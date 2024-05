Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

Escuchar

📌02.25 | La Oficina del Presidente cambió su logo

La Oficina del Presidente cambió el logo con el que se presenta en las redes sociales. La novedad, difundida horas después del acto por la Revolución de Mayo, fue destacada por el vocero presidencial, Manuel Adorni.

En la nueva imagen reemplazaron el del círculo azul con letras blancas y la imagen de la Casa Rosada por otro que contiene el escudo nacional rodeado de 12 banderas argentinas de cada lado.

Nuevo logo del Presidente de la Nación. Fin. pic.twitter.com/U0KTg64SAJ — Manuel Adorni (@madorni) May 25, 2024

El nuevo isotipo mantiene las inscripciones de “Presidente de la Nación” y “República Argentina” de la imagen anterior, pero esta vez, sobre una estructura dorada y con un fondo de madera que rodea el círculo del logo; además, aparece la frase “En unión y libertad”, y en el Escudo Nacional se ve marcado el entrecejo del sol naciente.

El resto del nuevo distintivo se compone con el gorro frigio, la pica y las manos entrelazadas, que simboliza la unión de los pueblos, como así también los laureles que rodean al óvalo y las cintas celeste y blancas en la parte inferior.

02.55 | Resiliencia, dureza y tarot, el alma del ángel protector del Presidente

Por Hugo Alconada Mon

Acto libertario. Alberto Benegas Lynch (h), el octogenario prócer de Javier Milei, esperaba que lo dejaran ingresar al backstage del escenario. Y la hermanísima Karina le preguntó a un alfil antes de autorizar su ingreso: “¿Quién es?”.

Ocurrió hace ya mucho, cuando los Milei comenzaban a probar las aguas de la política. Hoy es otro baile. Karina fue quien ideó el eslogan “La Libertad Avanza”. Fue, también, quien sugirió que Javier sorteara su dieta de diputado nacional. Fue ella quien lideró el evento de lanzamiento del partido propio de Milei en la ciudad de Buenos Aires. Y fue ella quien anunció el 8 de marzo, minutos antes de una marcha feminista por el Día Internacional de la Mujer, que el Salón de las Mujeres de la Casa Rosada pasaba a ser el Salón de los Próceres. “Nos importa la gran historia, la gran gesta argentina. Homenajes que son válidos hoy y lo serán dentro de 100 años y no el guiño político estéril a un movimiento militante del momento, que las mujeres argentinas tampoco necesitamos”, recitó Karina, en off, mientras la cámara recorría el salón rebautizado. Para muchos argentinos, fue la primera vez que escucharon la voz de “el Jefe”, la figura que sostiene –y sin la cual no se entiende- al Presidente. Y que en las últimas semanas creció en influencia dentro del equipo de gobierno a expensas de la debilidad de Nicolás Posse.

01.40 | Frigerio: “Estamos gestionando sin plata”

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, sostuvo que su provincia la está “pasando mal desde fines del año pasado” pero aseguró que su administración “la viene peleando”. “Hasta ahora, estamos gestionando sin plata”, expresó durante su participación en La Noche de Mirtha Legrand.

En ese contexto, se mostró a favor del avance de la Ley Bases como un instrumento necesario para colaborar en la reactivación económica. “Tiene que salir, que salga rápido porque es una señal para afuera”, expresó en alusión a los potenciales inversores que podrían llegar al país.

El gobernador Rogelio Frigerio en el congreso del IAEF Mauro Alfieri - LA NACION

01.00 | Mondino relativizó el conflicto con España y consideró “exorbitante” la reacción de Pedro Sánchez

La Canciller Diana Mondino relativizó el conflicto diplomático con España y consideró que el ida y vuelta de comentarios que incluyó acusaciones entre el presidente Javier Milei y su par español, Pedro Sánchez, “es un tema personal” que no incidiría en la relación política y comercial entre ambos países. En ese sentido, señaló que lo que le “quita el sueño es conseguir tratados internacionales” y mencionó en particular el pedido para ingresar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Diana Mondino en La Noche de Mirtha Legrand

La ministra de Relaciones Exteriores realizó las declaraciones durante su participación en La Noche de Mirtha Legrand, donde fue invitada junto con el gobernador de entre Ríos, Rogelio Frigerio; el secretario General de LA NACION, José del Rio; y el periodista Osvaldo Bazán. En ese contexto, la funcionaria se explayó sobre varias de las cuestiones de la política internacional y puso el foco en el cruce reciente entre el titular del Ejecutivo y el mandatario europeo.

“Asociar un Estado a una persona no es habitual, es una tormenta en un vaso de agua. No hay razón para que un comentario se convierta en una cuestión de Estado”, sostuvo en relación a los dichos de Milei sobre la los casos de corrupción con los que vinculan a la esposa de Sánchez y a la consecuente reacción que tuvo la administración española de retirar a su embajadora en Buenos Aires, María Jesús Alonso.

