Javier Milei se desmarcó de Villarruel y dijo que Isabel Perón hizo un “espantoso gobierno”

A días de que la vicepresidenta Victoria Villarruel se reuniera y homenajeara a Isabel Perón, el presidente Javier Milei tomó distancia de su postura y calificó su gobierno como “espantoso”. Las declaraciones resonaron con fuerza en la celebración del 47° aniversario de la Fundación Mediterránea, donde también criticó al expresidente Raúl Alfonsín y lo tildó de ser “partidario de un golpe” frente a todos los empresarios socios de la institución.

“Cuando nosotros asumimos, era una situación de un escalabro enorme. Nosotros estábamos frente a lo que podría haber sido la crisis más importante de la historia argentina, ya que combinaba los elementos de las tres grandes crisis argentinas”, comenzó el mandatario. Y añadió: “Teníamos un money overhang que era el doble del que había en la previa del Rodrigazo, allá en 1975, durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón”.

Con esta introducción, Milei se desmarcó de la postura de la presidenta del Senado. “Espantoso gobierno que implicó no solo la AAA, el decreto de aniquilamiento y algunas aberraciones adicionales, sino que en el medio sextuplicó la tasa de inflación y multiplicó por cinco la cantidad de pobres”.

Días atrás, Milei ya se había referido al homenaje que Villarruel le hizo a Isabel Perón en el Senado: “Yo no lo hubiera hecho, para mí el caso de la señora María Estela Martínez de Perón no realza a las mujeres, sino todo lo contrario. No creo que haya llegado a ese lugar por sus méritos intelectuales y profesionales”. En una entrevista con TN, sumó: “Creo que ahí hay un error, no solo eso sino que además me parece que un Gobierno de las características del de María Estela Martínez de Perón, que derivó en el Rodrigazo, implicó sextuplicar la tasa de inflación y quintuplicar la cantidad de pobres, no es un modelo a seguir”.

El homenaje de Villarruel a Isabel Perón

En el Día de la Lealtad Peronista, la vicepresidenta reconoció a María Estela Martínez de Perón y dispuso la colocación de un busto en el Salón de las Provincias del Senado. “Fue la primera vicepresidente de esta casa y primera mujer presidente constitucional de nuestra república y del mundo”, definió.

“En un día en donde se habla de lealtad, quisiera saber dónde están aquellas personas que dejaron a una mujer cuyo apellido es Perón a merced del terrorismo al que combatió, por el gobierno de facto que la encarceló y finalmente por una clase política que la desterró”, expresó Villarruel en un breve discurso durante el acto en el que descubrió el busto de la viuda de Juan Domingo Perón, que tiene 93 años y reside en Madrid, España.

Victoria Villarruel descubre el busto de Isabel Martínez de Perón, en el Senado Santiago Oroz - LA NACION

Tras subrayar que Isabel Perón “nunca pidió venganza, ni criticó a los cobardes que la habían perjudicado”, la titular de la Cámara alta sentenció: “Qué diferencia con los políticos actuales, ¿no? Por muchísimo menos los vemos victimizándose sin conocer lo que es afrontar el peligro, el destierro ni mucho menos la prisión. Ya tienen el hábito miserable del llanto y de la indignación selectiva”.

Según contó la vicepresidenta durante su discurso, el busto instalado en el Salón de las Provincias perteneció al músico Ricardo Iorio, líder del grupo de rock pesado Almafuerte, quien falleció el año pasado. “Hoy se termina la proscripción de Isabel Perón, impuesta por los mismos que ahora dirigen el partido político que lleva su mismo apellido y que ha corroído las bases estructurales de nuestra gran nación, desoyendo las ideas que alimentaron la doctrina justicialista”, sumó Villarruel y luego agradeció al artista por haber donado “en forma generosa y póstuma” la obra.

Querido Ricardo, QEPD. Me honraste con tu amistad, tu confianza, tus elogios y apoyo.

Se fue un hombre que amó profundamente a nuestra Argentina, que sufría con su caída y que anhelaba que algún patriota la pusiera de pie. Hasta siempre inmenso Ricardo Iorio. Me quedo con tu voz… pic.twitter.com/ZKee5mWvQ4 — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) October 24, 2023

LA NACION