Jorge Yoma, apoderado de Quintela, pide postergar la elección interna: “El Partido no está en condiciones”

El histórico dirigente peronista Jorge Yoma, actual apoderado de Ricardo Quintela, dijo que el Partido Justicialista no está en condiciones de enfrentar una elección interna en el corto plazo. Y sugirió postergarlas por al menos un mes. Con las listas del gobernador de La Rioja y la de la expresidenta, Cristina Kirchner, presentadas, los comicios para los afiliados están previstos para el 17 de noviembre. Falta menos de un mes. En una entrevista con Luis Novaresio, por LN+, que se podrá ver completa desde la medianoche por la señal [el ciclo es +Entrevistas], Yoma advirtió que el PJ no tiene la infraestructura operativa necesaria para llevar adelante una interna de estas características “que no se hizo nunca en la historia del peronismo”.

Yoma hizo la aclaración ante la pregunta de Novaresio sobre la posibilidad de que la elección se suspenda o corra riesgos. “Esta semana me voy a reunir con los compañeros de la junta electoral. Tiene que haber una conversación. Posterguemos 30 días más. El peronismo no puede pasar un papelón. Hay que ver cuáles son los lugares de votación, los recursos, el Correo Argentino, la Justicia Electoral Nacional”, agregó.

En otro avance de la nota, Yoma consideró que el kirchnerismo “sí es peronismo”. “Perón decía que si nos ponemos a separar no se si quedo ni yo”, recordó.

Cristina Kirchner denunció que la lista de Quintela está incompleta

Tal como publicó hoy LA NACION, Cristina Kirchner, a través de sus apoderados, presentaron ante la Junta Electoral partidaria un reclamo contra la nómina “Federales, un grito de corazón”, de Ricardo Quintela, el gobernador de La Rioja aduciendo que la lista del riojano está incompleta y que varios de sus candidatos no están identificados con sus respectivos DNI. El partido le otorgó a Quintela un plazo de dos horas para responder.

Según la presentación firmada por la senadora bonaerense Teresa García, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti y el exadministrador de Vialidad Nacional Gustavo Arrieta (dos de los apoderados de “Primero, la Patria”, la lista de Cristina), la nómina de Quintela “se encuentra incompleta” y “contiene candidatos sin identificación de DNI, faltantes que imposibilitan realizar la verificación de la misma”. Por lo tanto, le reclamaron a la Junta Electoral del PJ que “Informe si la lista ‘Federales, un grito de corazón’ cumple con los requisitos formales del reglamento electoral y las normas complementarias, en el término perentorio de 24 horas en virtud de poder efectuar nuestro derecho de tachas e impugnación”.

“Córrase traslado por el plazo de 2 horas a partir de su publicación a los apoderados de la lista ‘Federales, un grito de corazón’, a efectos de informar sobre lo solicitado”, resolvió la Junta Electoral del partido. Lo dispuso esta tarde, después de la presentación de García, Fernández Sagasti y Arrieta, que había ingresado minutos después de las 13.

