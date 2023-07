Varios candidatos participaron del recuerdo a las víctimas del atentado a la AMIA, con mayoría de JxC

escuchar

“Hace 29 años que paso frío cuando vengo”, suspira Luis Czyzewski, papá de Paola, una de las 85 víctimas fatales el atentado terrorista a la sede de la AMIA-DAIA, de la que hoy se cumplieron 29 años.

La conmemoración del aniversario, que congregó a miles de personas en pedido renovado de Justicia en la esquina de Pasteur y Viamonte, también se metió en la agenda de la campaña electoral. Cinco candidatos a jefe de gobierno porteño (Jorge Macri y Martín Lousteau por Juntos por el Cambio; Ramiro Marra por la Libertad Avanza, Leandro Santoro por Unión por la Patria, Roberto García Moritán de Republicanos Unidos), un candidato presidencial- el libertario Javier Milei-, un candidato a vicepresidente-el radical mendocino Luis Petri, compañero de fórmula de Patricia Bullrich- y decenas de dirigentes nacionales y funcionarios se dieron cita en el acto.

Todos escucharon los discursos y se mostraron solidarios con la dirigencia de la AMIA y familiares de las víctimas, que volvieron a reclamar por el esclarecimiento del atentado, que para la Justicia argentina. Tanto en el desayuno previo al acto, organizado por la AMIA para la dirigencia política, como en la calle, el kirchnerismo fue clara minoría: además de Santoro, sólo el ministro de Educación, Jaime Perczyk y el secretario de Culto, Guillermo Oliveri, dijeron presente.

Dentro de la AMIA, y compartiendo masitas y medialunas, el desayuno previo al acto dejó algunas imágenes simbólicas. Jorge Macri, por caso, saludó a Javier Milei y a Santoro, y estuvo acompañado por varios bullrichistas, como Guillermo Yanco (pareja de Bullrich), el intendente de Pinamar, Martín Yeza, el exsecretario de Derechos Humanos Claudio Avruj y el exfuncionario de Seguridad Rubén Fleischer. Lousteau, según contaron a LA NACION testigos del encuentro, no se cruzó ni se saludó con su rival interno, charló también con Santoro pero se mantuvo distante de la “rosca”, acompañado por el actual funcionario porteño Waldo Wolff, tanto dentro como fuera del edificio.

Martín Lousteau en el acto por el aniversario número 29 del atentado a la AMIA Ricardo Pristupluk

“Fuimos mayoría bullrichista”, se jactó uno de los asistentes al acto, al que Milei llegó acompañado por su hermana Karina, algunos colaboradores como el legislador Oscar Zago y un fornido custodio. Al ubicarse entre la multitud junto a otras figuras políticas se escuchó algún silbido aislado, aunque no pasó a mayores. Al salir del acto, Santoro se mostró impresionado por el relato de Gustavo Montanini, quien perdió a su amigo Diego Pirro mientras explotaba la bomba en la sede de la mutual judía. “Pasaron 29 años, no me imaginé que me iba a pasar de emocionarme de nuevo”, sostuvo el diputado y candidato a jefe de gobierno.

Los asistentes al desayuno salieron juntos y se ubicaron lejos del escenario, aunque cerca de los fotógrafos y las cámaras que cubrían el acto. Compartieron el minuto de silencio, la lectura de los nombres de las víctimas, el recuerdo del fiscal Alberto Nisman, y los discursos del presidente de la AMIA, Amós Linetzky, y familiares de víctimas.

Javier Milei en el acto por el aniversario número 29 del atentado a la AMIA Ricardo Pristupluk

Linetzky, por caso, apuntó a los fiscales a cargo de la causa AMIA, Sebastián Basso y Julio Miranda, y al juez federal Daniel Rafecas, a cargo de manera provisoria de la investigación, “una fiscalía que no investiga y un juzgado vacante”. Volvió a acusar a Irán y Hezbollah por la planificación y la ejecución del ataque, respectivamente, y se preguntó por qué el Gobierno no se quejó ante la presencia de iraníes buscados por la Interpol en eventos como el mundial de Qatar. Linetzky, que advirtió que “Hezbollah es una amenaza del presente” en la Triple Frontera , recordó la temporada de campaña electoral y reclamó a los políticos presentes que “incluyan en sus plataformas medidas para que atentados como estos no vuelvan a ocurrir”.

Adrián Furman (hermano de Fabián), Judit Fail ( hija de Esther Klin) y Estefania Kupchik (hija de Luis), aportaron sus desgarradores testimonios personales sobre sus pérdidas, en un acto presentado por el locutor Lalo Mir, en el que Jairo interpretó La Cigarra, de María Elena Walsh, junto a su hijo Yaco. Cuando Mir agradeció a la multitud “por haber venido”, muchos de los dirigentes que llegaron ya se habían ido para proseguir con actividades de campaña, de cara a las PASO del 13 de agosto.