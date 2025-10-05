Javier Milei, sobre Espert: “No dudo de su honorabilidad”

El presidente Javier Milei se refirió este domingo por la noche a la renuncia de José Luis Espert a su candidatura en provincia de Buenos Aires. Durante su paso por La Cornisa (LN+), ciclo conducido por Luis Majul, opinó que la decisión de Espert de dar un paso al costado es un “gesto noble”, y reforzó: “No dudo de su honorabilidad”.

En línea con lo que había escrito previamente en la red social X, el mandatario dijo: “El kirchnerismo montó una operación. Es especialista. Es muy típico del socialismo del siglo XXI. Se lo hicieron a [Enrique] Olivera, [Francisco] De Narváez, [Patricia] Bullrich y [Fernando] Niembro”. Aseguró además que él no toma “decisiones utilitaristas” sino para “hacer lo correcto”.

“Se estaba discutiendo si estamos manchados o no y es una locura, más si se tiene en cuenta de quién viene”, sostuvo, en alusión a que el primer denunciante fue Juan Grabois, a pesar de que posteriormente hubo varias revelaciones y pruebas publicadas, entre otros, por LA NACION.

El presidente Javier Milei junto al diputado nacional José Luis Espert

Además, Milei cargó contra el periodismo por este caso. Una investigación de Paz Rodríguez Niell y Hugo Alconada Mon expuso por primera vez la contabilidad del Bank of America en la que Espert había recibido US$200.000 por parte de una empresa de Fred Machado, el empresario acusado de narcotráfico en Estados Unidos.

“Espert antepuso los intereses de la Nación, del modelo de la libertad, versus su persona. El profe es un gladiador”, afirmó con un tono eufórico.

Respecto de los cambios en el relato de Espert sobre su vínculo con Machado, el jefe de Estado explicó “No tengo que explicar por qué se dan ciertas situaciones. Me da la sensación de que es muy difícil pararse frente a la cámara y encontrarse con esas acusaciones aberrantes. Una persona honesta no está acostumbrada a ese barro”.

Y remarcó: “La realidad es que el profe Espert hizo ese contrato y estaba en el sector privado. No estaba en política. Acá hay una cosa muy interesante: si usted quiere hacer algo que está sucio, ¿usted lo va a hacer por la vía bancaria? No. Otra cosa que usted no va hacer es avanzar con una cuestión ilegal en el país [Estados Unidos] con los mejores departamentos de Compliance del mundo. No tenía malas intenciones”.

José Luis Espert renunció a su candidatura a diputado nacional bonaerense en medio de las acusaciones de vínculo con el empresario Fred Machado Camila Godoy

Noticia en desarrollo.