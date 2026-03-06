Javier Milei viaja a Miami para participar de una cumbre con Trump en plena escalada bélica en Medio Oriente

MIAMI.- Javier Milei vuelve a Estados Unidos esta noche en un viaje de seis días con un doble objetivo: primero, reforzar la alianza estratégica incondicional con Donald Trump, con quien se encontrará en una cumbre en esta ciudad junto a otros once mandatarios latinoamericanos aliados de la Casa Blanca, y luego, en Nueva York, impulsar la agenda de captación de inversiones del Gobierno con la denominada “Argentina Week”.

Está previsto que el Presidente y su comitiva lleguen a Miami a las 20.30 (hora local, las 22.30 de la Argentina) y se alojarán muy cerca del aeropuerto internacional, en el mismo lugar donde desde el mediodía de mañana se desarrollará la cumbre “Escudo de las Américas”: el Trump National Doral Miami, un resort con campo de golf del consorcio del magnate.

El líder libertario estará acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Será una visita exprés a la ciudad del sur del estado de Florida, desde donde la comitiva partirá el sábado por la noche a Nueva York. Allí se sumarán otros funcionarios del Gobierno.

La cumbre convocada por Trump -según la Casa Blanca, enfocada en la seguridad regional, la migración ilegal y el combate al narcotráfico- se da en el marco de la renovada estrategia de la administración republicana hacia América Latina, a la que considera de una importancia central para sus intereses. La recepción del presidente norteamericano a líderes aliados ideológicamente le servirá para reforzar esa visión, y apunta a consolidar un contrapeso al constante avance de China en la región durante los últimos años.

Milei, durante la última reunión del Consejo de Paz Mark Schiefelbein� - AP�

El Gobierno tiene en Estados Unidos a su principal aliado internacional, un vínculo político, económico-financiero y estratégico que también se apalanca en la sintonía personal entre Trump y Milei.

Además del líder libertario, participarán en la cumbre en Doral el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz; de Costa Rica, Rodrigo Chavez; de Ecuador, Daniel Noboa; de El Salvador, Nayib Bukele; de República Dominicana, Luis Abinader; de Honduras, Nasry Asfura; de Guyana, Irfaan Ali; de Panamá, José Raúl Mulino; de Paraguay, Santiago Peña; y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar. También será de la partida el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien asumirá el próximo miércoles en un acto que contará con la presencia del jefe de la Casa Rosada.

Lógicamente, no fueron invitados a la partida tres de los principales países de América Latina (Brasil, México y Colombia), cuyos presidentes -Luiz Inacio Lula da Silva, Claudia Sheinbaum y Gustavo Petro, respectivamente- no son cercanos ideológicamente a Trump.

Tras desplazarla como secretaria de Seguridad Nacional el jueves, el presidente norteamericano designó a Kristi Noem como enviada especial para el “Escudo de las Américas”. En ese sentido, el secretario de Estado, Marco Rubio, señaló que la funcionaria será “un activo tremendo” en el esfuerzo de Estados Unidos por “promover la seguridad y la prosperidad en el hemisferio occidental”.

El encuentro en el Trump National Doral Miami se produce además en plena escalada bélica en Medio Oriente tras la operación militar conjunta de Estados Unidos e Israel -el otro gran aliado internacional de la Casa Rosada- contra el régimen de Irán, la estrategia de presión máxima de la Casa Blanca sobre Cuba y la nueva relación con el chavismo en Venezuela luego de la captura de Nicolás Maduro, el 3 de enero pasado, en un sorprendente operativo norteamericano.

Javier Milei y Donald Trump se saludan en el foro de Davos 2026 Benedikt von Loebell

Este viernes, Trump dijo que el régimen cubano “caerá pronto” y que es “cuestión de tiempo”, y que la Casa Blanca se ocupará de esa situación luego de terminar el operativo militar masivo contra Irán. Es posible que en la cumbre sobrevuelen esos conflictos internacionales, sobre los que Milei ha mostrado su respaldo al accionar del presidente norteamericano.

Además, la cumbre del “Escudo de las Américas” se produce solo dos días después de un encuentro militar -también en Miami- que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, convocó para 15 países aliados de la región, entre ellos la Argentina, que envió al ministro de Defensa, Carlos Presti.

Allí, Hegseth reafirmó que la llamada “Doctrina Donroe” de la administración republicana (la enmienda Trump a la Doctrina Monroe de política exterior, de 1823) justifica ataques militares a narcotraficantes en América Latina y urgió a los representantes militares y de seguridad invitados que deben “ir a la ofensiva contra los narcoterroristas”.

La agenda de Milei

Milei y su comitiva tienen previsto partir el sábado por la noche hacia Nueva York, donde se enfocarán en la “Argentina Week”, un encuentro de inversores, banqueros, CEO, empresarios de sectores estratégicos y funcionarios en el que el Gobierno hizo una fuerte apuesta. Comenzará el lunes y se extenderá hasta el jueves, y se desarrollará en el nuevo edificio del JP Morgan, en la sede del Bank of America y en el consulado argentino.

Pablo Quiro asume como nuevo canciller, a su lado el presidente Javier Milei. Salón blanco de Casa Rosada. 28 de octubre de 2025 Presidencia

Antes, el domingo por la mañana, Milei tiene previsto visitar la tumba del Rebe Lubavitch, actividad reservada que suele hacer cuando viaja a Nueva York. El lunes, a las 13 (hora local), disertará en la Universidad Yeshiva, y por la noche participará de la gala anual J100 de The Algemeiner, un diario basado en Nueva York que agasajará a personalidades que “influyen positivamente en la vida judía”.

El martes por la mañana, ya en el marco de la “Argentina Week”, Milei mantendrá un breve encuentro con el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, y luego dará un discurso en el que inaugurará formalmente el evento.

Organizada por la embajada argentina en Washington, que lidera Alec Oxenford, el JP Morgan, el Bank Of America y Kaszek, la “Argentina Week” combinará paneles estratégicos con side events y múltiples reuniones privadas simultáneas, orientadas a generar vínculos y oportunidades de negocio en la Argentina.

Tras su discurso, Milei partirá hacia Santiago de Chile para participar el miércoles de la jura de Kast como nuevo presidente. Por la tarde emprenderá el regreso a Buenos Aires tras su gira de seis días.