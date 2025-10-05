Tras la renuncia de Espert, Milei quiere ahora que Diego Santilli encabece la lista bonaerense

Con la renuncia de José Luis Espert como primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei confirmó esta noche que pretende ahora que Diego Santilli, de Pro, asuma como cabeza de la lista de La Libertad Avanza (LLA).

“El candidato va a ser el colorado Santilli”, dijo Milei en declaraciones a LN+. Antes, fue el propio Santilli quien se asumió al frente de la lista. A través de su cuenta de X aseguró: “Voy a dejar el alma para defender el rumbo y frenar a los que quieren que explote el país”.

Si bien Espert era secundado por la modelo Karen Reichardt en la boleta, el oficialismo se encargó de hacer circular que quien reemplazará al economista como cabeza de la lista libertaria es el legislador amarillo. Fundamentan esta definición en un decreto reglamentario de la ley de cupos -171/2019- que define en su artículo 7 que ante el fallecimiento o renuncia de un candidato, lo reemplazará la persona del mismo género que le siga en la lista.

En el oficialismo deslizaron, incluso, que si es necesario pedirán la renuncia a Reichardt para que el legislador de Pro tome el lugar de Espert. “No pones a alguien que no pisó la primera división a jugar el mundial”, disparó un aliado de los libertarios, que consideró que se necesita a alguien con “rodaje político” para tomar las riendas de “una remontada” electoral.

En 2023, Santilli fue precandidato a gobernador en la propuesta presidencial de Horacio Rodríguez Larreta, pero perdió la interna contra Néstor Grindetti, el postulante de Patricia Bullrich. En 2021 ganó la elección de medio término: primero a Facundo Manes en la interna de Juntos por el Cambio, y después a Victoria Tolosa Paz, la candidata del entonces presidente Alberto Fernández.

No nos dejemos correr por los mismos que gobernaron 16 años y llevaron al país al fracaso.



El camino es duro, pero es el correcto.



Enfrente: el kirchnerismo, que dejó miseria e inflación.



Voy a dejar el alma para defender el rumbo y frenar a los que quieren que explote el país — Diego Santilli (@diegosantilli) October 5, 2025

Las boletas, no obstante, ya están en proceso de impresión. Es decir, salvo que la Cámara Electoral habilite una reimpresión -algo improbable por el costo que supondría-, Espert figurará como la cara visible de la oferta libertaria en la provincia de Buenos Aires.

El tiempo no juega a favor de los libertarios. Solo restan tres semanas para la elección bonaerense -fijada para el 26 de octubre-, un plazo reducido para que el oficialismo haga una presentación judicial para modificar las boletas, la Justicia se expida y, si lo habilita, pedir a la imprenta la reimpresión del padrón más grande de todo el país.

Tanto en el oficialismo como entre sus aliados se respira alivio por la decisión del Presidente, que hasta hoy se negaba a habilitar la renuncia del economista acusado de haber recibido 200.000 dólares de Federico “Fred” Machado, un empresario denunciado por tener vínculos con el narcotráfico y sobre quien pesa un pedido de extradición por la justicia de Estados Unidos.

“Iba a ser una carnicería”, aseguran en Pro si Espert continuaba al frente de la elección.

El mensaje de Grabois

El dirigente social Juan Grabois, quien denunció al economista en la Justicia federal de Comodoro Py, festejó su renuncia con un mensaje escueto. “Chau”, escribió en X.

CHAU. — Juan Grabois (@JuanGrabois) October 5, 2025

Una de las primeras en pronunciarse sobre la decisión electoral del oficialismo fue la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Se limitó a republicar al Presidente con una frase como cabecera: “Los argentinos primero, porque no somos iguales”. Tras ello, apuntó al kirchnerismo.

Los argentinos primero, porque no somos iguales.



Y tampoco permitiremos que nos metan en la misma bolsa que los chorros que se robaron el país.



Repito las palabras del Presidente @JMilei: "La Argentina siempre está por encima de las personas. Garantizar el cambio es más… https://t.co/MP8kH8NjVm — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 5, 2025

Además de Grabois, hubo otros dirigentes que se pronunciaron sobre la renuncia de Espert. Las reacciones atravesaron a todo el arco opositor, desde kirchneristas, peronistas provinciales y las distintas facciones de la UCR.

“Mintió, lloró y lo pescaron”, tituló Victoria Tolosa Paz, de Unión por la Patria. Y concluyó: “El 26 de octubre, ¡saquemos a los narcos con nuestro voto!”.

Facundo Manes, del radicalismo más crítico, fue más allá: presentó un proyecto para removerlo de la Cámara de Diputados. “La política no puede ser más un aguantadero de la deshonra”, dictaminó.

Jorge Taiana, el candidato de Fuerza Patria para competir en la provincia de Buenos Aires festejó su renuncia, la catalogó como un “logro del pueblo argentino” y exigió correrlo de la discusión del Presupuesto 2026. “Espert no puede seguir presidiendo la Comisión de presupuesto, a la que además ha mantenido inactiva durante su mandato”, sentenció.

La “renuncia” de Espert es un logro del pueblo argentino que repudia su conducta y asociación con Machado. No borra ni limpia la matriz de corrupción que ha mostrado el gobierno de Milei con el caso Libra, las coimas del 3%, la estafa a los productores, los negociados de la timba… — Jorge Taiana (@JorgeTaiana) October 5, 2025

Desde la Coalición Cívica, el diputado Juan Manuel López consideró que las elecciones “no pueden girar alrededor de José Luis Espert” y sentenció: “Necesitamos un Congreso serio, equilibrado, que debata, controle, cuide a los vulnerables y saque leyes que sirvan”.