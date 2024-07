Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

Escuchar

03.20 | El Ministerio de Seguridad reglamentó la utilización de armas no letales para “inmovilizar o incapacitar a los agresores”

A través de la resolución 704/202, el Ministerio de Seguridad estableció que los agentes de las fuerzas policiales y federales utilizarán armamento no letal para la inmovilización o incapacitación de agresores “siempre que lo tuvieran en aquellas circunstancias en las que la utilización de un arma letal excediera la necesidad derivada de la amenaza o pudiera generar un riesgo de vida o de lesiones para terceras personas presentes en el lugar”

Entre las armas en cuestión se encuentran “las pistolas que inmovilizan al objetivo mediante descargas eléctricas no letales, las pistolas que disparan municiones con substancias irritantes u otros productos químicos no letales, los artefactos eléctricos específicos para uso policial que provocan descargas no letales, los gases paralizantes y cualquier otro armamento no letal aprobado conforme a la reglamentación y que cumpliera los mismos fines”.

02.40 | La Secretaría de Trabajo convocó a una “mesa de diálogo social sin exigencias previas”

El Secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Cordero, afirmó que “en este momento es fundamental el diálogo y el avance en los temas de agenda planteados para generar empleo de calidad en el país”.

En este sentido, el funcionario que actúa bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano adelantó que “la mesa del diálogo se mantendrá siempre abierta a todos los que quieren formar parte de ella”, aunque aclaró que “debe conformarse sin exigencias previas”.

“Es importante que la ciudadanía sepa que hemos tomado todos los temas presentados y se les ha dado tratamiento. El mínimo no imponible del Impuesto a los Ingresos Personales fue definido por el Congreso de la Nación”, expresó.

Em tanto, Cordero destacó que “se invitó a la cúpula de la CGT a traer a la mesa todos los temas que quisieran tratar vinculados al capítulo laboral del DNU 70/2023 para que fueran consensuados; siendo que el mismo se encuentra en tratamiento ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y nada impide un consenso previo sobre cada uno de los puntos antes de tomarse, por las partes, o por la misma Corte, una decisión definitiva”.

02.00 | El Gobierno selló dos contratos con EE.UU. por más de 90 millones de dólares para la compra de materiales aeronáuticos

A través de la decisión administrativa 721/2024 el gobierno de Javier Milei fijó el contrato LOA (“Letter of Offer and Acceptance”) para la actualización de aviónica de aeronaves de la Fuerza Aérea. El acuerdo es por un total de USD 85.462.669,67.

De la misma manera, a partir de la decisión administrativa 722/2024, el Ministerio de Defensa convalidó “el gasto derivado del pago efectuado correspondiente al Contrato LOA (“Letter of Offer and Acceptance”) para el reaprovisionamiento de stock de repuestos estándares no clasificados y reparación o cambio de dichos repuestos para el C-130 y otras aeronaves o sistemas/subsistemas de origen estadounidense en virtud del Convenio. En este caso, la suma es de USD7.821.228,25.

LA NACION