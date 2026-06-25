Javier Milei llegó a Madrid para disertar en una universidad privada y reunirse con empresarios

MADRID.– Javier Milei aterrizó este jueves a las 17.55 (12.55 de la Argentina) en la capital española, en su sexto viaje a este país como presidente. Acompañado por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, el mandatario ingresó al hotel Hyatt Regency Hesperia, sobre el Paseo de la Castellana, a unas pocas cuadras del estadio Santiago Bernabéu.

El Presidente se bajó de un Mercedes Benz con un abrigo negro largo, escoltado por la Policía Nacional. El viaje a España (el segundo del año en curso) será, otra vez, una visita no oficial, por lo tanto, no mantendrá contacto con las principales autoridades españolas, como Pedro Sánchez o el rey Felipe VI. Milei fue invitado como orador principal en la apertura de los cursos de verano de la Universidad CEU San Pablo, un espacio que algunos señalan como el Davos de la derecha española. La entidad católica le entregará, además, una distinción honorífica.

La llegada de Milei a Madrid

El Presidente y la ministra Pettovello llegaron al hotel acompañados por el embajador argentino en España, Wenceslao Bunge, y por el diplomático Sebastián Laino. También integraron la comitiva el cineasta Santiago Oria y la fotógrafa Macarena Jimena. La delegación se completará con el canciller Pablo Quirno, informaron fuentes oficiales.

Las actividades del Presidente se concentrarán este viernes: su clase magistral de economía comenzará a las 10.00 (las 5.00 en Buenos Aires), un espacio reservado para líderes españoles e internacionales, como ocurrió el año pasado cuando el acto estuvo a cargo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el venezolano Edmundo González Urrutia.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, es parte de la comitiva de Milei en Madrid; en la imagen, ingresando al hotel Hyatt Regency Hesperia

Milei recibirá primero una medalla de honor y, luego, dará una clase durante aproximadamente una hora ante unos 300 invitados que escucharán en el aula magna de la facultad, informaron los organizadores. Se espera que el Presidente repase los logros económicos de su gestión, como ya hizo en otras intervenciones de este tipo.

Después de la clase, el mandatario mantendrá una reunión con empresarios que fue organizada por el embajador argentino, Wenceslao Bunge. “Será una reunión con unos 15 empresarios de compañías españolas e internacionales”, dijo el embajador a LA NACION.

Sin agenda

Aunque no están previstas actividades oficiales durante esta tarde, no se descarta que el Presidente reciba a dirigentes políticos de la derecha española en el hotel, como ocurrió en anteriores viajes. Santiago Abascal, líder de Vox, es uno de los invitados que más frecuenta a Milei, que lo define como un amigo personal. También ha recibido en otros viajes a Díaz Ayuso y otros referentes de la oposición, donde el libertario ganó protagonismo por sus reiterados ataques a Pedro Sánchez.

Eso mismo ocurrió durante su última visita a la capital española, en marzo. Milei fue el orador principal del Madrid Economic Forum, un evento privado organizado por dos empresas ultraliberales registradas en Andorra, cuyo principal público son emprendedores, traders y expertos en criptomonedas. Allí volvió a criticar al socialismo español y tildó a Sánchez de “impresentable”.

A pesar de las turbulencias en la política doméstica, Milei despegó anoche rumbo a Madrid, lo que será el primero de tres viajes previstos durante los próximos días para el libertario. Regresará a Buenos Aires el sábado y está previsto que el martes 30 de junio participe de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, en Paraguay. El mandatario, además, confirmó su asistencia a los festejos por la independencia de Estados Unidos, el próximo 4 de julio en Washington, un evento importante por su relación con Donald Trump.