Macri defendió a su primo Jorge por la higiene en la Ciudad

Convencido de que la división entre Pro y La Libertad Avanza (LLA) en la ciudad de Buenos Aires hará “competitivo” al kirchnerismo, el expresidente Mauricio Macri, ahora titular de la fuerza amarilla, salió a defender la gestión de su primo Jorge Macri y hasta intentó explicar qué pasa con la higiene urbana, en medio de las críticas que recibe la actual administración porteña por ese tema.

En tanto, afirmó no ver en la Argentina “un nivel de inversión importante” debido a que el Gobierno no terminó de despejar la posibilidad de que la fuerza que comanda Cristina Kirchner retorne al poder y se volvió a quejar de que el presidente Javier Milei no haya cumplido “nada” de lo que charló con él cuando se juntaban a comer milanesas en Olivos. “El entorno lo manipuló”, aventuró Macri.

En varias oportunidades, el exmandatario aclaró que no se siente “opositor” a la Casa Rosada porque son las mismas ideas que tenía cuando estaba en el Ejecutivo nacional. Además de destacar el apoyo que Pro le dio al oficialismo en el Congreso, Macri adelantó que no piensa cortar con ese acompañamiento pese a las críticas que recibe de parte del mundillo libertario.

“A la vez digo que el afecto sigue intacto con Milei, pero que ya no lo veo desde fines de agosto, que me invitaba las milanesas, me transmitía el mismo sueño que yo he tenido... Yo me metí en política soñando a darles a los argentinos las mismas oportunidades que un australiano, él lo llama [volver a] 1870, y le dije: ‘En esa estoy’. Me dijo: ‘Sumemos capacidades, esfuerzos, voluntad para hacerlo realidad y evitar que la Argentina abandone la alternativa del populismo y siga por este camino durante años’. Eso que soñábamos, que él escribió en sus hojitas, que tomaba nota, lamentablemente no sucedió , nada sucedió. El entorno lo convenció, lo manipuló hacia un proyecto de poder que pone la energía donde no había que ponerla “, se quejó Macri contra la hermana presidencial, la secretaria general, Karina Milei, y el estratega Santiago Caputo.

Entonces, les enrostró que con tantas “provincias feudales” en la Argentina -puso como ejemplo La Rioja- decidieron competir contra ellos en la ciudad de Buenos Aires, donde las cosas “funcionan hace mucho tiempo”, según su visión.

“No tengo idea [por qué lo hacen], a esta altura no he podido tener una relación personal, una conversación mano a mano con Karina Milei, por decisión de ella. Y el Presidente siempre ha dicho: ‘De las cosas del partido se ocupa mi hermana’. Las cosas son una combinación de muchas otras, no tengo idea, sí sé que es energía perdida. La verdad que esto, casi con seguridad, va a generar que parezca el kirchnerismo competitivo en la ciudad, cuando hace muchos años en soledad Pro fue el que le puso un límite ”, consideró Macri, cuando Leandro Santoro, candidato que aglutina a la mayor parte del peronismo, aparece primero en una buena parte de las encuestas para la elección del 18 de mayo, en la que se renueva la mitad de la Legislatura y Jorge Macri pretende sumar bancas para refrendar su gestión.

Noticia en desarrollo

LA NACION