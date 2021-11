Javier Milei condenó que un custodio amagó con desenfundar un arma en su bunker y sostuvo que era una “pistola de aire comprimido, no letal”

Anoche se desató un escándalo en el Luna Park cuando una persona que custodiaba el acto del diputado nacional electo Javier Milei irrumpió en el escenario e intentó desenfundar un arma para contener a alguien del público que buscaba alcanzar el escenario. Rápidamente el hombre que formaba parte de la seguridad fue retirado por otro miembro de su mismo equipo, mientras la legisladora que también ingresará a la Cámara Baja por Libertad Avanza, Victoria Villarruel, le hablaba a los presentes en el búnker.

Esta mañana, Milei condenó los hechos y dijo no saber que el vigilante estaba armado. Asimismo, señaló que el arma era “de aire comprimido, no letal”.

“Me enteré más tarde porque en ese momento no estaba en el escenario, estaba fuera. Rechazamos y condenamos enfáticamente el accionar de esa persona”, aseguró el liberal en Radio Metro. También contó en cuanto al custodio involucrado: “Fue desplazado automáticamente, quitado del equipo de seguridad, se lo echó del propio estadio”.

El momento en que el custodio de Milei intenta sacar un arma Manuel Cortina

Además, el diputado relató que luego de lo acontecido intentó reconstruir la situación con las imágenes que registraron el momento. “Una persona estaba tratando de saltar el vallado, se había trepado. Frente a esa situación, que daba la sensación de ser amenazante, esta persona que trabajaba en el equipo de seguridad corrió tratando de evitar que esa persona ingresara al escenario, pero lo hizo con métodos que nosotros no avalamos, motivo por el cual el jefe de seguridad lo desplazó automáticamente”, expresó en Radio Con Vos.

Un custodio de Milei amagó sacar un arma en pleno acto

Incluso, puntualizó: “En principio, nosotros no sabíamos que esa persona estaba armada, de hecho el arma que tenía era una pistola de aire comprimido, no letal, de disuasión”.

No obstante, el diputado que durante la campaña se mostró furioso en muchas de sus alocuciones descartó que esa bronca se canalice en conductas violentas de sus seguidores. “Cada uno es responsable de sus propios actos, los discursos que diseño son de índole conceptual”, sostuvo.

Por otra parte, fue tajante en su valoración al respecto de un hombre que llegó a su búnker anoche y que aseguró: “Prefiero que me digan que soy un nazista y que no soy un montonero terrorista de los 70”. En cuanto a esta persona, Milei indicó: “Si yo lo hubiera visto, lo hubiera sacado a patadas en el culo. No puedo controlar a todos los que ingresan, la verdad es que si hubiera tenido conocimiento de esa situación yo mismo me ocupo. Si durante mi discurso llego a ver alguien de esas características yo me tiro al público y yo lo saco a patadas en el traste, no hay ni medio milímetro ahí”.

Milei celebró haber obtenido el tercer lugar en territorio capitalino Gerardo Viercovich - LA NACION

El candidato insistió con que el liberalismo es “el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión y en la defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad” y en base a ello descartó cualquier vinculación con aquellos que se identifican con posturas extremas y antidemocráticas. “No tiene nada que hacer un nazi en esta estructura [la de su fuerza], está por definición fuera”, remarcó.

Milei, sobre su tercer lugar en la Ciudad: “Es un evento de magnitudes históricas”

Luego de cosechar el 17,03% de los votos con el 99,41% de las mesas escrutadas, el diputado habló de una “excelente noticia para los defensores de la libertad” y analizó: “Se logró sin haber tenido que usar las estructuras de los partidos existentes, que son dos grande partidos, y aun así logramos el registro de 17%. Un evento de magnitudes históricas semejantes números sin tener estructura, siendo un outsider. Estamos ante un fenómeno histórico que nos hace sentir contentos por el resultado electoral conseguido”.

De esta forma, Libertad Avanza se ubicó detrás de Juntos por el Cambio -que obtuvo 47,01% de los votos- y el Frente de Todos -con 25,10%- y tanto Milei como Villarruel ingresarán a la Cámara de Diputados.