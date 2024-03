Escuchar

08.00 | Un mensaje sobre Télam

El presidente Javier Milei compartió en redes sociales un mensaje de un usuario que opina sobre el anuncio de cierre de la agencia estatal de noticias Télam.

“Los que dicen que Télam es la única agencia de noticias nacional son los mismos que dicen que Aerolíneas es la única empresa aérea de alcance nacional. FALACIA del estatismo inútil”, indica el posteo que compartió el libertario.

El mensaje sobre Télam que compartió Milei Captura

07.22 | Caputo, frente al manejo de los fondos fiduciarios

El ministro de Economía, Luis Caputo, acumula cada vez más poder en el gabinete de Javier Milei. Tras absorber las funciones del ex-Ministerio de Infraestructura, la cartera comandada por Caputo tomó por decreto el control de todos los fondos fiduciarios que, según el presupuesto vigente, concentran recursos y bienes del Estado por $3 billones. La oposición, en alerta, advirtió que este cambio de manos en la administración de estos fondos fiduciarios –hasta ahora a cargo de los bancos BICE y Nación– no garantiza una ejecución eficaz y transparente de sus recursos y teme que éstos se destinen a contraer más deuda o cubrir el rojo del Tesoro.

Los fondos fiduciarios suman en la actualidad una treintena. Fueron concebidos como una herramienta para optimizar el financiamiento de distintas políticas públicas –por ejemplo, para la concreción de obras públicas o el desarrollo de proyectos productivos de los distintos ministerios–. Por esa razón orbitan por fuera del presupuesto nacional, justamente para esquivar la rigidez de los controles de la administración pública y gozar de mayor flexibilidad en la ejecución de los gastos.

El ministro de Economía Luis Caputo en una pausa con su teléfono. El presidente, Javier Milei, inauguró el período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional. Hernan Zenteno - La Nacion

06.51 | Francos le respondió a Kicillof tras sus dichos por el Pacto de Mayo

El ministro del Interior, Guillermo Francos, apuntó directamente contra el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, por la convocatoria a adherirse al Pacto de Mayo que hizo el presidente Javier Milei durante la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso. “No tiene sentido invitarlo”, declaró el funcionario nacional luego de que el referente de Unión por la Patria dijera que se bajó de la reunión al considerarla un “encuentro para fotos y marketing”.

“Sé que hay algunos que se resisten un poco a encarar el pacto”, dijo Francos y puso el foco en el titular del Ejecutivo bonaerense, quien este lunes, durante la apertura de las sesiones ordinarias en el Parlamento provincial, rechazó la convocatoria.

Guillermo Francos le respondió a Axel Kicillof tras sus dichos por el Pacto de Mayo Nicolas Aboaf

“Capaz que es para otra etapa, no para esta. Imagino que no va a estar. No tiene sentido invitarlo. Se pone en una actitud confrontativa que no es la que estamos buscando. Allá él”, remarcó el ministro, en diálogo con TN, en referencia a la negativa del gobernador bonaerense a sumarse al llamado.

LA NACION