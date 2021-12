Mendoexit: qué dijo Alfredo Cornejo sobre la idea mendocina de separarse del país

“Con esta Constitución no es posible”. Así se refirió el diputado Alfredo Cornejo al deseo separatista de la provincia de Mendoza que había surgido años atrás y qué él mismo había alimentado al afirmar que la jurisdicción “tiene todo para vivir como un país independiente”.

Cornejo participó de la La Noche de Mirtha, por eltrece, donde fue consultado por la conductora Juana Viale al respecto. “¿Seguís creyendo que Mendoza debe independizarse de la Argentina, como lo dijiste en su momento?” le inquirió.

“Literalmente no dije eso”, respondió el exgobernador de Mendoza. No obstante, indicó que mantiene la creencia de que la jurisdicción, al igual que Córdoba, Santa Fe, y otras provincias del país, “termina siendo perjudicada por la macroeconomía que maneja el Estado nacional”.

“Mendoza nunca entró en default y, sin embargo, sus bonos de deuda marcan igual que la Argentina”, se quejó Cornejo. El también senador electo por esa provincia consignó que el territorio tendría otros beneficios si ésta funcionara separada del país.

“Mendoza tiene una tasa de inversión extranjera superior a muchas provincias, y tendríamos un flujo mayor, si no tuviéramos el peso de la macroeconomía”, afirmó. No obstante, admitió que la intención separatista no puede llevarse a cabo en la Carta Magna.

Sus dichos

“Cada vez tiene más sentido la idea de Mendoza y Córdoba separadas del país”, había aseverado Cornejo durante una entrevista con el diario Perfil en marzo de este año. El actual titula de la UCR nacional puso como argumento la redistribución de recursos a nivel nacional.

“Hay un movimiento en Mendoza y Córdoba. Son dirigentes del sector privado que creen que la Argentina los contagia y que de nada vale hacer las cosas bien en las provincias porque las condiciones macroeconómicas se imponen”, aseguró y resaltó que “hay gente que plantea autonomizarse”.

Cornejo se había referido con anterioridad a la cuestión. Fue al 30 de junio de 2020 cuando, en plena pandemia, Mendoza libraba una batalla por la construcción de la central hidroeléctrica Portezuelo del Viento. El dirigente cuestionó entonces el respaldo de la Casa Rosada a estudios que demoraban el proyecto.

“Mendoza tiene todo para vivir como un país independiente”, disparó el exgobernador en aquel momento en una entrevista a la radio local Nihuil. La declaración, que se viralizó rápidamente, se instaló en las redes bajo la denominación Mendoexit.

“La verdad es que no me gusta separarnos de la Nación, pero ellos están obligando a Mendoza a autoafirmarse en sus propios valores e identidades. Estamos lejos de tener autonomía, pero hay que empezar a pensarlo seriamente”, había dicho en aquella oportunidad.