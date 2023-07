Javier Milei dice que ya consiguió 80.000 fiscales, pero temen que los inscriptos al final no vayan

escuchar

Las primarias se acercan y la capacidad que tenga cada precandidato de cuidar sus votos se torna trascendental, sobre todo para aquellos que no cuentan con una estructura consolidada. Un caso paradigmático es el de Javier Milei. Su espacio político, La Libertad Avanza, tiene por delante un desafío enorme: cubrir con fiscales propios las más de 100.000 mesas que estarán habilitadas el próximo 13 de agosto a lo largo y a lo ancho del país.

Según pudo saber LA NACION, a solo tres semanas de las PASO, la fuerza libertaria suma 80.000 voluntarios inscriptos en la página web lanzada oficialmente en marzo pasado. Hace un mes, ese número era de 54.000. “Estamos mucho mejor de lo que hubiéramos pensado”, le dice Fernando Cerimedo a LA NACION, el responsable de monitorear la base de datos y uno de los principales estrategas comunicacionales de Milei.

Fernando Cerimedo, que trabaja para Javier Milei en la estrategia de redes

Cerimedo dice, de todos modos, que hay que esperar a la fecha de los comicios. “Nuestros fiscales no son pagos como los de los otros partidos”, dice en referencia a posibles ausencias, algo que desvela a los candidatos de Milei en el conurbano bonaerense. Es el caso de Hugo Equiza, el aspirante libertario a intendente de Ituzaingó. “La gente no se quiere involucrar, no participa, porque está harta y cansada de todos los políticos. Y nosotros caemos en la volteada porque los invitamos a participar del sistema político, que es fiscalizar”, reflexiona ante LA NACION.

Por ese motivo, Equiza asegura que en su distrito están enfocados en consolidar una “fiscalización militante”: reclutar personas que, según sus propias palabras, “estén empapadas e identificadas con las ideas de Javier Milei para ir a cuidarle el voto sin poner ni cobrar un mango”. Sin embargo, no descarta que tengan que recurrir a “algún tipo de incentivo” llegado el caso, “como pagarle los viáticos o acercarle una vianda”.

Militantes de La Libertad Avanza durante una recorrida de Milei por Villa Lugano Hernán Zenteno - LA NACION

En la provincia de Buenos Aires, donde La Libertad Avanza presentó boleta a intendente en 121 de los 135 municipios, se necesitan 37.000 fiscales para abarcar todas la mesas que estarán habilitadas el próximo 13 de agosto. Un número que, según los cálculos que realizan en las propias filas libertarias, estaría cubierto en más de un 85%: se inscribieron como voluntarios, hasta el momento, unas 32.000 personas, informan.

“Además de ese número de nuestra base, los referentes de cada lugar juntaron entre todos cerca de otros 20.000 fiscales propios”, añade, en ese sentido, Cerimedo, quien además precisa que en el resto del país, con la excepción de Santa Cruz, donde no tienen lista legislativa, La Libertad Avanza está “muy bien”. Y destaca especialmente, como ejemplos, distritos grandes, como Mendoza, Córdoba y Santa Fe.

Milei durante una recorrida por Villa Lugano Hernán Zenteno - LA NACION

Es que varias de las elecciones provinciales que tuvieron lugar en los últimos meses encendieron las alarmas en el tablero libertario. Y no solo por los magros resultados. Llamó la atención lo sucedido en Tierra del Fuego, donde Republicanos Unidos, el partido aliado de Milei en ese distrito, perdió los dos concejales que ganó en las urnas porque 3000 boletas fueron anuladas: debían ser de color amarillo pero eran, en realidad, verdes. Los comicios se centraron en solo tres municipios (Ushuaia, Río Grande y Tolhuin) y contaron con menos de 150.000 votantes habilitados.

Por entonces, el hecho contribuyó a alimentar los fantasmas. Puertas adentro de La Libertad Avanza dicen que comenzaron a dudar de la transparencia electoral. Y a sospechar que pueden ser víctimas de maniobras políticas para evitar que la intención de voto de Milei se traduzca en boletas dentro de las urnas. Por eso, en su momento también denunciaron irregularidades en las elecciones a gobernador de La Rioja, con el candidato Martín Menem como principal damnificado. “Cuando le estás disputando el poder a dos facciones mayoritarias, te van a venir a comer”, dijeron, convencidos de que ni el oficialismo peronista ni Juntos por el Cambio les van a cuidar sus votos.