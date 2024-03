Escuchar

SAN NICOLÁS.- El ministro del Interior, Guillermo Francos, señaló que el Gobierno presentará un proyecto para restituir el impuesto a las Ganancias.

Así lo señaló el funcionario en el marco de su visita a Expoagro, la mayor muestra para el campo que abrió hoy en el predio ferial y autódromo de San Nicolás. La exposición se hará hasta el próximo viernes y es un lugar donde los productores vienen a conocer las últimas novedades en maquinaria, semillas y servicios.

Señaló que es un pedido de “los gobernadores que los ayudemos a solucionar la problemática del impuesto y los problemas fiscales”.

Cuando era diputado nacional, el ahora jefe de Estado, Javier Milei, votó a favor de eliminar la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias. Francos se refirió a ese momento y destacó que no era responsabilidad de él en esa oportunidad tener la administración de las cuentas públicas. Destacó que su compromiso ya venía por el lado de la disminución de impuestos.

“El presidente era diputado nacional, iba a votar toda la disminución de impuestos que fueran propuestas. No era responsabilidad de él manejar las cuentas públicas en ese momento. Obviamente si vota una reducción de impuestos supone que el gobierno nacional disminuye los gastos, ahora si no disminuye los gastos no lo puede hacer un diputado”, expresó.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, en el centro, estuvo en el corte de cintas de Expoagro

Consultado sobre las duras declaraciones de Axel Kicillof, que ayer criticó al gobierno nacional en la apertura de sesiones en la Legislatura bonaerense, Francos señaló: “Siempre hay matices y diferencias, es lógico, estamos en una democracia donde todos han sido elegidos desde diferentes lugares. Al presidente lo eligió el 56% de los argentinos y muchos de esos argentinos, una gran parte, también votó a los gobernadores que fueron electos, por lo que hay coincidencia de electores, ahora tenemos que buscar la de gobernadores”, señaló.

Ayer, entre otros frases, Kicillof indicó sobre Milei: “Se la pasó durante la campaña hablando de que el ajuste lo iba a pagar la casta. La mentira está a la vista”. Agregó: “No queremos más ajuste ni motosierra”. El gobernador bonaerense también expresó críticas al Pacto de Mayo. “Después de someter al pueblo, a la democracia y al federalismo a una agresión tan inédita como salvaje, ahora se nos lanza una invitación que se parece más a una amenaza o una imposición que a un diálogo”, afirmó.

Durante su presencia en Expoagro, el ministro ratificó la convocatoria del Gobierno e indicó que “está claro que el gobernador Kicillof tiene una visión diferente a la del gobierno nacional”. Agregó: “Nosotros vamos a intentar con todos los gobernadores, tengo respeto, eso no quiere decir que no nos podamos poner de acuerdo en los rumbos de la Argentina, con las diferencias que tengamos”. Kicillof había sido irónico sobre el pacto: “Arranquen nomás sino llegamos”.

El presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, junto al ministro del Interior Guillermo Francos

Francos, ante otra consulta, volvió a referirse al Pacto de Mayo: “Hay una muy buena predisposición y una gran posibilidad de avanzar en un acuerdo hacia el 25 de mayo y en el camino a los temas que necesitan los gobernadores respecto a sus cuentas fiscales y a lo que necesita la Nación para tener los instrumentos para avanzar en este momento complejo de la economía argentina”.

Luego no descartó ampliar la convocatoria, incluso a sectores de la producción: “Vamos a convocar a otra gente para que apoye; yo creo que ya están apoyando muchos sectores, muchas cámaras están apoyando la convocatoria del presidente Milei, me parece que eso va a estar y todo lo que sea aporte es bienvenido”.

En su visita a la muestra agroindustrial, Francos recorrió stands de maquinaria agrícola y también estuvo en el espacio del Banco Nación (BNA), que está en la exposición con una oferta de créditos para los productores: $500.000 millones y US$100 millones.