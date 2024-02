escuchar

La visita que ayer realizó a las Islas Malvinas el canciller británico, David Cameron, generó un amplio repudio de gobernadores en su mayoría alineados con el peronismo, mientras que el Gobierno prefirió no emitir opinión, tal como lo expresó en su conferencia matutina de este martes el vocero presidencial, Manuel Adorni. El portavoz consideró que no corresponde referirse a “la agenda de otros países”, en medio de una catarata de críticas al funcionario británico que incluyeron la dde “persona non grata” hecha por el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella.

Adorni consideró que el gobierno argentino no tiene que “opinar sobre la agenda de otros países”. En paralelo, reafirmó los “derechos de soberanía sobre las Malvinas” y dijo que se seguirán reclamando, “como es el deseo de todos los argentinos”.

En su visita de ayer, Cameron aterrizó en la base aérea de Mount Pleasant y visitó el cementerio de San Carlos, donde descansan los restos de los soldados británicos y del Commonwealth que murieron en la Guerra de Malvinas. En reserva, también se acercó al camposanto de Darwin, donde están las tumbas de los combatientes argentinos, indicó la agencia AP.

El canciller británico, al arribar ayer a la base aérea de Mount Pleasant Stefan Rousseau - PA

El canciller británico “reiteró el compromiso del Reino Unido de defender el derecho de los isleños a la autodeterminación”. También dijo a los isleños que podrán seguir “el tiempo que quieran” bajo la administración británica. “Y espero que sea por mucho, mucho tiempo, posiblemente para siempre” , cla agencia AFP.

Hace un mes, Cameron y el presidente Javier Milei tuvieron una reunión en Davos, tras la cual Milei sostuvo que fue un encuentro “excelente” en el que se marcó a “Malvinas como un punto en una agenda con Cancillería para avanzar en soluciones sobre el tema”.

Milei, con Cameron, el 17 de enero, cuando se reunieron en Davos

Por fuera del Gobierno, la presencia de Cameron en las islas generó rechazos de gobernadores, mayoritariamente peronistas, pero también de partidos provinciales. “La presencia de David Cameron en nuestras Islas Malvinas configura una nueva provocación británica que busca menoscabar nuestros legítimos derechos soberanos sobre nuestros territorios y sostener el colonialismo en pleno siglo XXI. No lo vamos a permitir”, escribió en su cuenta de la red social X el gobernador Melella, de Tierra del Fuego, un aliado de Unión por la Patria. ”Ningún representante colonial de un Estado que atenta contra nuestra integridad territorial mancillando la memoria y el sacrificio eterno de nuestros héroes de Malvinas será bienvenido en nuestra provincia”, dijo Melella.

Gustavo Melella, gobernador de Tierra del Fuego Lorena Uribe

Varios mandatarios adhirieron a las críticas que expresó Melella. Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires, es uno de los que se sumó. En un comunicado oficial, el gobierno bonaerense comunicó que ”repudia la provocadora presencia del canciller británico David Cameron en nuestras Islas Malvinas y hace suyas las palabras del gobernador de la hermana provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, profesor Gustavo Melella, denunciando el intento de menoscabo de nuestros legítimos derechos soberanos, así como también las prácticas colonialistas que sostiene el Reino Unido en pleno siglo XXI”.

Gerardo Zamora, gobernador de Santiago del Estero, también adhirió al planteo de Melella y dijo que la presencia en Malvinas del canciller británico “es una provocación que incumple las resoluciones de las Naciones Unidas y una falta de respeto a la memoria de nuestros héroes caídos en Malvinas”.

El riojano Ricardo Quintela advirtió: “No debemos olvidarnos de que, cuando Cameron fue primer ministro [entre 2010 y 2016], atacó sistemáticamente los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes”.

La visita de Cameron fue una “provocación injustificada, una falta de respeto al derecho internacional y una ofensa a nuestros excombatientes y a todo el pueblo argentino”, señaló Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro.

“Con la misma fuerza y decisión con la que luchamos por evitar la desmalvinización de la memoria nacional, repudiamos y rechazamos esta nueva agresión británica que reafirma su decisión de seguir ocupando ilegalmente nuestras Islas Malvinas”, fue el mensaje del gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto.

Con información de la agencia oficial de noticias Télam.

