escuchar

El presidente Javier Milei volvió a criticar a una periodista a través de sus redes sociales. A menos de 24 horas de que atacara a la corresponsal de LA NACION Luisa Corradini por una nota sobre el Foro de Davos, el jefe del Estado apuntó contra la escritora y conductora de radio y televisión María O’Donnell, a quien acusó de haber “mentido” sobre su traslado a la quinta presidencial de Olivos tras su llegada al país. Es la tercera vez en diez días que lo hace porque previamente había tratado de “mentirosa” a Silvia Mercado.

Horas después de que aterrizara en Buenos Aires, el líder de La Libertad Avanza volvió a utilizar la red social X –exTwitter- para descalificar a la prensa. Esta vez reaccionó por una información que había dado un periodista que trabaja en el programa De Acá en Más, que conduce O’Donnell y se emite por la radio Urbana Play. En ese ciclo se consignó que Milei se trasladaría a Olivos en helicóptero cuando arribara a la terminal de Ezeiza. El periodista citó fuentes ligadas a Aeropuertos Argentina 2000. Sin embargo, el Presidente se trasladó en un vehículo oficial. Apenas se enteró, O’Donnell rectificó la información en su programa y reconoció el error.

.@odonnellmaria el presente video de mi llegada a Ezeiza y saliendo en una camioneta deja en evidencia que HAS MENTIDO con el objetivo de ensuciar.

"Periodistas" mintiendo... un clásico de la progresía argenta... https://t.co/NXHlsgiNeM — Javier Milei (@JMilei) January 19, 2024

Pese a eso, Milei atacó a la periodista y compartió un video de El Peluca Milei, una cuenta ligada a sus seguidores, para mostrar que se había trasladado en una camioneta y no en helicóptero. Esa pieza audiovisual estaba editada: al mismo tiempo que exhibe imágenes de la llegada del Presidente, repasa el fragmento del programa de O’Donnell en el que comentan que el jefe del Estado usaría una aeronave para ir hasta la residencia presidencial . Pero no incluye el audio o video del momento en que la periodista rectifica la información.

“María O’Donnell, el presente video de mi llegada a Ezeiza y saliendo en una camioneta deja en evidencia que has mentido con el objetivo de ensuciar. ‘Periodistas’ mintiendo... un clásico de la progresía argenta...”, puntualizó Milei en su red social.

De inmediato, la periodista salió a responderle. “En efecto, informamos de manera errada (por fuentes del Aeropuerto) que iba a viajar en helicóptero a Olivos, pero en cuanto supimos que no era así, lo rectificamos en el mismo programa y admitimos el error al aire pocos minutos más tarde, quizás no le hayan pasado ese corte”, subrayó O’Donnell en su cuenta, donde replicó el mensaje de Milei.

Minutos después, subió el video del momento en que ella rectificaba la información al aire. “Aquí podrá escuchar cómo rectificamos e informamos correctamente” , apuntó. Enseguida, agregó: “Ojalá lo pueda compartir con sus seguidores para que no me sigan insultando. Gracias”.

En efecto, informamos de manera errada (por fuentes del Aeropuerto) que iba a viajar en helicóptero a Olivos, pero en cuanto supimos que no era así, lo rectificamos en el mismo programa y admitimos el error al aire pocos minutos más tarde, quizás no le hayan pasado ese corte. https://t.co/6WAMfkcFsS — Maria O' Donnell (@odonnellmaria) January 19, 2024

El ataque de Milei a O’Donnell se produjo a menos de 24 horas que el Presidente tildara de “mentirosa” a Corradini, corresponsal de LA NACION, porque dijo en una nota sobre el foro de Davos que el auditorio no se completó cuando expuso el mandatario. “Che...!!! Pero me contaron que la mentirosa de Luisa Corradini que trabaja para los operadores de La Nación dijo que en mi exposición la sala estaba vacía... Parece que tienen una obsesión para mentir, calumniar, difamar y decir todo tipo de barbaridad si se trata de mí”, escribió el mandatario en X (ex Twitter), junto con una foto del auditorio cuando estaba hablando”, sostuvo Milei.

Rechazo de Adepa

La fuerte crítica de Milei contra Corradini despertó el rechazo de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), que lamentó “la nueva descalificación que hizo el Presidente a una periodista y a un medio de comunicación”.

La institución manifestó su preocupación por la actitud del primer mandatario y reiteró que “el insulto o la estigmatización no constituyen la vía legítima para confrontar, criticar o aún desmentir una información”. “Cuando lo hacen las máximas autoridades de un país, la asimetría es mayor y se potencian los riesgos de alteración del clima que preserva la libertad de expresión”, puntualizó Adepa, una organización fundada en 1962 y que agrupa a 180 empresas periodísticas de todo el país.

Señor presidente ⁦⁦@JMilei⁩ aquí podrá escuchar cómo rectificamos e informamos correctamente. Ojalá lo pueda compartir con sus seguidores para que no me sigan insultando. Gracias. pic.twitter.com/mINHwRX2Bs — Maria O' Donnell (@odonnellmaria) January 19, 2024

La institución recordó que el ataque de Milei a Corradini “se produce una semana después de haber usado el mismo adjetivo contra la periodista Silvia Mercado, y de otras descalificaciones a medios de comunicación”.

Es que Milei usó el mismo calificativo de “mentirosa” para cuestionar a Mercado, quien dijo en el canal LN+ que los perros del Presidente habían sido trasladados a la quinta de Olivos, donde se estaban haciendo refacciones para recibirlo.

“Es escandalosa la impunidad con la que inventan y operan mentiras algunos periodistas (en especial la que emite la noticia quien hace este tipo de cosas regularmente). Ninguno de mis perros está en Olivos”, escribió Milei en su cuenta de X.

LA NACION