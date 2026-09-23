Javier Milei, entre los dólares que a los argentinos les “salen por las orejas” y la corbata de Milton Friedman

NUEVA YORK.- Javier Milei lució eufórico tras su discurso en la asamblea general de la ONU. A tal punto, que ante una consulta en la calle, entre una actividad y otra, el Presidente sostuvo que a los argentinos “los dólares nos salen por las orejas”.

Incluso Milei dijo que la “superabundancia” de dólares representa un “problema”. Y lo explicó así: “Nuestro problema es que si compramos tantos dólares, se nos escapa la tasa de inflación. Y si los esterilizamos, se escapa la tasa de interés”.

Con el ministro de Economía, Luis Caputo, asintiendo a su lado, el Presidente agregó: “Llevamos 28 meses consecutivos de crecimiento. Si mantenemos las proyecciones de mercado, estaríamos entre 18% y 20% en los cuatro años”.

El Presidente @JMilei y el Ministro @LuisCaputoAR presentan a la Argentina como la nueva tierra prometida de las inversiones. pic.twitter.com/77eFoCUIfc — Oficina de Respuesta Oficial (@RespOficial_Arg) September 23, 2026

Después de decir que la Argentina es “la tierra prometida”, sorprendió por una comparación con gobiernos anteriores: “Si yo fuera peronista y le pusiera pauta a los medios, la mitad de las calles llevarían mi nombre”, se despachó Milei.

El talismán

El Presidente apeló a un talismán en la asamblea general de la ONU. Se puso una cortaba poco habitual en él, rayada y no lisa como las que suele utilizar. Pero tenía un motivo: al parecer, la prenda perteneció al célebre economista norteamericano Milton Friedman, el fallecido precursor de la teoría del monetarismo y defensor irrestricto del libre mercado, que obtuvo un Premio Nobel de su especialidad en 1976.

La corbata que usaba Milton Friedman

Según le contó Milei a una cronista de TN tras el discurso en Nueva York, la corbata de Friedman llegó a sus manos de parte del fundador y presidente de la Fundación Libertad, Gerardo Bongiovanni. “Tengo entendido que se la regaló Milton Friedman”, dijo Milei y abundó: “Esto es una declaración, yo nunca uso corbatas rayadas”.

A su lado sonreía “Toto” Caputo, a quien el Presidente le dijo “dale, te toca laburar”, cuando la cronista Nieves Zuberbühller preguntó por el resultado de una reunión con inversores. Pero al final fue el propio Milei quien monopolizó la palabra, ante la renuencia del jefe del Palacio de Hacienda.