Javier Milei cruzó a Horacio Rodríguez Larreta: “Que lástima que sea tan mentiroso”

escuchar

Javier Milei cruzó al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, quien lo acusó de ausentarse en la votación en particular del presupuesto 2023 cuando se aprobó la tasa aeroportuaria, un tributo que el Frente de Todos introdujo para financiar a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) a través de un gravamen en los pasajes aéreos. Hoy, el diputado de la Libertad Avanza trató al alcalde porteño de “mentiroso” y explicó los motivos de su voto negativo al Presupuesto y por qué se retiró del recinto. “Cuando veo a las ratas negociando y con pura corrupción y en beneficio de ellos yo no participo”, enfatizó.

Consultado en LN+ sobre su ausencia durante la votación que aprobó un nuevo impuesto en el Presupuesto 2023, el diputado nacional de la Libertad Avanza, Javier Milei, le respondió a Larreta y lo consideró “mentiroso”. “Que lástima, que sea tan mentiroso, se tendría que llamar, ‘tasa Amaya’”, indicó en referencia a un escrito difundido por el partido libertario en el que acusaba al el exintendente de San Miguel de Tucumán Domingo Amaya, (diputado por Juntos Por el Cambio) de haber sido quien dio el voto clave para que se apruebe la nueva tasa aeroportuaria.

En ese marco, el alcalde porteño dijo en la semana a través de una carta: “Vimos anoche un espectáculo lamentable, donde diputados que hablan desde una supuesta superioridad moral, incumplieron abiertamente con su palabra. Si el bloque libertario no se hubiera retirado de la votación, hoy no tendríamos un nuevo impuesto en la Argentina. Impuesto que, cuando Juntos por el Cambio sea gobierno, vamos a derogar”.

Sin embargo, continuó su embestida contra Rodríguez Larreta. “Que viene a hablar Larreta si te revienta a impuestos, los aumenta, genera deuda, es bochornoso lo que hace, además por obras que son de dudosa utilidad”, dijo y agregó: “No me interesa quedarme en la discusión del artículo por artículo particular porque ahí es donde transan y roban y no quiero ser parte de eso. Cuando veo a las ratas negociando y con pura corrupción y en beneficio de ellos yo no participo”.

En ese sentido, dijo que nunca daría quórum a un presupuesto “que tiene seis billones de pesos de déficit” y que “al tipo de cambio con el que lo trabaja el Gobierno serían 30 mil millones de dólares”, financiados con nuevos impuestos. Y señaló que durante la votación votó negativo: “Perdimos 180 a 22, es decir ganaron todos aquellos que tienen intereses de que haya más presupuesto para gastarse ellos”.

Noticia en desarrollo.

LA NACION