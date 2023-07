Javier Milei, entre un viaje relámpago a EE.UU para visitar la tumba de un rabino y un altercado tras el acto de la AMIA

escuchar

No es un secreto el lugar central que ocupa lo espiritual en la vida de Javier Milei. Más allá de las recientes revelaciones acerca de sus supuestas prácticas esotéricas, el precandidato a presidente de La Libertad Avanza no esconde su simpatía por una de las principales religiones monoteístas, a la que buscaría convertirse: el judaísmo. Es por eso que su participación en el acto por los 29 años del atentado a la Asociación Mutual Israelí Argentinas (AMIA) no fue un gesto más, pese al altercado sufrido cuando un grupo de familiares de las víctimas lo increpó.

Las versiones de los hechos varían, pero todas coinciden en un punto: Milei debió lidiar con un tumulto que se generó una vez finalizada la conmemoración, en plena calle, mientras se retiraba del lugar junto a su hermana Karina y el legislador porteño Oscar Zago. Una de las narraciones de lo sucedido precisa que el economista se cruzó con la periodista de Clarín Natasha Niebieskikwiat, quien le habría hecho un chiste. “Pasaron dos familiares y creyeron que nos estábamos divirtiendo y nos dijeron: ‘¿como faltan el respeto al reírse?’, pero nosotros no nos reíamos de nada, solo Natasha se reía”, indicó Zago en una explicación posterior a la tensa situación, de la que también fue testigo el intendente de Pinamar, Martín Yeza.

Milei durante el aniversario número 29 del atentado a la AMIA; detrás su hermana Karina Ricardo Pristupluk

Sin embargo, el relato que trascendió mediáticamente fue el de Niebieskikwiat. Fue ella quien detalló que, de repente, “aparecieron unas personas a gritos que parecían querer pegarle a Milei” y que “lo insultaban enardecidas”. El motivo del enojo, de acuerdo a los dichos de la periodista, versaba alrededor de la votación negativa de Milei y su compañera de bancada, Victoria Villarruel, a la declaración para que el 18 de julio sea oficializado como Día de Duelo Nacional, una decisión que luego pidió infructuosamente modificar debido a que, según justificó, se trató de “un error”.

“Indignado”, como se declaró, Zago argumentó que “no hay nada, ni audio, ni foto” de lo ocurrido en las calles del barrio porteño de Once. Y calificó de “muy mala fe” la versión difundida por Niebieskikwiat. “La sociedad no solo esta cansada de la mala política, de la casta, también está cansada de los muy malos periodistas que hay y que siempre siempre tergiversan las cosas a su favor”, lanzó el legislador.

La reacción del propio líder de La Libertad Avanza tampoco tardó en llegar. A través de sus redes sociales, Milei salió a denunciar una nueva “opereta”, que esta vez atribuyó a “el sector de Patricia Bullrich con total complicidad de una periodista del Grupo Clarín”. Y compartió el video de una familiar en el que niega que haya habido un clima tenso durante el homenaje a las víctimas del atentado terrorista perpetrado en 1991 en la mutual judía. “Mentir y ensuciar está mal siempre y hay límites”, remató.

Voto negativo

El origen de la polémica se puede ubicar hace un mes, cuando el Congreso trató los proyectos “Trámite de Fe de Vida para jubilados” y de “Día de Duelo Nacional, el 18 de julio en homenaje a las víctimas del atentado a la AMIA”. Las dos iniciativas se habían votado en “paquete” junto a otras seis, a partir de un acuerdo entre las diferentes los diferentes bloques, con una votación previa que requirió una mayoría especial de tres cuartos para incluir los temas sobre tablas.

Molesto por ese procedimiento, Milei y Villarruel decidieron no acompañar las medidas. Sin embargo, días más tarde, luego de que las críticas le llovieran, el libertario envió una nota dirigida a la titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, para solicitar cambiar de negativos a afirmativos los votos de su bloque. “Ratifico mi desacuerdo con respecto al tratamiento y aprobación acelerada en modalidad ‘paquete’ de diferentes expedientes dentro del recinto de la Cámara, y espero se considere”, cerraba su texto.

