, se la agarran conmigo. Les molesta porque tendrían menos curro. No discuten por la gente, discuten por el cargo”.

Por otro lado, ante la pregunta de qué opina sobre aquellos que dicen que es “funcional al kirchnerismo”, Milei subrayó: “Lo que es significativo es que el kirchnerismo no va a ganar y entonces hablar de que alguien es ‘funcional’ es una pobreza total”.

Después, Canosa le consultó sobre las chances que podría tener el ministro de Economía, Sergio Massa, de imponerse en una elección y el diputado respondió: “No tiene ninguna chance. Las cosas están mal y van a ir peor”. Tras ello, replicó: “Si no ganan, dejen de asustar a la gente. El kirchnerismo está muerto, solo lo puede revivir la inutilidad de los funcionarios del gobierno de [Mauricio] Macri”.

Por último, especuló que el ministro “miente” cuando festeja los números de la expansión de la actividad económica. “Cuando Massa festeja que se expandió la actividad, ¿qué festeja? Si lleva tres trimestres de caída”.

Y concluyó con una valoración sobre las últimas medidas del Gobierno. “Mintieron sobre los ingresos porque computaron plata del FMI que no debían computar. Cerraron diciembre reventando todas las cajas, usaron los fondos de seguridad de la Anses, y reventaron el Banco Nación. Está todo podrido”.

LA NACION