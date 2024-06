Javier Milei volvió a atacar a Pedro Sánchez: criticó las “porosas manos” de los familiares de los políticos

Escuchar

MADRID.- “Pese a haber estudiado Economía, el presidente [Pedro] Sánchez no entendió, o le gusta mucho el Estado”, dijo Javier Milei al final de un discurso que pronunció tras ser premiado por la presidenta regional de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, enemiga política de Sánchez. Pero ese no fue el único ataque al mandatario español. Minutos antes, volvió a asociarlo con la corrupción cuando habló de “las porosas manos de los políticos” y dijo: “Quizás no es la del político directamente, quizás es la de un hermano, o la pareja, o lo que fuera, ¿no? El que quiera entender que entienda, ¿no?”

Milei tiene un conflicto abierto con Sánchez, que escaló cuando el argentino llamó “corrupta” a la esposa del presidente español durante un acto del partido español de ultraderecha Vox. Ahora, retomó el tema en un acto en el que fue recibido con toda la pompa del gobierno de Díaz Ayuso, que lo premió con la Medalla Internacional de la Región que otorga la Comunidad de Madrid.

Al final del encuentro, Milei saludó a sus simpatizantes desde el balcón de la emblemática Real Casa de Correos, sede del gobierno regional de Madrid. “Yo no vengo a despertar corderos, vengo a liderar leones”, había dicho en la presentación a la prensa.

Tanto Milei como Díaz Ayuso dieron discursos muy duros contra el socialismo. Milei dijo: “La virtud del socialismo en realidad es una catástrofe: generar pobreza. Quiero alertarles de los riesgos de cómo funciona ese modelo. Sería bueno evitarse todos los dolores a los que nos llevó el socialismo”, dijo Milei, que destacó lo “hermosa” que está Madrid y el peligro que, a su juicio, corre por culpa del socialismo. El presidente argentino hizo esta advertencia pese a que el socialismo gobernó España 27 de los 45 años que pasaron desde la aprobación de la Constitución que formalizó el inicio del actual período democrático.

La visita de Milei generó gran expectativa. Más de cien medios acreditados estaban presentes en la Real Casa de Correos y las horas previas a la premiación estuvieron signadas por una gran tensión entre el gobierno nacional, comandado por el presidente Sánchez, y el regional y madrileño, liderado por Díaz Ayuso, ante la llegada de Milei, cuyas declaraciones generan terremotos en el poder y en la opinión pública. El oficialismo y la oposición escalaron en sus enfrentamientos retóricos en estas últimas horas con Milei en el centro del debate.

Karina Milei, Javier Milei e Isabel Díaz Ayuso, en Madrid

Durante la calurosa tarde del primer día de verano del año, simpatizantes de Milei -de la Asociación de Liberales Argentinos en España, en buena medida-, autoconvocados y curiosos acudieron a la Real Casa de Correos para saludarlo y brindarle una señal de respaldado. En el epicentro de la ciudad, en el kilómetro cero del país. La cita era a las 18.30 y cuando llegaron a Sol se encontraron con un fuerte operativo policial montado, con un vallado perimetral. A las 19, ingresó Milei acompañado por su hermana, Karina, y tras reunirse en privado con Díaz Ayuso ambos líderes bajaron al hall central casi una hora después para presentarse ante una sala colmada de periodistas de medios gráficos, radiales y televisivos. Entre ambos reinó la cordialidad, se tutearon públicamente, pero siempre acompañado aquel trato con el vocativo “Presidente” o “Presidenta”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid enfundada en un vestido color celeste, quizá como homenaje a los colores de la bandera argentina, explicó los motivos por los cuales quiso distinguir a Milei: “Es un inmenso honor recibirte como presidente de la República Argentina en esta sede. Nos produce una profunda alegría esta visita y que sea justo ahora cuando la nación argentina está resurgiendo con fuerza y se está hablando de ella todo el tiempo en todas partes. Con la Argentina, la comunidad de Madrid tenemos mucho en común, compartimos una historia, un idioma y miles de personas van y vuelven de Argentina a Madrid cada año”.

Luego Ayuso endureció su discurso y convocó a mantener esa alianza entre sus gobiernos: “Debemos crear una unión de democracias liberales ante gobiernos liberticidas que empiezan anteponiendo la democracia popular ante la ley. Estoy proyectos odian a la libertad, la libertad de expresión, la prensa y la cultura libre, el autónomo y la propiedad. No dudan en tomar decisiones arbitrarias con impuestos voraces. Recaudar es sencillo. Lo difícil es administrarlo”. Ayuso destacó los logros económicos de Milei y lo estimuló a continuar con su “valentía”.

Javier Milei e Isabel Díaz Ayuso

Milei afirmó: “Los socialistas creen en un monstruo horrible empobrecedor llamado justicia social, una idea aberrante. Hayek hablaba de palabras comadrejas. Este es el caso de la justicia social porque es profundamente injusta y violenta, porque a unos les quita y a otros le da, porque los impuestos no se pagan voluntariamente. Si uno no los paga va preso”. Además, el mandatario sostuvo que en la Argentina progresa a partir de la implementación de sus políticas: “Vamos camino a una situación de emisión cero. Cuando tengamos saneado el Banco Central, vamos a mandar una ley donde emitir dinero sea un delito de lesa humanidad”.

“Donde se aplicó el socialismo de forma pura fue un desastre y no se olviden de que asesinaron a más de 100 millones de personas -dijo, fiel a su discurso de siempre-. Hoy tengo la oportunidad de estar con Isabel, a quien tanto admiro por su valentía y por sus discursos maravillosos que no pierdo oportunidad de ver en Youtube. Aquí me paro para alertarles el camino que tienen por delante.”

Seguidores de Javier Milei y curiosos, en la Puerta del Sol, a la espera del presidente argentino

Tras el acto, Milei saludó a los presentes desde el balcón de la Casa Real de Correos. A pocos metros del edificio, y tras atravesar la plaza de Sol, Milei partió al Casino de Madrid para ser distinguido por la Fundación Juan de Mariana por su “defensa ejemplar a las ideas de la libertad”. Solo los miembros de la fundación y contribuyentes estaban habilitados a asistir a ese encuentro. También Milei se reunirá con el influencer Vito Quiles, a quien le brindó su apoyo tras los enfrentamientos que ha tenido el joven con el oficialismo español, entre otros, con el ministro Óscar Puente, quien deslizó que Milei consumía “sustancias”. A partir de aquel dicho, la crisis diplomática entre ambos países escaló a niveles inusitados.

Otra marcha en Sol, a las 20 hora local, fue convocada para repudiar la visita de Milei. Esta tuvo menor concurrencia que aquella que organizaron sus simpatizantes. La visita fugaz de Milei a Madrid, una escala de 24 horas, comenzó el viernes pasadas las 14, hora local, poco después de aterrizar en el aeropuerto militar Torrejón de Ardoz. Mañana por la mañana Milei partirá rumbo a Alemania.