Javier Milei: “Le pusimos un candado al equilibrio fiscal y nos tragamos la llave”

Este lunes, en la apertura de la Semana de la Inteligencia Artificial en el Polo Científico Tecnológico, el presidente Javier Milei habló sobre los avances tecnológicos en el último siglo, lo relacionó con la importancia del uso de la inteligencia artificial (IA) para promover las inversiones y destacó el trabajo del Gobierno en materia de tecnología. “Nuestro país tiene oportunidades como punta de lanza del desarrollo de la inteligencia artificial. No me parece casualidad que esta oportunidad se nos presente al mismo tiempo en que me tocó ser Presidente; nosotros estamos ordenando la macro, le pusimos un candado al equilibrio fiscal y nos tragamos la llave”, marcó.

Y añadió: “Esto traerá inversiones de todo tipo, porque el capital se comporta como un ser vivo y busca las mejores condiciones para desarrollarse”.

“Hoy hay empresas argentinas de primera línea que se están endeudando al 5,75% en dólares. Es decir, con tasas verdaderamente bajas. Eso significa que estas inversiones que requieren tanto capital son viables en este entorno macroeconómico de solvencia y prudencia fiscal. No sólo eso, sino que estamos contagiando a otros países: Estados Unidos se está inspirando en nuestro Ministerio de Desregulación y se lo van a dar a Elon Musk, nada más y nada menos que un pope de la Inteligencia artificial”, destacó.

El primer mandatario también elogió el uso de la tecnología y remarcó que la IA permite “explorar nuevos horizontes” que pueden acarrear una serie de beneficios. “ Yo le debo mucho, dado que gracias a las imágenes que creaban mis seguidores con inteligencia artificial, nuestro mensaje de libertad llegó a más personas y así ganamos las elecciones , con la campaña más austera de la historia de la humanidad”, recordó y dijo: “No teníamos un mango, así que todo dependía de lo que hacían nuestros seguidores en las redes. ¿Quién sabe las puertas que semejante poder de cómputo nos puede abrir a nivel medicina, transporte, ingeniería, desarrollo energético, economía o en materia de salud?”.

“Este recorrido se enfrenta al temor del statu quo, que nunca quiere que nada cambie o -peor todavía- que pretende subirse a upa del que innova y solo se dedica a restringir y regular actividades. No por nada a Galileo lo persiguió la Inquisición”, analizó y consideró: “No podemos ni debemos nunca permitir que el miedo nos paralice porque somos siempre las personas quienes les damos el uso a las herramientas. Un destornillador puede ser utilizado para construir o como un arma homicida, pero no por eso vamos a prohibir los destornilladores”.

Asimismo, sostuvo que también es importante mirar los riesgos que puede presentar este tipo de tecnología “en las manos incorrectas”. “No quisiera imaginar una inteligencia artificial súper poderosa en manos de un dictador comunista. Sin ir más lejos, fíjense el sesgo ideológico woke, que tiene muchas de las inteligencias artificiales más populares. Eso nunca será motivo suficiente para frenar el progreso humano y cortar ese brote de cuajo”, lanzó y siguió: “Sólo un alma pequeña puede pensar así, dejando de aspirar a lo mejor por temor a que ocurra lo peor. Si hay algo que abunda en la Argentina son las almas grandes; no hay que temer por lo que van a hacer los malos porque siempre van a estar”.

Para cerrar, el Presidente deseó que la Argentina “vuelva a ser un país en donde se premie la innovación en lugar de castigarla, un país en donde arriesgarse para solucionar problemas a otros sea recompensado y no motivo de escarnio público y un país con reglas económicas claras e idénticas para todos. “Queremos volver a abrazar el capitalismo para que el capitalismo nos vuelva a abrazar a nosotros y no vamos a parar hasta lograrlo”, prometió.

“Es evidente que el mundo progresó en función de la acción de algunos hombres con el coraje suficiente para empujarlo hacia una nueva frontera. Sepan que nosotros somos esos hombres empujando el progreso humano hacia una nueva etapa de desarrollo, sobre la que -sin duda- se escribirá la historia de héroes del mañana”, concluyó.

LA NACION