Escuchar

04.26 A qué hora serán recibidos los gobernadores en Casa Rosada

Se espera que para las 15 los titulares de los ejecutivos provinciales dialoguen con el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, con miras a generar acuerdos para el nuevo proyecto que Javier Milei pretende enviar tras el fallido tratamiento de la ley ómnibus.

La mayoría de los gobernadores asistirán y sólo Mendoza, La Rioja y Formosa enviarán a los vicegobernadores. Una de las incógnitas era la presencia del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien el jueves confirmó su presencia.

03.32 María Eugenia Vidal: “Larreta sigue siendo parte de Pro”

La exgobernadora bonaerense afirmó que habla seguido con el exjefe de Gobierno porteño y exprecandidato a presidente y sostuvo que le parece bien “si se quiere tomar un tiempo para recuperar con su familia”.

Vidal dijo que “Pro ya tomó una decisión, que es no tener ningún tipo de especulación de acuerdo y de acompañar en estos primeros meses a un Gobierno” y afirmó que “hoy no se está hablando de avanzar hacia un interbloque legislativo” con La Libertad Avanza.

03.04 López Murphy, al Gobierno: “No tienen la valentía de hacer lo que hay que hacer”

El diputado nacional apuntó contra el Gobierno por el aumento salarial del 30% que recibieron los legisladores. “Lo que hay que hacer es poner blanco sobre negro las remuneraciones de todo el sector público. Ahí se verá que los legisladores no son los más beneficiados”, remarcó López Murphy.

El economista, en una entrevista en LN+, sostuvo que le parece “fantástico” realizar un ajuste en las remuneraciones del sector público, pero si se utiliza el mismo criterio con todos los funcionarios públicos de todas las áreas del Estado. “Tiene que ser a todos: a los jueces, al personal del Banco Central, de la AFIP. Se tiene que aplicar el mismo criterio”, remarcó.

Por el contrario, “si lo único que se quiere es perseguir a los miembros del Congreso, entonces no sirve”. “El temor a no poder sostener las resoluciones, ese riesgo de no poder hacerse cargo de lo que uno hace debilita el liderazgo”, dijo sobre la resolución que firmaron el titular de Diputados, Martín Menem, y la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, que otorgó el incremento salarial.

En esa línea, insistió en sus críticas al titular de la Cámara baja: “El argumento que utilizó el presidente de la Cámara es lamentable, que es que el desconoce el marco normativo. Usted no puede pretextar desconocimiento de la ley”. “Para eso hay programas de alfabetización”, disparó quien fuera ministro de Economía durante el gobierno de Fernando De la Rúa.

02.32 Javier Milei, a los diputados: “Que no me vengan con que la están pasando mal”

El Presidente criticó la suba que dispusieron los titulares de Diputados y el Senador, Martín Menem y Victoria Villarruel, respectivamente, del 30% para los haberes de los legisladores.

“Dado la situación del país, le pedí a Martín [Menem] que saque la cláusula y avance en algo que quede desligado y que los políticos voten a ver qué quieren hacer con las dietas y que queden expuestos ante la sociedad. El 60% de la Argentina es pobre”, sostuvo durante una entrevista en LN+.

El mandatario volvió a apuntar contra Télam, la agencia pública de noticias, y la definió como “un organismo de propaganda. Además, aseguró que “nada de lo que hace el Estado lo puede hacer bien, no existe el Estado eficiente”.

Milei, por otra parte, afirmó que “la inflación se va a derrumbar, en algún momento va a caer como un piano”, aunque dijo que no puede precisar cuándo. También sostuvo que “el dólar no sube porque no hay pesos para comprarlo” y aseguró que tiene la “esperanza de que la recuperación económica sea de una V muy acentuada”.

02.00 Domingo Cavallo: “El Gobierno va a tener que hacer algo para atenuar el efecto recesivo”

El exministro de Economía propuso al Ejecutivo que “se anime a bajar impuestos” para revertir los efectos recesivos de las medidas económicas. “La eliminación del déficit es importante, pero hay que hacerla sobre la base de reducción de gastos, no de aumento de impuestos”, valoró en diálogo con LN+.

El economista precisó: “Hay dos impuestos que originariamente estaban en el plan que para mi son malos impuestos. El impuesto PAIS y las retenciones que afortunadamente por la oposición de los gobernadores no se van a implementar”.

“Los precios aumentaron más de lo que hubiera correspondido”, subrayó Cavallo y puntualizó que “es natural después de mucha represión del sistema de precios, de inflación reprimida”, pero aseguró que “exageraron los aumentos de precios, sobre todo los que son formadores de precios a nivel materias primas y los laboratorios, que me asombra como aumentaron los precios”.

El exministro afirmó que “hizo bien [Luis] Caputo en hablar con los grandes empresarios y sugerirles que traten de moderar los aumentos de precios. Nunca propuse acuerdos de precios ni esos mecanismos que utilizó el Gobierno anterior. Pero el sector privado que a la postre va a tener la economía organizada como supongo que a ellos le gusta, es decir, con transparencia, competencia sin que el gobierno se meta, con una economía abierta.

LA NACION

Temas Javier Milei