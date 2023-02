“Piquetazo nacional”: uno por uno, dónde serán los cortes en Capital y el resto del país

escuchar

Las organizaciones sociales agrupadas en el bloque Unidad Piquetera (UP) cortarán este martes, desde las 9 de la mañana, los principales accesos a la ciudad de Buenos Aires y otros puntos neurálgicos en distintas partes del país, en lo que han denominado el “P iquetazo nacional”, en protesta por los planes “Potenciar Trabajo”.

Las principales interrupciones al tránsito desde la provincia de Buenos Aires a la Capital Federal se producirán en:

Puente Pueyrredón

Puente La Noria

Acceso Oeste

Autopista Panamericana

Autopista La Plata-Buenos Aires

La protesta nacional es en reclamo por “casi 160 mil bajas del plan Potenciar Trabajo” y el pedido de que el registro para la renovación de los beneficios “se pueda completar de manera presencial porque hay familias que no tienen conectividad” a Internet, declaró a Télam el referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni.

Fuentes del Ministerio de Desarrollo Social dijeron a la agencia Télam que “todas las organizaciones conocían las implicancias y consecuencias del proceso de revalidación. No hay sorpresas, no hay recorte, no hay bajas; sí hubo un largo proceso de revalidación de datos para que podamos administrar correctamente la asignación del programa”.

“Los titulares que validaron su identidad en Mi Argentina y cumplen con los requisitos del programa no fueron suspendidos. A los 154.441 titulares que aún no realizaron la validación, se les abonará el 50% del importe correspondiente al mes de enero. Sin embargo, aún cuentan con la instancia ‘validación fuera de plazo’ que será evaluada por la Secretaria de Economía Social y al día de la fecha 20.157 personas ya hicieron el reclamo”, añadieron.

Pero Belliboni ratificó las manifestaciones de mañana porque no obtuvieron “respuesta” desde el Ministerio de Desarrollo Social sobre las bajas debido a la falta de registro en la aplicación Mi Argentina.

En un comunicado, el PO anunció que también habrá “cortes de accesos, rutas y puentes en más de 130 puntos en las 24 provincias”.

Según la UP, por la suspensión de esos planes de “Potenciar Trabajo” a quienes no completaron el registro “estas familias se quedarán sin la mitad de sus ingresos y en marzo les bajarán la totalidad del monto”.

Belliboni instó a que desde el Ministerio de Desarrollo Social se haga una “revisión del procedimiento de registro”, ya que, insistió, hay familias que reciben el plan que “no cuentan con los recursos ni con la conectividad” para cumplir ese requisito.

Indicó a esta agencia que “hasta el día de hoy no tuvimos respuesta, por eso confirmamos los piquetes de mañana”.

“Defendemos a cada compañero que necesita ese programa”, anunció la UP en su comunicado y a la vez criticó a “las organizaciones oficialistas” que “no abrieron la boca para defender a los compañeros afectados, mucho menos movilizarse como sí lo hicimos desde la Unidad Piquetera”.

En tanto, las fuentes ministeriales ratificaron que “es importante que las organizaciones de la UP vayan a buscar a los que no validaron. Se entiende que las organizaciones certificaban todos los meses a esas personas, por lo tanto las Unidades de Gestión de UP tienen que poder llegar a los que no hicieron el proceso de validación”.

“ No hay recorte, no hay bajas. Lo que sí hubo fue un largo proceso de revalidación de datos para que podamos administrar correctamente la asignación del programa. Las organización de la UP no pueden desconocer que este proceso concluiría de este modo. Los que no validen se dan de baja. Lo supieron desde hace más de dos meses. No es una sorpresa para nadie”, enfatizaron los voceros.

Y sostuvieron que “estamos acompañando a todos para que tengan un mecanismo para no perder el programa si les corresponde”.