Javier Milei y Victoria Villarruel durante una la sesión especial de la Cámara de Diputados Hernán Zenteno - LA NACION

El pedido recibió una respuesta negativa desde Diputados: en su rol de presidenta del cuerpo, Moreau le aclaró a Milei que “se puede sumar una observación en el acta por auditoría, pero no modificar el sentido del voto”. Además, tanto desde el oficialismo como desde la oposición, le recomendaron al diputado de La Libertad Avanza que sepa lo que se está tratando y esté “atento” al momento de levantar la mano en el recinto.

A diferencia de Milei, quien sí dejó de lado lo formal para centrarse en el fondo fue el precandidato a diputado nacional bonaerense de su espacio, Alberto “Bertie” Benegas Lynch. A través de sus redes sociales, calificó de “cínica” la decisión de declarar duelo nacional por el atentado a la AMIA, al compartir un comunicado de la DAIA en el que se “deplora” los votos negativos de la bancada libertaria. “Si se usa el Congreso para estas cosas viviríamos de duelo. ¿Por qué no duelo por la masacre armenia, por cada uno de los actos terroristas de los 70s, por las...”, escribió, provocativamente, el economista.

Siento que @DAIAArgentina se conforme con 30 años de impunidad politica con una cínica declaración de duelo nacional.

Si se usa el Congreso para estas cosas vivíriamos de duelo. ¿Por qué no duelo por la masacre armenia, por cada uno de los actos terroristas de los 70s, por las... https://t.co/zXagI78cQH — Bertie Benegas Lynch (@NYGBertie) July 7, 2023

Viaje “espiritual” a Nueva York

Todo lo que refiere al mundo judío toca una fibra sensible en Milei. Sin ir más lejos, su más reciente viaje al exterior tuvo que ver con su devoción religiosa. Según pudo saber LA NACION, la semana pasada -entre jueves y viernes- viajó a Nueva York para visitar “El Ohel”. Se trata del lugar que cobija la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, mejor conocido como “el Rebe de Lubavitch”, séptimo líder de la dinastía jasídica fallecido en 1994. En un video compartido por un usuario de Twitter, se lo puede ver a Milei junto a su hermana Karina, con un kipá sobre la cabeza y un ejemplar de La Torá bajo el brazo.

El Ohel de todos... pic.twitter.com/qrGSUfrC4p — Rafi Tawil (@TawilRafi) July 15, 2023

Hace varios meses que el libertario hizo pública su relación con el rabino ortodoxo Axel Wahnish, líder de la comunidad marroquí de Buenos Aires (Acilba), ubicada en pleno centro de Palermo. “Es una persona que quiero muchísimo, a quien consulto regularmente. Son discusiones que de repente pueden demandar dos o tres horas y que para mí son muy gratificantes y me ayudan a crecer mucho y a entender las situaciones de una manera mucho más profunda”, le dijo Milei, meses atrás, a Radio Jai, sin dar demasiados detalles de su maestro.

El referente de La Libertad Avanza dedica varios momentos de su día a leer pasajes del texto sagrado del judaísmo que, enviados por Wahnish, le llegan a su teléfono celular. Además, en varias ocasiones se lo escuchó pronunciando en público palabras alusivas a, por ejemplo, el libro I de los Macabeos. Allí aparece una expresión que el economista suele utilizar para minimizar su falta actividad como diputado nacional. “La victoria no depende de la cantidad de soldados, depende de las fuerzas del Cielo. Y Dios es libertario”, sentenció durante una entrevista en 2021.

El rabino Axel Wahnish Linkedin

De hecho, según aseguró Milei en varias oportunidades, su primer viaje en caso de llegar a la Casa Rosada sería a Israel, algo que iría acompañado de una medida concreta: mudar la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén, emulando la polémica decisión que tomó en 2017 el por entonces presidente republicano Donald Trump. “El uno [por Dios] le hizo romper las primeras tablas de la ley a Moisés y la primera palabra que pronunció fue Jerusalén. Esa fue la capital que eligió el Rey David”, argumentó en su momento el dirigente.