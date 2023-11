escuchar

ROSARIO.-Javier Milei, candidato de La Libertad Avanza, cerró este martes su campaña en Santa Fe frente a una multitud en el Monumento a la Bandera, donde se congregaron miles de personas que escucharon decir al economista que “este domingo hay que elegir entre populismo o República”. “Qué nos van a meter miedo si tenemos una inflación infernal”, apuntó postulante que se batirá el domingo próximo frente a Sergio Massa en el balotaje.

La convocatoria fue inusual para un acto político en la ciudad. Las mayoría de los cálculos estimaban unas 15.000 personas, pero otros consideraban que podían alcanzar los 40.000 asistentes.

La gira de Milei, que hizo pie en Rosario, comenzó a la mañana. Y fue agitada desde el principio. Las puertas del área de “arribos” del aeropuerto Islas Malvinas de Rosario se abrieron y el primer pasajero que apareció fue Milei, el candidato presidencial de La Libertad Avanza. Lo esperaban decenas de jóvenes, muchos de ellos vestidos con las remeras negras que tienen la estampa de un león, que gritaban para expresar su devoción por el economista libertario, que les respondió de la misma manera, con alaridos y expresiones en su rostro que confirmaban ese mismo lenguaje. Vestido con su uniforme de campaña, campera de cuero negra y buzo azul marino, Milei llegó acompañado de su hermana Karina y junto a la diputada nacional electa Romina Diez, una economista rosarina que es su principal puntal en la provincia de Santa Fe.

La Libertad Avanza en Rosario no tiene trabajo político ni territorial en la provincia. La única cara visible por fuera de Milei es Romina Diez, una economista liberal que tuvo trascendencia en las redes sociales a través de los consejos para invertir aportaba en sus reels. Milei llegó a Rosario porque necesita los votos de provincias clave del interior, como Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. En esta última, en las Paso La Libertad Avanza arrasó al ganar en todos los departamentos y las dos ciudades más importantes como Rosario y Santa Fe.

Acto de Javier Milei en el Monumento a la Bandera, en la ciudad de Rosario, en Santa Fe Marcelo Manera - LA NACION

En las elecciones generales del 22 de octubre el libertario venció a Sergio Massa en Santa Fe al sacarle tres puntos. El candidato de la Libertad Avanza fue el postulante más votado en la provincia, pero en Rosario, se cristalizó la remontada del ministro de Economía. En la ciudad más grande de la provincia el postulante de Unión por la Patria creció un 60 por ciento con respecto a las PASO.

En el aeropuerto, Milei también entonó el eslogan “la casta tiene miedo”, en medio de empujones a los periodistas que pretendían cubrir la llegada del libertario a Rosario.

Acto de Javier Milei en el Monumento a la Bandera, en la ciudad de Rosario, en Santa Fe Marcelo Manera - LA NACION

El cronista Pedro Levy de Televisión Litoral fue uno de los que padeció esos empujones. Porque cuando se acercó a Milei con el micrófono para obtener una declaración del candidato presidencial el economista le gritó: “Esto no es para vos, es para la gente”, y lo empujó de forma violenta. El periodista sólo le había preguntado: “¿Javier, qué le puede decir a los rosarinos?”. El Sindicato de Prensa de Rosario repudió la agresión a través de un comunicado.

En Rosario, el líder de La Libertad Avanza no dio ninguna entrevista a un medio de comunicación. La estrategia, según deslizaron voceros de su entorno, es el contacto directo con la gente. Por eso durante la tarde se hizo una caravana al Monumento a la Bandera.

Rápido de reflejos, ante la situación ríspida que vivió el periodista de Televisión Litoral, Sergio Massa le dio una entrevista a esa emisora al mediodía, en el programa de 12 a 14″, que es el ciclo de mayor rating. El candidato de Unión por la Patria advirtió lo “preocupante” de Milei, a quien –según Massa- le faltan de propuestas en seguridad para los santafesinos”.

Fue llamativo que la llegada de Milei terminó por perder protagonismo ante la aparición de Massa en los medios, a los que el libertario rechaza tener contacto. La estrategia de Milei de tener contacto directo con sus votantes le funcionó, porque una multitud fue a ver al líder libertario al Monumento a la Bandera durante la tarde. Muchos de los asistentes al acto recibieron banderas amarillas y negras con la estampa de un león. Y también se repartían pequeños muñecos con la figura de Milei, para que los automovilistas los coloquen en sus vehículos. También se repartían dólares con la cara del libertario. Uno de los cantitos que más perduraban en la multitud, donde en su mayoría sobresalían los jóvenes, era “que se vayan todos”, como se cantaba en 2001.

Acto de Javier Milei en el Monumento a la Bandera, en la ciudad de Rosario, en Santa Fe Marcelo Manera - LA NACION

En tanto que una pareja precisó con franqueza: “Venimos por curiosidad. No entiendo mucho de política, pero me gustan sus propuestas. Es para no votar a los mismos de siempre”, señaló Mariana, una empleada de comercio de 32 años, que salió de su trabajo y decidió ir al Monumento a la bandera para esperar la caravana.

Cerca de las 19 se reunió una multitud para participar del cierre de campaña en Rosario. Milei llegó en una camioneta, que le costaba abrirse paso entre los simpatizantes, que gritaban insultos contra el oponente peronista. Más de 15.000 personas se congregaron en el acto. El candidato no dio un discurso extenso, porque el objetivo del mitin era expresarse con cánticos y agitar las banderas. Sólo desde una tarima agitó a sus seguidores. Tardó varios minutos en llegar hasta el pequeño escenario porque la multitud quería tocarlo y darle aliento.

“Soy el león”, gritó Milei cuando subió al escenario. Y cantó unas estrofas. Luego gritó: “Viva la libertad, carajo”. Mientras caía la noche, el libertario se quedó unos minutos en silencio. “Sepan que uno de los grandes héroes de la Patria estudió en Salamanca, que es donde tuvo inicio la cuna del liberalismo”.

“Por eso, también cuando ustedes leen las obras de Belgrano no sólo se respira liberalismo, sino las ideas del padre Adam Smith. Por lo tanto, nuestra revolución de mayo tiene en Belgrano a un liberal”, afirmó.

Acto de Javier Milei en el Monumento a la Bandera, en la ciudad de Rosario, en Santa Fe Marcelo Manera - LA NACION

“Siempre resulta importante recordar a los padres de la patria. Lo que nos llevaron a abrazar a las ideas de la libertad. A fines del siglo 19 era una de las principales potencias del mundo. Cuando después abrazamos las ideas del socialismo fue la decadencia”, agregó.

“Es importante que tengamos conciencia del momento histórico que vivimos. Es la elección más importante de los últimos 40 años. es un punto de inflexión para ponernos de pie y ser potencia”, señaló Milei. “Tenemos que evitar que ganen los corruptos de la casta política. Tenemos que ganar los argentinos de bien”, gritó el libertario frente a la multitud. “Hay que cuidar los votos”, sentenció el economista.

El candidato de la Libertad Avanza sostuvo que “este domingo hay que elegir si se quiere seguir con el populismo o a la república. Si seguimos haciendo las cosas como hacen cien años no va a haber resultados distintos. No podemos seguir eligiendo a los mismos de siempre”, apuntó.

Temas Javier Milei