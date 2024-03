Escuchar

SAN NICOLÁS (Enviado especial).- La diputada María Eugenia Vidal formó parte del nutrido contingente de Pro que desembarcó este jueves en Expoagro, con Mauricio Macri como principal visita. Con una postura definida a favor de que el expresidente asuma formalmente la conducción del partido, Vidal asegura que existe consenso para que ese movimiento político se cristalice. En una entrevista con LA NACION, reclama que se retome con prontitud el debate de la ley ómnibus y desestima, por el momento, la idea de un acuerdo de Pro con el gobierno de Javier Milei que genere un esquema de cogobierno.

-¿Qué sensación le dejó el fracaso de la ley óminbus y que opina del intento del Gobierno de reflotarla?

-Todavía no llegó [a la Cámara de Diputados], pero la verdad es que teníamos un acuerdo muy avanzado en la ley ómnibus con muchos bloques. Hay que retomar ese punto en el que dejamos, para que la ley salga. La ley ómnibus tenía muchas cosas buenas para la gente. Con la educación como servicio esencial, por ejemplo, los dos paros que tuvimos en el inicio de clases habrían sido paros con los chicos en las aulas. También tenía la eliminación de las jubilaciones de privilegio para presidente y vice. Tenía una fórmula de actualización por inflación, que me parece urgente para los jubilados, creo que no pueden seguir esperando. Tenía temas realmente relevantes para la Argentina y ojalá que se retome el tratamiento cuanto antes. Necesitamos un Congreso activo, que trabaje y que le dé respuestas a la gente.

-¿Cómo observa la relación de Milei con los gobernadores y el llamado al Pacto de Mayo?

-Es un momento muy crítico para la Argentina, tal vez el peor desde la crisis de 2001, y es un momento que exige a todos los dirigentes estar a la altura. No hay espacio para la mezquindad ni para la cosa chiquita, o la especulación. Es un momento de poner el hombro y ponernos de acuerdo. Nosotros ya dijimos que vamos a acompañar porque estamos de acuerdo con los diez puntos que propone el Presidente. Ojalá esto llegue a toda la dirigencia.

-Muchos dirigentes de Pro coincidieron este jueves en Expoagro, Macri incluido. ¿Está definido que él vuelva a presidir el partido?

- Hay un acuerdo general sobre que él tiene que encarar la presidencia en esta etapa. Vamos a una nueva etapa de Pro. Para ser honesta, es una discusión que nos importa a la gente de Pro, pero es importante que nos aboquemos a los problemas de la gente y que dejemos de discutir sobre nosotros mismos.

-¿Horacio Rodríguez Larreta está afuera del espacio de Pro hoy?

- Estuve ayer [por el miércoles] con él, hablo seguido. Él sigue siendo parte de Pro. Acaba de dejar su rol en el gobierno de la ciudad y me parece bien si quiere tomarse un tiempo para recuperar tiempo con su familia.

Vidal fue una de las caras de Pro que se congregaron el jueves en la muestra del campo Marcelo Manera - LA NACION

-¿Cómo ve la idea de una alianza, o hasta de un cogobierno de Pro con La Libertad Avanza?

-Creo que Pro ya tomó una decisión, que es no tener ningún tipo de especulación de acuerdo y de acompañar en estos primeros meses a un Gobierno que no tiene gobernadores, que no tiene mayoría parlamentaria, pero que fue elegido por el 56% de los argentinos, en un país que necesita salir adelante. Cómo eso termina a futuro es pronto para definirlo, pero sí tenemos la convicción de acompañar aquello que hubiéramos hecho nosotros.

-¿La posibilidad de avanzar hacia un interbloque legislativo existe?

-No, hoy no estamos hablando de eso.

-¿Qué impresión se lleva de Expoagro?

-Siempre digo que tengo asistencia perfecta a Expoagro. Me encanta venir. Sea un año bueno o malo, el campo no se rinde. Siempre veo desarrollos nuevos de tecnología. Este año me voy muy contenta porque me contaron que vino gente de la India a invertir y a comprarles a nuestros productores. Expoagro es una pequeña muestra de lo que la Argentina puede ser, esa Argentina del trabajo, del desarrollo tecnológico, de la industria, del conocimiento.

-¿Qué considera que puede aportar este nuevo gobierno al sector?

-El hecho de haber sincerado el tipo de cambio favorece al sector y le permite exportar a un precio mucho más competitivo, y salir de esa lógica de que, cada vez que venía una cosecha, tenía que negociar un precio de dólar diferencial para no salir mal. Es un año mejor en cuanto a lo climatológico y va a tener una mejor cosecha. Este Gobierno no cree en las retenciones, quiere un camino de baja gradual, que compartimos, quiere bajar la inflación. Son todas condiciones que mejoran la capacidad del campo para enfrentar su desarrollo.