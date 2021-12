Javier Milei dijo que le gustaría volver a hablar con Mauricio Macri y reveló la pregunta que le haría

Javier Milei se juntó con el expresidente Mauricio Macri antes de las PASO legislativas de septiembre. El liberal consideró que en ese entonces él no era “un actor tan relevante” de la política y contó que charlaron de economía. Sin embargo -y en medio de la reorganización de las fuerzas ya de cara a 2023- el ahora diputado electo aseguró que le gustaría volver a hablar con el fundador de Pro y reveló la pregunta que le haría, basado en la mayor o menor afinidad que muestra con los distintos sectores y referentes que integran Juntos por el Cambio (JxC).

“A mí me gustaría volver a tener una charla con él. Tuve una tres semanas antes de las PASO y la realidad es que en ese momento no era un actor tan relevante yo. Me senté a hablar con Macri de economía. Esas charlas son un bodrio, hablamos de números. Él me preguntaba, me consultó mi visión. A lo que él me preguntaba, yo le contestaba. Ese fue el formato que tuvo la reunión”, describió Milei sobre dicho mitín.

Luego de relatar eso, se refirió a qué temas abordaría en caso de que se dé ese próximo encuentro que estaría interesado en tener con el expresidente. “Hoy, viendo todos estos procesos políticos, le preguntaría ‘¿se puede gobernar teniendo gente como los radicales o la Coalición Cívica (CC) adentro?’. O las propias palomas, que si él quiere aplicar el discurso que propone, le van en contra. ‘¿Cómo se hace para gobernar con una alianza tan heterogénea?’”, planteó en Radio Rivadavia.

Al respecto de su cuestionamiento, explicó: “Es la pregunta que yo tengo, a ver si eso se puede hacer. Yo creo que no, pero la realidad es que él fue presidente. Yo era un espectador, lo único que hacía era hablar de economía. Hasta hace no mucho yo no tenía ni pensado meterme en política”.

Asimismo, Milei no descartó que Macri pueda volver a la Casa Rosada. “Yo creo que si la gente lo elige, por qué no va a tener su segundo tiempo. El tema es que lo elija la gente”, deslizó.

Además, el economista planteó las diferentes valoraciones que tiene en cuanto a los integrantes de la oposición. “Hay partes de JxC con las que me llevo bien y partes con quienes no podría estar”, admitió el futuro legislador que, como en otras oportunidades, consideró que la política debería dividirse entre los “colectivistas” y aquellos “defensores de la libertad”.

En el primer grupo incluyó a la Unión Cívica Radical (UCR), a la CC, al kirchnerismo y a las palomas de JxC -dentro de los que nombró al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y a María Eugenia Vidal, con quien se cruzará en la Cámara de Diputados-. En el segundo, nucleó a los liberales, a los “paleolibertarios”, al menemismo, al peronismo federal, al peronismo republicano y a los halcones de JxC.

“No es un problema de peronistas o no peronistas, o de kirchneristas. Es un problema de cómo agrupás ideológicamente. Si lográs hacer un frente electoral amplio para ganar, pero después tus jugadores te tiran en contra, no podes gobernar. Imaginate que tuviera que hacer algo con los radicales. Te aparece un tipo como [Mario] Negri, que se ufanaba de la ley de impuesto a la renta financiera. O Larreta, que se ufana de que está bien cobrar el impuesto a la propiedad ociosa, o que manda un impuestazo después de que sus candidatos digan que había que bajar los impuestos. O la señora Carrió vociferando en el Congreso que la ley de góndolas era el mecanismo para controlar precios y que si implicaba la quiebra de supermercados estaba feliz porque iban a volver a comprar en almacén. Yo con esas personas no puedo tener nada en común”, sostuvo.

Mientras tanto, evitó mencionar si conformará un bloque liberal con José Luis Espert. “Me parece muy de rosca. Creo que en algunas circunstancias seguramente con otros liberales votaremos parecido y en otras, distinto. No todos los liberales pensamos de la misma manera sobre determinados temas”, se limitó a decir y anticipó que no avalará un presupuesto que plantee déficit fiscal.

“Si la Argentina defaultea, al FMI lo quiebra”

En su rol de economista, vaticinó un panorama sombrío para la Argentina de cara al futuro. “Esto no termina bien. La crisis viene con un desastre social”, opinó.

Después de considerar al país como “el máximo defaulteador serial de la historia moderna” y en el marco de una nueva misión de la Argentina que ya está en Washington para abocarse a la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Milei entendió que el Gobierno debería aplicar un “ajuste de siete puntos” para enfocarse en el repago, pero creyó que no hay voluntad para ello. Incluso, refirió que en caso de aplicarse, esos recortes caerían sobre el sector privado y no sobre el público, algo con lo que él no estaría de acuerdo. También dijo que el país está “al borde del default” y que “no es un sujeto digno de crédito”.

A pesar de su diagnóstico negativo, refirió que la administración del Frente de Todos (FdT) y el FMI “van a tener que arreglar, porque si no tienen un problema los dos”. En cuanto a eso, explicó: “El problema es que dentro de la cartera del FMI es muy grande la Argentina, tiene un tercio de los préstamos otorgados y en términos desembolsados, el 50% de la cartera. Si la Argentina defaultea, al FMI lo quiebra”.

En la entrevista, el diputado electo volvió a apuntar contra el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien encabeza las conversaciones con el organismo. “No es una persona apta para el cargo. Además, las ideas que tiene lejos de contribuir a que estemos mejor, hacen mas daño. Poner a negociar con el Fondo a alguien que es un discípulo de Joseph Stiglitz es insultante para el FMI, es una cuestión irritante. No es la persona. Tampoco adhiero a su forma de pensar en economía, creo que los keynesianos son parte del problema y no de la solución. Muchas de las cosas que dice Guzmán están mal, lo único que le hacen es daño a la economía”, sentenció.