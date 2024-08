Javier Milei se mostró en el balcón de la Casa Rosada con Santiago Caputo, el asesor apuntado por Mauricio Macri

Escuchar

El presidente Javier Milei se mostró dos veces en el balcón de Casa Rosada, frente a la Plaza de Mayo. La primera junto al ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, el ciclista José “Maligno” Torres. La segunda, poco después del mediodía, con su estratega Santiago Caputo y con el portavoz, Manuel Adorni, con quien Milei había almorzado minutos antes. Sin embargo, la presencia de Caputo tuvo una significación especial: había quedado en el centro de la escena por los cuestionamientos que le hizo el expresidente, Mauricio Macri desde su reaparición.

En Casa Rosada insistían en que la escena que mostró al mandatario y a su principal asesor fue “totalmente de casualidad”. Pero la respuesta no alcanzó a disipar las interpretaciones sobre el objetivo de la foto. “ Si era por Santiago se quedaba atrás de la columna” , juraban cerca del asesor. Sin embargo, la apelación a la “casualidad” contrastaba con los meses que lleva Caputo sin asomarse al balcón junto a Milei o el resto de los miembros del Gabinete: diciembre.

En el Gobierno transmiten que las declaraciones de Macri no van a cambiar el rumbo. Milei, por su parte, se mantuvo públicamente en silencio, pero no dudó en salir al balcón con su asesor de confianza y sonreir de cara a la Plaza de Mayo.

En su presentación, Macri había cuestionado el “entorno” del mandatario, donde específicamente nombró a Caputo y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

“Meterse con Karina es no entender a Javier” , dijo una importante fuente de Casa Rosada a LA NACION. “Karina es el límite”, era otra de las frases que se escuchaba este lunes en la sede de Gobierno. Por eso también creían ver que el expresidente, a lo largo de sus sucesivas apariciones televisivas, iba diluyendo cada vez más las menciones hacia la funcionaria, de bajísimo perfil y considerada la segunda persona más importante del Gobierno. “Si salen a pegarle a Karina es que no lo entienden a Javier”, insistían.

La aparición de Milei y Caputo en el balcón se sumó a la celebración interna que había en Balcarce 50 con lo que creían que fue una “gran frase” del ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger, quien también formó parte de la presidencia de Macri. “Javier tiene convicción y ejecutividad. [El ministro de Economía Luis] Caputo logró superávit en un mes. Tendría que cerrar el libro ahí. Algo que nadie pensó que era posible. Con todo respeto, lo que Mauricio con mucho esfuerzo no logró hacer en cuatro años, Javier Milei lo logró en un mes . Si me dicen no hay gestión, a mí me vuela la cabeza”, señaló este lunes en Radio Mitre.

La frase que aludió a lo que Macri “no logró” en cuatro años fue la más festejada de todas en la Casa Rosada. Explicaban que eso “ubicaba” las cosas porque entendían que Macri “habla como si fuera (Nelson) Mandela” y “sin embargo terminó su gobierno casi poniéndoselo de sombrero”, dijeron en las filas libertarias.

En ese sentido agregaron que “no se termina de entender qué es lo que quiere” el exmandatario y completaban sosteniendo que “ofrece equipos y cuadros” cuando “claramente” en su gobierno “no fue todo éxito”. Agregaban también que el exmandatario pide cargos y “seis de ocho ministerios están de hecho cubiertos con terminales del PRO”.

Cerca de Caputo admitieron que, a pedido del mandatario, mantuvo en los primeros meses del año dos reuniones con Guillermo Dietrich, exministro macrista de Transporte, y con Javier Iguacel, de Vialidad, en ese mismo período. Ambas terminaron sin novedades. “Fueron dos muy buenas reuniones, pero quedó clarísimo que tenemos formas de trabajo y objetivos distintos”, detallaban.

En Balcarce 50 distinguían a Macri del jefe del bloque PRO de Diputados, Cristian Ritondo, y al legislador Diego Santilli, dos históricos de las filas macristas. A Ritondo incluso, entre otros puntos, se le resalta haber acercado semanas atrás el nombre de Martín Maqueyra, de La Pampa, para ocupar una silla en el directorio de YPF. Si bien los diálogos venían desde hace al menos dos semanas y estaba pensado para uno de los lugares vacantes, todo tomó más velocidad en las últimas horas luego de que se conociera en Brasil, durante sus vacaciones, el fallecimiento de Mario Vázquez, el reconocido economista de 88 años que ocupaba un lugar estratégico en la petrolera nacional.

