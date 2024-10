Javier Milei le respondió a Cristina Kirchner y se defendió de sus declaraciones sobre el kirchnerismo: “Le cuesta más entender una metáfora que mostrar su título”

Escuchar

Luego de declarar que le gustaría ser “quien ponga el último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina Kirchner adentro”, el presidente Javier Milei volvió a apuntar contra la expresidenta, quien esta tarde había escrito en sus redes: “¿Así que ahora también me querés matar?”.

En esta ocasión, el mandatario le contestó a través de su cuenta de X y arremetió: “Parece que le cuesta más trabajo entender una simple metáfora que mostrar su título de abogada y/o sus casos exitosos que sustentan su inmensa fortuna o entender algo de teoría económica”.

Previamente, Kirchner le había advertido que en lugar de insultarla o amenazarla se dedique a gobernar, por lo que Milei le chicaneó: “Le pido disculpas de que no le he podido escribir antes, pero estaba ocupado resolviendo temas muy importantes para el bienestar de los argentinos de bien”.

Sra. Cristina Fernández de Kirchner:

Le pido disculpas qué no le he podido escribir antes pero estaba ocupado resolviendo temas muy importantes para el bienestar de los argentinos de bien.



En primer lugar parece que le cuesta más trabajo entender una simple metáfora que mostrar…

“En segundo lugar, le cuento que gracias a esas idioteces -según usted- que repetí durante años, estamos bajando la inflación. De hecho, la mayorista pasó del 54% al 2%, mientras que la minorista lo hizo de 25,5% al 3,5%. Por lo tanto, parece que lo estamos haciendo mucho mejor que su gobierno, ya que cada vez que estuvo al frente de la administración siempre superó la inflación de su predecesor”, continuó.

En tanto, en su publicación de esta tarde, la expresidenta había criticado a Milei por haber propuesto en campaña el cierre del Banco Central, pero que sin embargo terminó pasando sus pasivo al Estado con las LEFI y las LECAPS, las cuales “están generando intereses mensuales que van a explotar”.

En este sentido, el libertario aclaró que antes de eliminar el BCRA es necesario “sanearlo” para evitar una hiperinflación. Respecto a las letras del Tesoro Nacional afirmó: “Es deuda que siempre debería haber estado en cabeza (ya que usted financiaba el déficit con emisión y el BCRA colocaba títulos para tratar de mitigar el impacto inflacionario de corto)”.

“Al mismo tiempo le cuento que ustedes dejaron deuda por SIRAs y dividendos por USD60.000 millones, RIN negativas en USD11.500 millones y una pérdida no reconocida por USD45.000 millones. Por ende si aún no lo cerramos es porque estamos arreglando este desastre que causó su gestión. Pero no tenga dudas que hoy estamos mucho más cerca de hacerlo de lo que usted puede entender”, añadió el Presidente y la cruzó: “A su vez, como tiene un punto (incorrecto) sobre el tema, le comento que en estos diez meses la hemos reducido en USD 46.000 millones”.

Acto seguido, Milei calificó a la baja de la inflación como la “mejor política social”, junto con la generación de empleo genuino, sobre lo que señaló que durante la gestión de Kirchner se cubría con “ñoquis militantes en el Estado”. “Estamos trabajando cada día vía respeto de los derechos de propiedad, quitando regulaciones, haciendo reformas estructurales y bajando el riesgo país. Es más, si revisa el trabajo reciente de [Martín] González Rozada de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), verá que hemos bajado la pobreza del 57% (fruto de sincerar el desastre que Usted dejó) al 49%”, subrayó.

Por último, el mandatario “agradeció” las publicaciones de la exfuncionaria por dos motivos. Por un lado, indicó que deja en evidencia su “ignorancia e impericia para llevar a cabo los destinos de un país”, y por el otro, le permite disfrutar el placer de “hacer docencia”. “Lo espero ansioso con su próxima barbaridad”, concluyó con ironía.

El inicio del cruce

Si bien ambos han protagonizado cruces en reiteradas ocasiones, esta vez sus declaraciones han prevalecido luego de que el Presidente manifestara su “deseo” de ponerle fin al kirchnerismo”. En una entrevista con TN, Milei expuso querer ser quien ponga el “último clavo”, lo que, a pesar de aclarar que se trató de una metáfora, desde la oposición tomaron como una amenaza. “¿Así que ahora también me querés matar?”, dijo Cristina Kirchner.

“Estás nervioso y agresivo porque todas las idioteces que durante años dijiste en la tele, y todavía seguís repitiendo, son solo eso: idioteces. Y como no tenés la más pálida idea de lo que es la gestión del Estado terminaste pidiéndole ayuda a [Mauricio] Macri”, desarrolló quien tuvo dos mandatos de presidencia.

En este contexto, también dijo: “Resulta que ibas a dolarizar y terminaste copiándole la tablita del dólar a Martínez de Hoz; y lo tenemos otra vez al “Toto” [Luis] Caputo con el carry trade, donde se la están llevando en pala los sectores financieros. Pensé que los plagios solamente los hacías con los libros”.

Además de criticar la gestión económica, política y social del Gobierno, Kirchner respondió concretamente a los dichos del Presidente sobre el kirchnerismo: “Ya hubo una época en la Argentina, en la que se pensaba que la muerte del adversario era la solución”. Así, apuntó contra el gabinete actual: “De aquel tiempo podes preguntarle a tu ministra de Seguridad [Patricia Bullrich] que, de eso, puede dar cátedra”.

¿Así que ahora también me querés matar?



Estás nervioso y agresivo porque todas las idioteces que, durante años, dijiste en la tele y todavía seguís repitiendo son solo eso: idioteces. Y como no tenés las más pálida idea de lo que es la gestión del Estado terminaste pidiéndole…

En último lugar, la vicepresidenta durante la gestión de Alberto Fernández tildó al gobierno de Milei como un “fracaso” y sostuvo que, como Presidente, da “vergüenza ajena”.

“Lo hago responsable a usted y a los medios que han habilitado discursos de violencia sin límites (que finalmente terminan con un intento de disparo en la cabeza), no sólo de lo que me suceda a mí, sino a otros peronistas, integrantes de otras fuerzas políticas opositoras y organizaciones libres del pueblo”, concluyó.

